Zakład energetyczny, gazownia i wodociągi mogą wejść do twojego domu czy mieszkania. Nic z tym nie będziesz mógł zrobić, ale są warunki
Inkasent z wodomierzem, technik od licznika prądu, kontroler gazowni – każdy z nich może zapukać do drzwi mieszkania lub domu i zażądać wstępu. Prawo daje im taką możliwość, ale obwarowaną konkretnymi warunkami. Co innego wygląda, gdy chodzi o rutynowy odczyt licznika, a co innego, gdy służby podejrzewają nielegalne przyłącze. W tym drugim przypadku sprawa może skończyć się nie mandatem, lecz sprawą karną.
Wpuszczenie ich to Twój obowiązek. Odmowa może mieć poważne konsekwencje
Uprawnienia dostawców mediów do wejścia na cudzą nieruchomość wynikają z kilku aktów prawnych. Najważniejszy jest art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43 t.j.), który wprost stanowi, że upoważnieni przedstawiciele zakładu energetycznego, ciepłowni lub gazowni mogą kontrolować prawidłowe działanie układów pomiarowych. W tym celu wolno im wchodzić na nieruchomość, dokonywać przeglądów urządzeń oraz prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą. Jeżeli w wyniku kontroli ustalą, że stan techniczny instalacji bezpośrednio zagraża zdrowiu lub życiu ludzkiemu albo środowisku, mogą wstrzymać dostawy mediów do czasu usunięcia zagrożenia. Analogiczne uprawnienia dla przedsiębiorstw wodociągowych wynikają z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 t.j.).
W praktyce przepisy te oznaczają, że odmowa wpuszczenia kontrolera może mieć poważne konsekwencje. Nie jest to jednak uprawnienie absolutne – pracownik dostawcy mediów musi wcześniej pisemnie poinformować o planowanej wizycie, a w dniu kontroli okazać legitymację służbową i stosowne upoważnienie. Bez tych dokumentów lokator ma prawo nie wpuścić go do środka.
Czego szukają – odczyt, legalizacja i wymiana urządzeń
Wizyty dostawców mediów w mieszkaniach i domach mają kilka różnych powodów. Najprostszy to odczyt licznika, choć w blokach rzadko wymaga wejścia do środka – liczniki energii elektrycznej są z zasady instalowane poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych skrzynkach na korytarzach lub w piwnicach. Liczniki wody i ciepła bywają natomiast wewnątrz lokali, choć coraz częściej są to już urządzenia z modułem radiowym, które pozwalają na odczyt bez wizyty.
Poważniejsza sprawa to legalizacja i wymiana urządzeń pomiarowych. Wodomierze podlegają obowiązkowej kontroli metrologicznej co 5 lat – wymagają tego przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063 t.j.). Wodomierz bez ważnej cechy legalizacyjnej nie może być podstawą rozliczeń, a jego używanie łamie prawo. W Polsce w 2025 roku utraciła ważność legalizacja tysięcy wodomierzy z oznaczeniem M20, co oznaczało masową wymianę urządzeń – głównie w budynkach wielorodzinnych.
Do 1 stycznia 2027 roku właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych mają ustawowy obowiązek wymiany wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania na urządzenia wyposażone w funkcję zdalnego odczytu. Wynika to wprost z ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868). Szacuje się, że w 2025 roku tylko około 1/3 polskich gospodarstw miała już zdalne liczniki, co oznacza, że wizyty monterów w kolejnych miesiącach są nieuchronne dla wielu bloków. Za niedostosowanie budynku do wymogów w terminie grożą grzywny sięgające 10 000 zł, a w skrajnych przypadkach – areszt. Warto pamiętać, że po pełnym wdrożeniu zdalnego odczytu konieczność wpuszczania inkasenta do mieszkania w dużej mierze odejdzie do przeszłości.
Koszt wymiany jednego urządzenia na zdalne to orientacyjnie 300 zł – obowiązek pokrycia tych wydatków spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, co w praktyce oznacza, że koszty zostaną wliczone do opłat eksploatacyjnych lub funduszu remontowego wspólnoty.
Nielegalne przyłącze prądu? To wysoka kara
Zupełnie inną kategorią wizyty jest ta związana z podejrzeniem nielegalnego poboru mediów. W przypadku energii elektrycznej mowa o przestępstwie, nie wykroczeniu. Art. 278 § 5 Kodeksu karnego penalizuje kradzież energii – grozi za nią grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 5 lat. Nielegalne przyłącze, obejście licznika, cofanie stanu wskazań licznika lub ingerencja w układ pomiarowo-rozliczeniowy mająca wpływ na zafałszowanie pomiarów – wszystko to mieści się w tej definicji. Pracownicy zakładów energetycznych regularnie współpracują z policją przy wykrywaniu takich przypadków, a po stwierdzeniu nieprawidłowości nielegalne instalacje są natychmiast likwidowane. Sprawca musi też naprawić wyrządzoną szkodę – sądy zasądzają zwrot równowartości nielegalnie pobranej energii.
Poza odpowiedzialnością karną, zakład energetyczny może – niezależnie od postępowania karnego – naliczyć opłatę za nielegalny pobór. Jej szczegółowy sposób obliczania określa rozporządzenie wykonawcze do Prawa energetycznego. W praktyce opłata ta może wielokrotnie przewyższyć wartość faktycznie skradzionej energii, ponieważ zakłady mają prawo przyjąć do wyliczeń maksymalną przepustowość przyłącza przez cały okres, w którym mogło dochodzić do nielegalnego poboru.
Kradzież wody i gazu – grzywna i ryczałt
Nielegalne przyłącze wodne jest traktowane łagodniej niż kradzież prądu – jako wykroczenie, nie przestępstwo. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, za bezumowny pobór wody grozi grzywna do 5 000 zł, a dodatkowo – nawiązka w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc nielegalnego poboru. Do tego dochodzi obowiązek uregulowania należności za zużytą wodę, naliczanej ryczałtowo według maksymalnej przepustowości przyłącza – co przy przyłączu PE 32mm może dać kilka tysięcy metrów sześciennych i faktury liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.
Przedsiębiorstwa wodociągowe są przy tym coraz skuteczniejsze w wykrywaniu kradzieży. Stosują tak zwane bilansowanie strefowe – sieć jest podzielona na strefy z przepływomierzami na wejściu, a jeśli suma wskazań wodomierzy u klientów nie zgadza się z licznikiem strefowym, system automatycznie sygnalizuje wyciek lub kradzież w danym rejonie. Dodatkowym narzędziem są nocne pomiary przepływu: jeśli w godzinach 2:00-4:00, gdy zużycie jest minimalne, przepływomierz strefowy rejestruje anomalie, ekipa jedzie sprawdzić teren.
W przypadku gazu – ze względu na zagrożenie wybuchem – nawet podejrzenie ingerencji w instalację lub gazomierz skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem dostaw i powiadomieniem Policji. Gazownie mają uprawnienie do odcięcia gazu bez wcześniejszego powiadamiania, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa.
Bloki kontra domy – gdzie kontroler wchodzi do środka?
W budynkach wielorodzinnych większość urządzeń pomiarowych – liczniki prądu, szafki z bezpiecznikami, często też główne zawory gazowe – jest zlokalizowana poza lokalami, w częściach wspólnych. Oznacza to, że rutynowa kontrola przeważnie nie wymaga wchodzenia do mieszkania. Sytuacja zmienia się, gdy w lokalu są wodomierze lub podzielniki ciepła – tu wizyta montera jest konieczna przy każdej wymianie lub legalizacji.
W domach jednorodzinnych układ jest inny – liczniki są zazwyczaj na zewnątrz budynku lub w kotłowni, co ogranicza potrzebę wchodzenia do środka. Trzeba też pamiętać, że niezależnie od tego czy jest to dom czy mieszkanie stare przepisy mówiły o tym, że liczniki mogą znajdować się wewnątrz, dlatego wszystko zależy od daty budowy i rodzaju konstrukcji.
Gdy zachodzi podejrzenie ingerencji w licznik lub nielegalnego przyłącza, inspektor wchodzi do środka w asyście Policji – niezależnie od tego, czy to blok, czy dom.
Jak się zachować, gdy kontroler puka do drzwi
Przy każdej wizycie pracownika dostawcy mediów warto trzymać się kilku zasad. Przed wpuszczeniem kogokolwiek do środka należy zażądać okazania legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia do kontroli – pracownik ma obowiązek je posiadać i okazać. Można towarzyszyć kontrolerowi na każdym kroku wizyty. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół, który warto przeczytać przed podpisaniem – protokół odzwierciedla wyniki kontroli i może być podstawą dalszego postępowania. Jeśli wynik kontroli jest kwestionowany, istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji do Urzędu Regulacji Energetyki lub, w przypadku wody, do Inspekcji Sanitarnej lub sądu. W przypadku sporu dotyczącego prawidłowości wskazań licznika, odbiorca ma prawo zażądać jego ekspertyzy metrologicznej – jeśli licznik okaże się sprawny, koszty ekspertyzy ponosi odbiorca; jeśli wadliwy – przedsiębiorstwo energetyczne.
