Zakaz montowania powyżej 4 piętra. Spółdzielnie wysyłają pisma do mieszkańców
Spółdzielnie mieszkaniowe w wielu polskich miastach wysyłają do lokatorów przypomnienia o ważnym zakazie w budynkach przekraczających cztery kondygnacje naziemne. Przepisy obowiązują od 2002 roku, ale część mieszkańców nadal ich nie stosuje. Wyjaśniamy, gdzie zakaz działa i jakie są konsekwencje jego złamania.
Przepisy są jednoznaczne
Przepisy wyraźnie określają, w jakich budynkach nie można korzystać z butli gazowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie warunków technicznych budynków, instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich – do czterech kondygnacji naziemnych włącznie lub do 12 metrów wysokości nad poziomem terenu.
W praktyce oznacza to, że w blokach pięciopiętrowych i wyższych używanie butli gazowych jest zabronione. Jeśli taki budynek nie ma dostępu do sieci gazowej, mieszkańcy w ogóle nie mogą korzystać z gazu jako źródła energii.
Drugi zakaz dotyczy wszystkich budynków – niezależnie od wysokości – które mają dostęp do sieci gazociągowej. W takich obiektach stosowanie gazu płynnego z butli jest zabronione bez wyjątków. Przepisy jednoznacznie wykluczają możliwość używania w jednym budynku jednocześnie gazu z sieci i gazu płynnego.
Nawet, jak są dozwolone, są ograniczenia
W przypadku budynków, gdzie używanie butli jest dopuszczalne, obowiązują dodatkowe ograniczenia. W jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać i użytkować maksymalnie dwie butle gazowe o zawartości do 11 kilogramów każda.
Butle muszą spełniać szereg wymogów bezpieczeństwa. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie się znajdują, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Odległość od źródeł ciepła musi wynosić co najmniej metr, a od urządzeń mogących powodować iskrzenie – minimum metr. Butle należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej i zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest przechowywanie butli gazowych – pełnych, niepełnych i opróżnionych – na nieużytkowych poddaszach, strychach oraz w piwnicach. W pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu terenu nie wolno trzymać butli z gazem propan-butan, ponieważ gaz ten jako cięższy od powietrza opada w dół i może tworzyć niebezpieczne mieszaniny wybuchowe.
Masz w domu? Spółdzielnie przypominają
Spółdzielnie mieszkaniowe w wielu miastach zdecydowały się na wysłanie do lokatorów pism informacyjnych przypominających o obowiązujących zakazach. Portal Samorządowy wprost podaje przykład Spółdzielni Zakopiańskiej. Decyzja wynika z realnego zagrożenia związanego z niewłaściwym używaniem butli gazowych w budynkach wielorodzinnych.
Gaz płynny w niewłaściwie użytkowanych butlach stanowi poważne ryzyko wybuchu i pożaru, który może zagrażać nie tylko mieszkańcom jednego lokalu, ale całego budynku. W ostatnich latach służby ratunkowe odnotowały kilka przypadków pożarów i wybuchów spowodowanych nieszczelnymi lub nieprawidłowo podłączonymi butlami gazowymi.
Część mieszkańców używa butli gazowych głównie ze względów ekonomicznych – uważa, że jest to tańsze od gazu z sieci. Inni instalują butle w lokalach, gdzie sieć gazowa istnieje, ale z różnych powodów nie chcą się do niej podłączyć. Obie sytuacje są jednak niezgodne z przepisami i stwarzają zagrożenie.
Co to oznacza dla czytelnika? Sprawdź czy możesz legalnie używać
Jeśli mieszkasz w bloku powyżej czterech pięter, nie możesz legalnie używać butli gazowych niezależnie od tego, czy budynek ma dostęp do sieci gazowej. Jeśli twój budynek – nawet niski – jest podłączony do sieci gazociągowej, również nie wolno ci korzystać z butli.
Złamanie zakazu niesie konsekwencje prawne. Osoby używające butli wbrew przepisom ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowanie zagrożenia, szkody lub wypadku. W przypadku pożaru czy wybuchu firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi, że przyczyną był nielegalnie użytkowany gaz.
Właściciele lokali mogą również napotkać problemy ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią. Regulaminy porządku domowego zazwyczaj zawierają zapisy o zakazie używania butli gazowych. Naruszenie tych postanowień może być podstawą do rozwiązania umowy najmu lub innych działań prawnych.
Jeśli potrzebujesz gazu w mieszkaniu, a nie masz dostępu do sieci gazowej i mieszkasz w budynku powyżej czterech pięter, jedynym rozwiązaniem jest rezygnacja z tego źródła energii. W takiej sytuacji można rozważyć instalację kuchenki elektrycznej lub indukcyjnej.
W budynkach niskich bez dostępu do sieci gazowej można legalnie używać maksymalnie dwóch butli po 11 kilogramów, przestrzegając wszystkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących ich przechowywania i użytkowania.
Butle gazowe są zabronione w budynkach powyżej czterech kondygnacji oraz we wszystkich obiektach podłączonych do sieci gazowej. Przepisy obowiązują od 2002 roku. Spółdzielnie mieszkaniowe w wielu miastach przypominają lokatorom o zakazie ze względu na realne zagrożenie wybuchem i pożarem. Osoby łamiące zakaz ponoszą odpowiedzialność prawną za spowodowane szkody.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.