Zadzwonią do drzwi i musisz ich wpuścić nawet w nocy i bez nakazu. 3 lata więzienia za odmowę kontroli w mieszkaniu
Wystarczy jeden telefon od sąsiada do powiatowego inspektoratu. Nie trzeba dowodów, nie trzeba zdjęć, nie trzeba nawet podawać nazwiska – choć anonimowe zgłoszenia inspektorzy co do zasady odkładają na bok. Wystarczy, że ktoś złoży pisemne zawiadomienie z adresem i opisem sytuacji. Inspektor nadzoru budowlanego ma wtedy ustawowe prawo wejść do twojego mieszkania – bez nakazu sądowego, bez wcześniejszego telefonu i bez możliwości odmowy. W 2024 roku organy nadzoru w Polsce wydały 1 926 nakazów rozbiórki z tytułu samowoli budowlanej. To o 17 proc. więcej niż rok wcześniej.
Milion złotych kary to mit, ale prawdziwe liczby też nie są małe
W sierpniu 2025 roku media społecznościowe huczały od alarmów o karach przekraczających milion złotych za przeróbki w mieszkaniach. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał komunikat dementujący doniesienia o zmasowanej ogólnopolskiej akcji kontrolnej. Opłata legalizacyjna w wysokości 1 080 000 zł rzeczywiście istnieje – ale dotyczy wyłącznie wybudowania całych obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę, np. domów lub nadbudówek. Nie ma żadnego związku ze zwykłą przeróbką łazienki czy wyburzeniem ścianki działowej w bloku.
Prawdziwe stawki dla „małej samowoli” – czyli robót, które wymagają tylko zgłoszenia, nie pozwolenia – wynoszą od 2 500 do 5 000 zł opłaty legalizacyjnej. Dla samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu: od 10 000 do 187 000 zł. Dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę (inne niż domy jednorodzinne): od 25 000 do 937 000 zł.
Kluczowe zastrzeżenie, o którym rzadko się mówi: legalizacja przebudowy lub remontu – w odróżnieniu od budowy – nie wymaga uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Potwierdził to Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w oficjalnym stanowisku. Oznacza to, że właściciel, który bez zgłoszenia przeprowadził przebudowę w mieszkaniu, nie płaci opłaty legalizacyjnej – ale ponosi koszty procedury: projekt, ekspertyzy techniczne, opinie konstruktora. Łącznie koszt legalizacji takiej przebudowy oscyluje zwykle między 5 000 a 15 000 zł, zależnie od zakresu prac i stawek specjalistów.
Osobna kwestia to odpowiedzialność karna. Art. 90 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) przewiduje za wykonywanie robót budowlanych będących samowolą grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Nawet zalegalizowanie samowoli nie eliminuje ryzyka odpowiedzialności karnej – oba postępowania toczą się niezależnie.
Gdzie przebiega granica między remontem a samowolą – tu większość właścicieli popełnia błąd
Zasadnicze pytanie brzmi nie „czy grożą mi kary”, lecz „co wymaga formalności, a co nie”. Prawo budowlane rozróżnia 3 kategorie prac: te niewymagające żadnych formalności, te wymagające zgłoszenia oraz te wymagające pozwolenia na budowę.
- Bez żadnych formalności można wykonać: malowanie, tapetowanie, wymianę podłóg, wymianę okien i drzwi bez zmiany wymiarów otworów, wymianę grzejników, armatury sanitarnej, montaż mebli na wymiar. To są roboty remontowe w ścisłym rozumieniu – nie zmieniają parametrów użytkowych ani cech budynku.
- Zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego wymagają m.in.: przebudowa przegród wewnętrznych lub ich elementów (w tym wyburzanie i stawianie ścian działowych zmieniających układ pomieszczeń), instalacja lub przebudowa instalacji gazowej, zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zgłoszenie składa się co najmniej 21 dni przed planowanym terminem prac – i jeśli organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, można zaczynać.
- Pozwolenia na budowę wymagają m.in.: ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku – ściany nośne, stropy, belki i słupy. Tu nie wystarczy zgłoszenie. Tu potrzeba projektu budowlanego zatwierdzonego przez właściwy organ i decyzji administracyjnej, której uzyskanie trwa tygodnie lub miesiące.
Problem polega na tym, że granica między ścianką działową a ścianą nośną nie jest widoczna gołym okiem. W blokach z wielkiej płyty właściwie każda ściana wewnętrzna może pełnić funkcję nośną lub być z nią połączona. Ocena wymaga ekspertyzy konstruktora – i to właśnie brak tej ekspertyzy jest najczęstszym powodem kłopotów z nadzorem budowlanym.
Wyrok NSA: kupiłeś mieszkanie z cudzą samowolą – problem jest twój
Jednym z najpoważniejszych i najrzadziej opisywanych ryzyk związanych z zakupem mieszkania po remoncie jest odpowiedzialność za samowolę budowlaną poprzedniego właściciela. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 marca 2018 roku (sygn. akt II OSK 2446/17) przesądził kwestię jednoznacznie: „Jeżeli inwestor po dokonaniu samowoli budowlanej utracił uprawnienie do wykonania decyzji rozbiórkowej albo jeżeli nie jest możliwe ustalenie inwestora – sprawcy samowoli budowlanej, to obowiązkiem wykonania nakazu rozbiórki należy obciążyć aktualnego właściciela nieruchomości, na której posadowiony jest samowolnie wzniesiony obiekt budowlany lub działającego w jego imieniu zarządcy”.
Mechanizm prawny wynika z art. 52 Prawa budowlanego: jeżeli roboty zostały zakończone lub wykonanie postanowienia przez inwestora jest niemożliwe, obowiązki nakłada się na właściciela lub zarządcę. Poprzedni właściciel, który sprzedał mieszkanie i wyprowadził się – jest dla systemu prawnego nieosiągalny. Ty, jako nowy właściciel, możesz co najwyżej dochodzić roszczeń cywilnych od sprzedającego za ukryte wady. Ale najpierw będziesz musiał zapłacić za legalizację lub rozbiórkę.
Kara administracyjna za samowolę budowlaną nie ulega przedawnieniu – podkreśla orzecznictwo sądów administracyjnych. Nakaz rozbiórki może zostać wydany niezależnie od tego, czy obiekt ma rok, 10 lat czy 30 lat. Wyjątek stanowią samowole starsze niż 20 lat od zakończenia budowy – te kwalifikują się do trybu uproszczonego.
Tryb uproszczony po 20 latach – i dlaczego legalizacji przybyło czterokrotnie
W 2020 roku nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła mechanizm, który zmienił rynek legalizacji samowoli. Obiekty starsze niż 20 lat od zakończenia budowy mogą być zalegalizowane w trybie uproszczonym – bez opłaty legalizacyjnej i bez konieczności dostarczania pełnej dokumentacji projektowej. Wystarczy ekspertyza techniczna potwierdzająca, że obiekt nie zagraża bezpieczeństwu.
Efekt jest widoczny w statystykach. W 2019 roku procedurę legalizacyjną zakończyły pomyślnie 189 obiektów mieszkalnych. W 2024 roku – już 704. To wzrost prawie czterokrotny w 5 lat. Właściciele nieruchomości z nieudokumentowanymi przeróbkami i dobudówkami masowo „domykają” ich status prawny – zanim sąsiedzki donos uruchomi procedurę, w której tryb uproszczony może być już niedostępny. Warunek jest jeden: 20 lat musi upłynąć od zakończenia budowy, nie od jej rozpoczęcia.
Nadzór budowlany zdecydowanie częściej dąży do legalizacji niż do fizycznej rozbiórki. W 2024 roku na 1 926 nakazów rozbiórki przypadło 704 pomyślnie zakończonych legalizacji – ale to nie oznacza, że reszta skończyła się wyburzeniami. Wiele spraw jest w toku, część jest kwestionowana w sądach administracyjnych.
Jak działa zgłoszenie do nadzoru – i kiedy anonimowy donos nic nie da
Nadzór budowlany ma obowiązek zbadać każde pisemne zgłoszenie podpisane imieniem i nazwiskiem z adresem zgłaszającego. Anonimowe donosy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego co do zasady odkłada na bok – wyjątkiem są sytuacje, gdy opis wskazuje na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. Organ, który przeprowadzi kontrolę doraźną i nie stwierdzi naruszenia, nie ma obowiązku wszczynać postępowania.
Ważna asymetria: jeśli złożone zostanie formalne, imienne zgłoszenie, inspektorat musi podjąć działania i poinformować o ich wyniku zgłaszającego. Jeśli organ nie podejmie działań lub umorzy postępowanie bez uzasadnienia, zgłaszający może zaskarżyć bezczynność organu do sądu administracyjnego. System działa więc w dwie strony – zarówno jako narzędzie ochrony bezpieczeństwa, jak i instrument sąsiedzkich sporów.
Przykład z orzecznictwa NSA: wyrok z 18 grudnia 2018 roku (sygn. akt II OSK 227/17) dotyczył pozornie błahej sprawy – metalowej kraty zamontowanej przez właściciela lokalu na korytarzu klatki schodowej. Sąd potwierdził, że nadzór budowlany ma kompetencje do zajęcia się takimi sprawami i może nakazać usunięcie samowolnie zamontowanej przegrody w częściach wspólnych budynku. Sprawa dotyczyła kogoś, kto prawdopodobnie w ogóle nie wiedział, że montaż kraty wymaga zgłoszenia.
Inspektor w drzwiach: twoje prawa i granice jego uprawnień
Art. 81c Prawa budowlanego (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) nadaje inspektorom nadzoru prawo wstępu do obiektów budowlanych o każdej porze, bez nakazu sądowego, jeśli mają uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów. Odmowa wpuszczenia inspektora to nie ryzyko mandatu – to ryzyko odpowiedzialności karnej. Art. 225 §1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.) przewiduje za utrudnianie czynności służbowej funkcjonariuszowi publicznemu karę pozbawienia wolności do 3 lat.
Inspektor ma jednak własne obowiązki. Przed wejściem musi okazać legitymację służbową i pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Jeśli tego nie zrobi – nie ma obowiązku wpuszczania go. Kontrola powinna odbywać się w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji budynku. Gdy obie te osoby są nieobecne, inspektor może przywołać pełnoletniego świadka z klatki – i wejść.
Podczas kontroli inspektor sporządza protokół. Masz prawo go przeczytać przed podpisaniem i wpisać swoje uwagi i zastrzeżenia bezpośrednio do treści protokołu. Podpisany protokół z zastrzeżeniami jest lepszy niż odmowa podpisania – odmowa nie blokuje postępowania, a może zostać zapisana jako okoliczność działania w złej wierze.
Warszawa: zagęszczona zabudowa, więcej sporów, sprawniejszy PINB
W Warszawie działa kilkanaście urzędów dzielnicowych oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. Stołeczna specyfika to wysokie zagęszczenie bloków, duży odsetek mieszkań po remontach sprzedawanych przez flipperów i aktywna baza potencjalnych skarżących – wspólnoty mieszkaniowe, sąsiedzi, zarządcy.
Rynek wtórny w Warszawie jest szczególnie narażony na „dziedziczenie” samowoli. Ceny mieszkań w stolicy sprawiają, że flipperzy agresywnie przebudowują lokale – dzieląc kawalerki na dwa pokoje, łącząc mieszkania, wyburzając ściany dla „otwartej kuchni”. Część tych prac jest legalnie przeprowadzona, część – nie. Kupujący mieszkanie po remoncie powinien zażądać dokumentacji wszystkich wykonanych prac i weryfikować ją w powiatowym inspektoracie, zanim podpisze umowę u notariusza.
Dokumentację dotyczącą konkretnego lokalu można sprawdzić w Wydziale Architektury i Budownictwa właściwego urzędu dzielnicy oraz w archiwach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (ul. Kruczkowskiego 2). Wniosek o udostępnienie akt jest bezpłatny – warunkiem jest wykazanie interesu prawnego lub faktycznego, np. jako strona postępowania lub potencjalny nabywca.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zanim zaczniesz – i zanim kupujesz
- Przed każdą przeróbką zapytaj zarządcę lub konstruktora, czy ściana jest nośna. W blokach z wielkiej płyty, H-blokach i innych systemach uprzemysłowionego budownictwa z lat 60-80 rozkład ścian nośnych bywa nieintuicyjny. Opinia konstruktora kosztuje 500-1 500 zł. Legalizacja samowolnego wyburzenia ściany nośnej – wielokrotnie więcej, plus ryzyko nakazu przywrócenia stanu poprzedniego.
- Jeśli planujesz przebudowę wymagającą zgłoszenia – złóż je zanim przyjdzie ekipa budowlana. Zgłoszenie jest bezpłatne. Wystarczy formularz dostępny w wydziale architektury urzędu dzielnicy lub na portalu e-budownictwo.gov.pl. Organ ma 21 dni na ewentualny sprzeciw. Brak sprzeciwu = zielone światło. Cała procedura nie kosztuje nic poza czasem.
- Kupujesz mieszkanie po remoncie – żądaj pełnej dokumentacji wszystkich prac. Sprzedający powinien dostarczyć: projekty budowlane dla prac wymagających pozwolenia lub zgłoszenia, kopie złożonych zgłoszeń i decyzji, ewentualne opinie konstruktora dotyczące ścian. Jeśli sprzedający twierdzi, że „to był tylko malowanie i podłogi”, a mieszkanie ma otwartą kuchnię i zmieniony układ pomieszczeń – masz prawo wymagać dowodów.
- Masz w mieszkaniu stare, nieudokumentowane przeróbki sprzed ponad 20 lat? Sprawdź tryb uproszczony. Legalizacja w trybie uproszczonym nie wymaga opłaty legalizacyjnej. Potrzebujesz ekspertyzy technicznej (koszt: 2 000-5 000 zł zależnie od zakresu). Jeśli ekspertyza potwierdzi bezpieczeństwo, organ wydaje decyzję legalizacyjną. To znacznie lepsza opcja niż czekanie na sąsiedzki donos, po którym tryb uproszczony może być niedostępny.
- Jeśli dostałeś wezwanie od inspektoratu – nie ignoruj i natychmiast skonsultuj się z prawnikiem. Na odpowiedź na wezwanie masz zazwyczaj 7-14 dni – po tym czasie organ działa bez Twojego udziału. Prawnik specjalizujący się w prawie budowlanym to koszt kilku tysięcy złotych za postępowanie. Wielokrotnie mniej niż konsekwencje ignorowania wezwania.
- Pamiętaj, że zgłoszenie anonimowe prawie zawsze trafia do kosza. Jeśli sąsiad grozi „donosem do nadzoru budowlanego” – zapytaj wprost, czy jest gotowy podpisać się pod zgłoszeniem własnym imieniem i nazwiskiem. PINB co do zasady nie wszczyna postępowania na podstawie anonimowych zawiadomień. Sąsiad grożący anonimowym donosem najczęściej wie o tej zasadzie tyle samo co ty – czyli nic.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.