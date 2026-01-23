Zakaz palenia, zakaz pracy na laptopie w WARS. Lista zakazów jest długa, a kara wynosi 1900 zł [TABELA]
Podróż pociągiem PKP Intercity wiąże się z przestrzeganiem szczegółowych zasad, których złamanie może skutkować mandatami sięgającymi nawet 1900 zł. Choć przepisy te obowiązują od lat, wielu pasażerów wciąż nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji łamania regulaminu. Sprawdzamy, za co można najbardziej słono zapłacić.
Największe kary dotyczą palenia w nowoczesnych składach
Standardowa kara za palenie papierosów, e-papierosów czy urządzeń typu IQOS w pociągu wynosi 500 zł. Problem pojawia się w nowoczesnych składach – Pendolino, Dart czy Flirt – które wyposażone są w czułe czujniki dymu. Portal Forsal.pl wskazuje, że w takich przypadkach dym może uruchomić alarm i doprowadzić do zatrzymania pociągu, co skutkuje dodatkową karą w wysokości 1400 zł za wstrzymanie ruchu kolejowego. Łącznie daje to właśnie 1900 zł.
W PKP Intercity nie ma żadnego miejsca, gdzie palenie byłoby dozwolone – zakaz obowiązuje w wagonach, toaletach, przedsionkach i przejściach między wagonami. Systemy przeciwpożarowe w nowszych składach są na tyle czułe, że mogą zareagować już chwilę po zapaleniu papierosa, uruchamiając automatyczne hamowanie. A to oznacza nie tylko mandat, ale także odpowiedzialność za zakłócenie ruchu kolejowego.
WARS to nie miejsce do pracy
Wagon restauracyjny budzi wiele kontrowersji, głównie dlatego, że pasażerowie często traktują go jako przestrzeń do pracy z laptopem czy długich spotkań towarzyskich. Tymczasem regulamin PKP Intercity jasno określa: w WARS-ie można przebywać wyłącznie podczas konsumpcji zamówionych posiłków i napojów. Po ich spożyciu trzeba zwolnić miejsce dla innych.
Co ciekawe, do wagonu restauracyjnego nie wolno wnosić bagażu podręcznego, czego większość podróżnych nie wie. Zabronione jest również granie w gry karciane czy planszowe oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. WARS to też jedyne miejsce, gdzie można legalnie spożywać alkohol – ale tylko ten zakupiony na miejscu. Picie alkoholu w innych częściach pociągu grozi mandatem do 500 zł, a w razie odmowy zapłaty interwencją kierownika pociągu lub Straży Ochrony Kolei.
Głośne zachowanie też może skończyć się mandatem
Rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym, słuchanie muzyki bez słuchawek czy hałaśliwe zachowanie to kolejne punkty, które konduktorzy egzekwują coraz częściej. W większości przypadków kończy się na upomnieniu, ale w skrajnych sytuacjach Straż Ochrony Kolei może nałożyć mandat za zakłócanie porządku.
Rozwiązaniem dla pasażerów ceniących ciszę są Strefy Ciszy dostępne w pociągach PKP Intercity. W tej części składu obowiązuje zakaz głośnych rozmów, a w urządzeniach elektronicznych należy wyciszyć wszystkie dźwięki. To właśnie tam najczęściej dochodzi do interwencji wobec pasażerów ignorujących zasady współżycia.
Zwierzęta tylko na smyczy i w kagańcu
Pasażerowie podróżujący z psami muszą pamiętać o kilku zasadach. Każdy pies w pociągu musi być prowadzony na smyczy i w kagańcu, a właściciel powinien mieć przy sobie aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia. Dodatkowo za przewóz psa trzeba wykupić osobny bilet. Wyjątek stanowią psy przewodnicy i asystujące, które mogą towarzyszyć osobom z niepełnosprawnościami bez dodatkowych opłat.
Małe zwierzęta domowe można przewozić bezpłatnie, jeśli znajdują się w transporterach umieszczonych na kolanach pasażera lub w miejscu przeznaczonym na bezpłatny bagaż. Zwierzęta w każdej formie są zakazane w wagonie restauracyjnym – z wyjątkiem wspomnianych psów asystujących.
Wandalizm grozi więzieniem
Najpoważniejsze konsekwencje czekają na pasażerów dopuszczających się aktów wandalizmu. Niszczenie siedzeń, malowanie graffiti czy wybijanie szyb to przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W takich przypadkach PKP Intercity nie poprzestaje na mandatach, ale kieruje sprawę do prokuratury.
Również użycie hamulca bezpieczeństwa bez uzasadnionego powodu skutkuje karą w wysokości 1400 zł. To kolejny przykład, kiedy nieprzemyślane zachowanie może słono kosztować.
|Wykroczenie
|Wysokość kary / Konsekwencje
|Palenie papierosów/e-papierosów
|500 zł
|Nieuzasadnione użycie hamulca/zatrzymanie pociągu
|1400 zł
|Picie alkoholu (poza WARS)
|500 zł
|Niszczenie mienia (wandalizm)
|Sprawa w sądzie (3 mies. – 5 lat więzienia)
Co warto wiedzieć przed podróżą?
Regulamin przewozu PKP Intercity to dokument liczący 74 strony, który precyzyjnie określa, co jest dozwolone, a co zabronione podczas podróży. Warto zapoznać się przynajmniej z podstawowymi zasadami, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Kierownicy pociągów i konduktorzy mają prawo wypraszać z pociągu pasażerów uporczywie łamiących regulamin. Najczęściej zdarza się to na najbliższej stacji, co może znacznie skomplikować dalszą podróż. W przypadkach poważniejszych wykroczeń może dojść do interwencji Straży Ochrony Kolei, która ma uprawnienia do nakładania mandatów i wylegitymowania podróżnych.
Czy kary są zbyt surowe? PKP Intercity tłumaczy, że ich celem jest przede wszystkim zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim pasażerom. Większość przewoźników w Europie stosuje podobne regulacje, a zakaz palenia w pociągach obowiązuje w całej Unii Europejskiej od wielu lat. Wysokość kar ma działać odstraszająco i zachęcać do kulturalnego zachowania w przestrzeni publicznej.
Dla tych, którzy regularnie podróżują pociągami, znajomość regulaminu to podstawa. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad – nie palić, nie pić alkoholu poza WARS-em, zachowywać się cicho i kulturalnie – żeby podróż przebiegła bez problemów. A kwota 1900 zł to dobra motywacja, żeby zastanowić się dwa razy przed zapaleniem papierosa w toalecie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.