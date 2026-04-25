Zadzwonią do drzwi i musisz ich wpuścić. Nie będzie listu ani powiadomienia. Wejdą nawet w nocy i bez nakazu. 3 lata za utrudnianie kontroli
Przepisy, które pozwalają inspektorowi wejść do twojego mieszkania bez nakazu sądowego, bez uprzedzenia i bez twojej zgody, obowiązują od lat. I działają. Tylko nie tak, jak sugerowały social media. GUNB obala mit milionowej kary za remont, ale prawo i tak jest bezlitosne: bez nakazu, bez ostrzeżenia i nawet 3 lata więzienia za odmowę.
W sierpniu 2025 roku właściciele mieszkań w całej Polsce masowo dzwonili do administratorów budynków. Powód? Fala doniesień medialnych o karach sięgających 1 080 000 złotych za przeróbki w mieszkaniach i masowej akcji kontrolnej, którą miały przeprowadzić inspektoraty nadzoru budowlanego. Panika była realna. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w korespondencji do portalu Warszawa w Pigułce potwierdził jednak wprost: żadnej zmasowanej akcji kontrolnej nie ma i nie planuje się jej. Kara milion złotych? Nieprawdziwa w odniesieniu do remontów w blokach. Problem polega na czym innym.
Skąd się wziął ten mityczny milion złotych i dlaczego go nie dostaniesz za remont
Kwota 1 080 000 złotych istnieje w polskim systemie prawnym. Tyle że dotyczy zupełnie innych sytuacji niż wyburzenie ścianki działowej w bloku czy zamurowanie rur w łazience. To maksymalna opłata legalizacyjna za samowolną budowę całych obiektów budowlanych – domów jednorodzinnych, nadbudów, rozbudów budynków. Prawo budowlane różnicuje sankcje w zależności od kategorii i skali naruszenia. Remont w mieszkaniu to nie budowa obiektu.
Za to, co przeciętny właściciel robi bez wymaganego zgłoszenia, odpowiada art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). Przepis mówi jasno: wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia to wykroczenie zagrożone grzywną w drodze mandatu karnego do 500 złotych. W przypadku zbiegu wykroczeń – do 1000 złotych. To są stawki. Pięćset złotych, nie milion.
Nie oznacza to jednak, że skończy się na mandacie. Inspektor stwierdza naruszenie, wszczyna postępowanie i zobowiązuje właściciela do legalizacji samowoli. Tu zaczynają się prawdziwe koszty. Procedura legalizacyjna samowoli budowlanej w mieszkaniu to łącznie nawet 15 000 złotych: opłata administracyjna wynosi od 2500 do 5000 złotych, do tego ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego (2000-4000 zł), projekt zamienny sporządzony przez architekta (kilka tysięcy złotych) i ewentualne prace naprawcze, jeżeli naruszono konstrukcję lub instalacje. Daleko od miliona, ale wystarczająco blisko, żeby boleć – i wystarczająco dużo, żeby postępowanie trwało kilka bolesnych miesięcy.
Inspektor u drzwi: art. 81c i uprawnienia, których nie mają policjanci
Tu zaczyna się część, którą media często pomijają, skupiając się na kwocie kary. Art. 81c ustawy – Prawo budowlane nadaje organom nadzoru budowlanego uprawnienia do wstępu na teren nieruchomości i do lokali mieszkalnych, jeśli posiadają uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów budowlanych. Nie potrzebują nakazu sądowego, nie muszą powiadamiać cię z wyprzedzeniem. Twoja nieobecność w domu nie wstrzymuje inspekcji. To uprawnienia szersze niż te, które przysługują policji w typowych sytuacjach dotyczących prywatności mieszkania.
Jeżeli podczas kontroli nie ma w mieszkaniu ani pełnoletniego domownika, ani przedstawiciela administracji budynku, inspektor ma prawo przywołać przypadkowego pełnoletniego świadka – na przykład sąsiadkę z drugiego piętra. I ona wejdzie do twojego mieszkania razem z nim jako oficjalny świadek. Kiedy sprawa jest pilna i istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa, inspektor może przeprowadzić inspekcję nawet w nocy.
Próba uniemożliwienia kontroli nie jest wykroczeniem. To przestępstwo. Kodeks karny penalizuje utrudnianie wykonania czynności służbowej funkcjonariuszowi publicznemu karą pozbawienia wolności do 3 lat. Inspektor nadzoru budowlanego jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego przepisu. Nie wpuszczasz go – ryzykujesz zarzutami karnymi. Inspektor musi się wylegitymować i okazać pisemne upoważnienie do kontroli. Sporządza protokół, który właściciel powinien dokładnie przeczytać przed podpisaniem. Jeśli nie zgadzasz się z zapisami – masz prawo wpisać uwagi do protokołu.
Jeden telefon od sąsiada i inspektor jest już w drodze
Żadna regularna, ogólnopolska akcja kontrolna nie jest potrzebna, żeby znaleźć się w centrum postępowania budowlanego. Znakomita większość wizyt inspektora w prywatnych mieszkaniach zaczyna się od sąsiedzkiego zgłoszenia. Nie trzeba dowodów, zdjęć ani udokumentowanych podejrzeń. Wystarczy telefon do zarządcy budynku lub bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Powodów do zgłoszenia może być dowolna liczba: głośne wiercenie udarem o 7 rano, zapach farby roznoszący się po klatce, robotnicy wnoszący gruz, pęknięcia pojawiające się na ścianie u sąsiada piętro niżej, zmiana zapachu wentylacji – albo po prostu stary konflikt o miejsce parkingowe, który eskaluje do rangi donosu. Inspektorat przyjmuje zgłoszenia i ma ustawowy obowiązek ich weryfikacji. W praktyce – reaguje. W odpowiedzi na każde tego typu zawiadomienie organ nadzoru budowlanego jest zobligowany podjąć czynności sprawdzające, a wynik tych czynności decyduje, czy wszczynane jest postępowanie.
Nie jest to zjawisko nowe. Zmieniło się tempo reakcji. Inspektoraty mają dziś więcej pracowników i lepsze narzędzia techniczne niż dekadę temu. Wzrosła też świadomość zarządców i administratorów budynków, którzy wiedzą, że nielegalne przeróbki jednego mieszkańca mogą zagrozić konstrukcji całego bloku – i to zarządca ponosi za to odpowiedzialność. Chętniej więc zgłaszają podejrzenia, zanim problem urośnie do rozmiarów katastrofy budowlanej.
Pułapka rynku wtórnego: kupujesz „po remoncie” i płacisz za cudze grzechy
To jeden z najbardziej niedocenianych ryzyk na polskim rynku nieruchomości. Art. 51 ustawy – Prawo budowlane nie pozostawia wątpliwości: odpowiedzialność za samowolę budowlaną ponosi zawsze aktualny właściciel lokalu – niezależnie od tego, kto i kiedy przeprowadził nielegalne prace.
Mechanizm jest brutalnie prosty. Kupujesz mieszkanie z ogłoszenia opisanego jako „po generalnym remoncie”, z przestronną kuchnią połączoną z salonem w modny open space. Rok po zakupie sąsiad zgłasza pęknięcia na ścianie. Inspektor przyjeżdża, zleca ekspertyzę. Okazuje się, że poprzedni właściciel wyburzył ścianę pełniącą funkcję usztywniającą bez zgody konstruktora i bez zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Nakaz legalizacji – lub rozbiórki i odbudowy – trafia do ciebie. Ty płacisz. Poprzedni właściciel dawno się wyprowadził.
Dochodzenie roszczeń od sprzedawcy na drodze cywilnej z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne lokalu jest możliwe – ale wymaga oddzielnego, długotrwałego postępowania sądowego. Nadzór budowlany nie będzie czekał na wyrok sądu cywilnego. Postępowanie administracyjne toczy się wobec aktualnego właściciela od pierwszego dnia i nikt go nie zawiesi do czasu rozstrzygnięcia sprawy cywilnej.
Najprostszy sposób ochrony: przed zakupem mieszkania „po kapitalnym remoncie” warto zlecić architektowi lub rzeczoznawcy porównanie rzeczywistego układu lokalu z planami budynku znajdującymi się w archiwum spółdzielni lub wspólnoty. Koszt takiej usługi to 1000-1500 złotych. Przy cenie metra kwadratowego w Warszawie liczonej w dziesiątkach tysięcy złotych – ubezpieczenie na poziomie ułamka procenta wartości transakcji.
Warszawa: ponad 1,8 mln mieszkańców
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (PINB) to jeden z największych i najbardziej obciążonych inspektoratów w Polsce. Warszawa to miasto, w którym dominuje zabudowa wielorodzinna – bloki z wielkiej płyty, kamienice, nowoczesne apartamentowce. Każda z tych inwestycji to potencjalne miejsce nielegalnych przeróbek: wyburzeń ścian, instalacji elektrycznych bez projektu, zmienionych układów pionów wentylacyjnych.
Dane z kontroli NIK opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli są w tym kontekście wymowne: w PINB Warszawa kontrole planowe stanowiły zaledwie 1% wszystkich przeprowadzonych. Niemal cała aktywność inspektoratu to reakcja na napływające skargi i zgłoszenia – nie centralnie zaplanowane inspekcje. Oznacza to, że stolica nie stosuje modelu prewencyjnych kontroli masowych, ale reaguje na każde zgłoszenie, które spełnia warunki formalne do wszczęcia postępowania.
Ten model ma konsekwencję, którą często pomija się w medialnych przekazach: jeżeli w twoim bloku jest sąsiad, który zgłosi do PINB podejrzenie nielegalnych prac, inspektor przyjedzie. Nie dlatego, że urząd szuka problemów. Dlatego, że ma ustawowy obowiązek weryfikacji każdego zgłoszenia, narzędzia prawne to umożliwiają i zasoby kadrowe, by zareagować sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. Liczba mieszkań w Warszawie przekraczająca 1,1 miliona sprawia, że skala potencjalnych naruszeń jest ogromna – a każda wymiana okna bez zgłoszenia, każda wyburzona ścianka działowa jest materiałem na postępowanie.
PINB dla m.st. Warszawy przyjmuje zgłoszenia pisemnie, przez e-Doręczenia oraz bezpośrednio w kancelarii przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11. Anonimowe zgłoszenia są formalnie przyjmowane, choć – jak wynika z praktyki administracyjnej – są mniej skuteczne od podpisanych, bo trudniej je zweryfikować i nadać im bieg proceduralny.
Które prace wymagają zgłoszenia, a które można robić swobodnie
Tu tkwi sedno problemu, który dotyka dziesiątki tysięcy właścicieli mieszkań rocznie. Granica między „zwykłym remontem” a „robotami wymagającymi zgłoszenia” jest rozmyta – i większość właścicieli nie wie, gdzie dokładnie przebiega. Prawo budowlane posługuje się pojęciami, które wymagają interpretacji, a urząd niekiedy ocenia ten sam zakres prac odmiennie w zależności od specyfiki budynku.
Nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia: malowanie ścian, wymiana podłóg, wymiana okien na takie same, montaż mebli, wymiana armatury sanitarnej bez ingerencji w piony. Zgłoszenia wymagają natomiast: przebudowa ścian (w tym nośnych i działowych z ingerencją w instalacje), zmiana przebiegu instalacji wod-kan lub elektrycznej, powiększenie otworu okiennego lub drzwiowego, zamurowanie otworów, zmiana przebiegu przewodów wentylacyjnych. Każda z tych prac, wykonana bez wymaganego zgłoszenia, jest podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego – jeżeli inspektor ją stwierdzi.
Problem narasta w segmencie modernizacji „otwartych przestrzeni”. Łączenie kuchni z salonem przez wyburzenie ściany to jeden z najczęstszych powodów postępowań legalizacyjnych. W blokach z wielkiej płyty praktycznie każda ściana ma znaczenie konstrukcyjne lub instalacyjne. Architekt potrafi ocenić to w kilka godzin za kilkaset złotych. Legalizacja po fakcie kosztuje kilkanaście razy więcej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zanim wbijesz pierwsze wióry
Oto konkretne kroki, które pozwolą uniknąć postępowania budowlanego i związanych z nim kosztów:
- Zanim zaczniesz remont – idź do administracji. Zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej ma dokumentację techniczną budynku. Na miejscu dowiesz się, które ściany są nośne, gdzie przebiegają piony instalacyjne i które prace wymagają zgłoszenia. Konsultacja kosztuje kilkaset złotych. Legalizacja samowoli – do 15 000 złotych.
- Złóż zgłoszenie przed robotami, nie po nich. Zgłoszenie robót budowlanych składa się do starosty (w Warszawie – do Wydziału Architektury i Budownictwa dla odpowiedniej dzielnicy). Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w ciągu 21 dni, prace możesz zacząć legalnie. Nie potrzebujesz do tego projektu ani architekta – tylko wypełniony formularz i ewentualnie rysunek poglądowy.
- Zrób zdjęcia mieszkania przed każdym remontem. Każde pomieszczenie, każda ściana, każda instalacja – zanim ruszą prace. W razie sporu z inspektorem co do stanu sprzed twoich robót będziesz miał dokumentację fotograficzną z datą. To może oszczędzić ci wielomiesięcznego postępowania wyjaśniającego.
- Kupujesz mieszkanie „po remoncie”? Zleć audyt budowlany. Architekt lub rzeczoznawca porówna rzeczywisty układ lokalu z planami budynku w archiwum spółdzielni. Koszt: 1000-1500 złotych. Żądaj od sprzedawcy pełnej dokumentacji wykonanych prac: zgłoszeń, projektów, ewentualnych decyzji. Jej brak powinien wzbudzić niepokój – i negocjacyjny argument do obniżki ceny.
- Gdy inspektor przyjdzie – zachowaj spokój i nie przyznawaj się do niczego bez prawnika. Jesteś zobowiązany go wpuścić. Możesz i powinieneś dokładnie przeczytać protokół przed podpisaniem. Jeżeli nie zgadzasz się z ustaleniami, wpisz swoje uwagi do protokołu. Nie przyznawaj się ustnie do niczego – każde twoje słowo może zostać tam zapisane. Jeżeli sprawa trafia do postępowania, kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym kosztuje kilka tysięcy złotych i może zaoszczędzić ci dziesiątki tysięcy kary plus wielomiesięcznego stresu.
- Przechowuj wszystkie dokumenty remontu minimum 5 lat. Faktury od wykonawców, zgłoszenia do urzędów, protokoły odbioru prac przez administratora. Ich brak podczas kontroli może zostać potraktowany jako działanie w złej wierze – i utrudnić legalizację nawet wtedy, gdy prace były faktycznie zgodne z przepisami.
