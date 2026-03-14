Zamontowałeś w domu? Podpisałeś wyrok. Zapłacisz 100 tys. zł [NOWE INFORMACJE]
Od 2028 roku rachunki za ogrzewanie i paliwo w całej Europie mają zacząć rosnąć z nowego powodu – systemu ETS2. W Polsce może to dotknąć miliony rodzin ogrzewających domy gazem, węglem lub korzystających z miejskiego ciepła. Gdy wielu Polaków zaczęło liczyć potencjalne koszty, z Brukseli pojawił się sygnał, który część osób odebrała jako zapowiedź zmiany kursu. W lutym 2026 roku Ursula von der Leyen zapowiedziała reformę systemu handlu emisjami. Problem w tym, że dotyczy ona głównie przemysłu. Start ETS2 – który ma podnieść ceny paliw i ogrzewania – pozostaje bez zmian.
Ambasadorzy państw UE zatwierdzili zmiany w mechanizmie stabilizacji cen ETS2 – system zyska mocniejszy „zawór bezpieczeństwa”, który ma łagodzić skoki cen uprawnień. Polskie rodziny czytają to jako sygnał, że może jednak uda się coś zmienić. Problem w tym, że data startu ETS2 – 1 stycznia 2028 roku – nie jest w żaden sposób zagrożona. Prace nad reformą ETS dotyczą głównie systemu przemysłowego. Rachunek za ogrzewanie i paliwo wystawiają polskim gospodarstwom domowym według harmonogramu.
System, który ukryje się w cenie gazu – jak działa ETS2
ETS – Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji – obowiązuje w UE od 2005 roku i obejmuje elektrownie oraz przemysł ciężki. ETS2 to jego rozszerzenie na 2 sektory, które dotychczas nie płaciły za CO2: ogrzewanie budynków i transport drogowy. Mechanizm działa tak: dostawca gazu, węgla lub paliwa zakupuje uprawnienia do emisji CO2 – jedno uprawnienie odpowiada jednej tonie wyemitowanego dwutlenku węgla. Kupuje je na aukcji, po aktualnej cenie rynkowej. I nie wchłania tych kosztów sam.
Na rachunku odbiorcy nie pojawi się osobna pozycja „opłata klimatyczna”. Cena gazu po prostu będzie wyższa. Cena węgla też. Litr benzyny na stacji będzie droższy. Lokatorzy bloków podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych zobaczą większe faktury za ogrzewanie, bo elektrociepłownia kupująca uprawnienia doliczy je do taryfy. System zaprojektowano tak, by opłata była wbudowana w cenę surowca – co nie czyni jej mniejszą, jedynie mniej widoczną.
Komisja Europejska prognozuje, że cena uprawnienia w ETS2 wyniesie ok. 45 euro za tonę CO2 na starcie, a w 2029 roku przekroczy 50 euro. Po 2031 roku oba systemy – ETS i ETS2 – mają zostać scalone. W tym momencie ceny zrównają się z poziomem systemu przemysłowego, gdzie w 2023 roku średnia przekraczała 84 euro za tonę. Oznacza to, że przez pierwsze 3 lata rachunki będą rosły stopniowo – a potem mogą niemal się podwoić.
Von der Leyen a rewizja ETS – o co tak naprawdę chodzi
11 lutego 2026 roku von der Leyen powiedziała w Antwerpii, że „kierowanie większych przychodów z ETS z powrotem do przemysłu będzie głównym celem nadchodzącej reformy systemu handlu emisjami tego lata, bo pieniądze te pochodzą od przemysłu i powinny być w niego reinwestowane”. To zdanie błyskawicznie obiegło media jako sygnał przełomu. Wymaga jednak precyzyjnego odczytania.
Von der Leyen mówiła o rewizji ETS1 – przemysłowego systemu handlu emisjami – zaplanowanej na lipiec 2026 roku jako obowiązku wynikającego wprost z dyrektywy ETS. Tło jest konkretne: 62% przychodów z aukcji ETS w 2024 roku trafiło do budżetów krajowych, a państwa członkowskie przeznaczyły na dekarbonizację przemysłu zaledwie 5% tej kwoty. Komisja chce zmienić tę proporcję i skłonić rządy do reinwestowania środków klimatycznych w transformację, a nie wrzucania ich do ogólnych budżetów.
ETS2 – system obejmujący ogrzewanie i transport – pozostaje w tej rewizji na uboczu. Nie ma żadnej propozycji jego cofnięcia ani przesunięcia. Wręcz przeciwnie: 10 marca 2026 roku ponad 70 firm, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wystosowało otwarty list do von der Leyen, kluczowych komisarzy i szefów rządów państw UE z jednoznacznym przesłaniem – cofnięcie lub dalsze odroczenie ETS2 to opcja, na którą Europa nie może sobie pozwolić. Data 1 stycznia 2028 roku nie jest przedmiotem negocjacji.
„Zawór bezpieczeństwa” w ETS2 – i co naprawdę zmienia
To, co jednak faktycznie się zmieniło, to mechanizm kontroli cen w ETS2. W listopadzie 2025 roku Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie Rynkowej Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR) – buforu, który ma łagodzić gwałtowne skoki cen uprawnień. W lutym 2026 roku zmiany przyjęli ambasadorzy krajów UE. Na czym polegają?
Rezerwa ETS2 zostanie zasilona 60 mln uprawnień do emisji. Dotychczasowy mechanizm kontroli cen zakładał uwolnienie 20 mln uprawnień, gdy cena przekroczy 45 euro za tonę. Po zmianach: przy każdym uruchomieniu trafi na rynek o 20 mln uprawnień więcej, a uwolnienia będą następować 2 razy do roku zamiast raz. Maksymalny roczny wolumen wzrósł tym samym z 20 do 80 mln uprawnień. Zdaniem Rady UE to „bardziej stopniowe i elastyczne uwalnianie uprawnień”, które uchroni przed nagłymi skokami cenowymi.
Krytycy reformy – w tym Climate KIC i organizacja Carbon Market Watch – wskazują jednak, że 600 mln uprawnień może trafić do systemu ETS2 przez rezerwę stabilizacyjną w całym jego cyklu, co odpowiada 10 latom redukcji emisji zaplanowanych przez system. Innymi słowy: zawór bezpieczeństwa działa, ale kosztem klimatycznej skuteczności systemu. Polska – która w lipcu 2025 roku jako jeden z nielicznych krajów nie poparła pierwotnej propozycji rozszerzenia rezerwy – na reformę MSR reaguje z powściągliwą akceptacją. Warszawa nadal postuluje głębsze zmiany: utrzymanie liczby uprawnień na stałym poziomie i wyłączenie energochłonnych sektorów jak cement i stal.
6 milionów rodzin z gazem – i część z nich właśnie dostała dotację na kocioł
Gaz ziemny ogrzewa domy ok. 6 mln polskich rodzin – co 4. gospodarstwo domowe w kraju. Około 230 tys. spośród nich dostało dofinansowanie z programu Czyste Powietrze właśnie na zakup nowoczesnego kotła gazowego. Państwo zachęcało, dawało pieniądze – i ludzie kupowali to, co rekomendowały rządowe programy. Teraz okazuje się, że zainwestowali w technologię, która od 2028 roku będzie generować rosnące opłaty klimatyczne.
Od stycznia 2025 roku Czyste Powietrze przestało finansować samodzielne kotły gazowe. Od marca 2025 roku wycofało dotacje na urządzenia olejowe i węglowe. Jedyny wyjątek to osobny nabór uruchomiony od 15 lipca 2025 roku – wyłącznie dla tych, którzy kocioł gazowy kupili między 28 maja a 31 grudnia 2024 roku. Program skupia się teraz na pompach ciepła, kotłach na biomasę i fotowoltaice.
Sama zmiana zasad dotacji to jeszcze nie problem. Problem leży w liczbach. Według raportu ekspertów Wandy Buk i Marcina Izdebskiego „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków”, przeciętna rodzina ogrzewająca dom gazem zapłaci z tytułu nowej opłaty klimatycznej ok. 6338 zł w latach 2028-2031, a przez całą dekadę 2028-2035 – łącznie ok. 24 tys. zł. Przełożone na roczne obciążenie: ok. 1500 zł na początku, do 3000 zł po 2031 roku, gdy systemy zostaną scalone. Kluczowe jest przy tym jedno: kocioł nie ma znaczenia. Opłata zależy od ilości spalonego gazu i wyemitowanego CO2, nie od klasy urządzenia.
Węgiel jeszcze droższy, słabe ocieplenie – przepis na finansową katastrofę
Właściciele domów ogrzewanych węglem zapłacą więcej niż ci z gazem. Prognozowany łączny koszt opłat klimatycznych dla przeciętnego gospodarstwa węglowego w latach 2028-2035 to ok. 39 tys. zł. Dla rodzin w słabo ocieplonych budynkach – gdzie ogrzewanie pochłania znacznie więcej paliwa – szacunki mówią o 77 tys. zł dla węgla i 46 tys. zł dla gazu.
W najgorszym wariancie – stary kocioł, dom bez termomodernizacji, węgiel – opłaty ETS2 mogą pochłonąć nawet 86% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku działania systemu. To nie jest marginalny scenariusz. Dotyczy realnych setek tysięcy polskich rodzin – przede wszystkim w mniejszych miastach i na wsiach, gdzie domy są starsze, słabiej izolowane, a koszty kompleksowej modernizacji nie mają pokrycia w dochodach.
Lokatorzy bloków: zapłacą, choć nic nie mogą zmienić
Błędem jest myślenie, że ETS2 uderzy głównie w właścicieli domów jednorodzinnych. Bloki podłączone do miejskich sieci ciepłowniczych znajdą się w równie trudnej – a pod pewnym względem trudniejszej – sytuacji, bo lokator nie ma żadnego instrumentu wpływu na źródło swojego ciepła.
Elektrociepłownie spalają ogromne ilości węgla i gazu. Od 2028 roku będą płacić za każdą tonę wyemitowanego CO2 – i przerzucą te koszty na taryfy za ogrzewanie oraz ciepłą wodę. Szacunkowe koszty dla przeciętnego mieszkania 50-60 m² podłączonego do sieci węglowej: 1000-1500 zł rocznie w latach 2028-2031, a po scaleniu systemów nawet 2000-2500 zł rocznie. Przez 8 lat łącznie: 15-20 tys. zł. Dla mieszkań 80-100 m² – nawet 30-35 tys. zł.
Nie wszystkie bloki odczują to samo. Najwyższe wzrosty dotkną mieszkańców miast z ciepłowniami węglowymi – Śląsk, Małopolska, Łódzkie, stare blokowiska małych i średnich miast. Niższe – osiedli z ciepłowniami gazowymi lub opartymi na biomasie. Spółdzielnia lub wspólnota może teoretycznie zdecydować o odłączeniu od sieci i budowie własnej instalacji z pompami ciepła. W praktyce wymaga to zgody właścicieli, wieloletnich procedur i nakładów przekraczających możliwości większości zasobów mieszkaniowych. Przez co najmniej 10-15 lat większość bloków zostanie tam, gdzie jest – płacąc rosnące rachunki.
Na stacjach paliw też będzie drożej – konkretne liczby
ETS2 to nie tylko ogrzewanie. System obejmie też transport drogowy – co oznacza podwyżki na stacjach. Od 2028 roku eksperci szacują wzrost o ok. 30 groszy na litrze benzyny, 35 groszy na litrze diesla i 21 groszy na litrze LPG. Po połączeniu systemów w 2031 roku łączna podwyżka może przekroczyć 50 groszy na litrze. Rodzina z 2 samochodami – benzynowym z rocznym przebiegiem 5 tys. km i dieslem z przebiegiem 20 tys. km – zapłaci od 2028 roku ok. 1000 zł rocznie więcej za samo paliwo. Niezależnie od jakichkolwiek decyzji dotyczących ogrzewania.
Polska w grupie najwyższego ryzyka w całej UE
W Europie Zachodniej część państw ma krajowe opłaty za emisję CO2 od lat. Dla nich ETS2 przy cenie 60 euro za tonę to kilkadziesiąt euro więcej rocznie – a w krajach skandynawskich może nawet oznaczać obniżenie kosztów, jeśli nowy system zastąpi droższe lokalne opłaty. Polska jest po drugiej stronie tej tabeli.
Fundacja Bertelsmanna szacuje, że przy cenie 60 euro za tonę CO2 przeciętna polska rodzina zapłaci ok. 372 euro (ok. 1600 zł) rocznie więcej. W scenariuszu wyższych cen uprawnień – 180 euro za tonę – wzrost może sięgnąć nawet 4500-6800 zł rocznie, zależnie od regionu i paliwa. Polska zużywa więcej paliw kopalnych do ogrzewania niż jakikolwiek inny kraj UE, a zimy są tu dłuższe i chłodniejsze niż na zachodzie i południu kontynentu. To połączenie sprawia, że ok. 34% polskich gospodarstw domowych – co 3. rodzina – odczuje system ETS2 bardzo dotkliwie.
Von der Leyen w Paryżu: odejście od atomu było błędem – i co to znaczy dla rachunków za prąd
10 marca 2026 roku, podczas szczytu energetyki jądrowej w Paryżu, szefowa Komisji Europejskiej wypowiedziała zdanie, które rozeszło się po europejskich mediach: „Europa odwróciła się od niezawodnego i niedrogiego źródła energii o niskiej emisji. Było to strategicznym błędem”. Dodała, że w 1990 roku co 3. kilowatogodzina prądu w Europie pochodziła z atomu, dziś zaledwie co 7. Jej zdaniem UE ma pół miliona wykwalifikowanych pracowników w sektorze jądrowym – więcej niż USA i Chiny łącznie – i powinna to teraz wykorzystać.
Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie 200 mln euro gwarancji z funduszy ETS na wsparcie prywatnych inwestycji w innowacyjne technologie jądrowe – przede wszystkim reaktory małej mocy (SMR). Von der Leyen potwierdziła też, że system ETS jako taki nie zostanie porzucony: „Bez ETS zużywalibyśmy teraz o 100 miliardów metrów sześciennych gazu więcej – to czyniłoby nas jeszcze bardziej zależnymi. Potrzebujemy ETS, ale musimy go zmodernizować”. Jednocześnie zaznaczyła, że powrót do importu paliw kopalnych z Rosji byłby kolejnym strategicznym błędem, a trwający kryzys na Bliskim Wschodzie – który w kilka tygodni wywindował ceny gazu o 50%, a ropy o 27% – jest „jaskrawym przypomnieniem” europejskiej podatności energetycznej.
Dla polskich rodzin stojących przed perspektywą rosnących opłat ETS2 deklaracja o powrocie do atomu niesie konkretną informację: tania energia elektryczna z reaktorów jądrowych jest jedynym sposobem, by przejście na pompy ciepła miało sens finansowy bez fotowoltaiki. Dziś pompa ciepła w domu bez paneli słonecznych często nie jest tańsza w eksploatacji niż kocioł gazowy – bo prąd z sieci jest drogi. Jeśli atom wróci do europejskiego miksu energetycznego i obniży hurtowe ceny energii, zmieni to całą matematykę transformacji grzewczej. Polska planuje uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego w Choczewie w okolicach 2036 roku – to data już po scaleniu systemów ETS i ETS2 w 2031 roku, ale wciąż w horyzoncie, który ma znaczenie dla decyzji o wymianie źródła ciepła podejmowanych dziś.
Pieniądze ze Społecznego Funduszu Klimatycznego – i dlaczego nie wystarczą dla wszystkich
ETS2 tworzy Społeczny Fundusz Klimatyczny zasilany wpływami z aukcji uprawnień. Polska jest jego największym beneficjentem – może liczyć na ok. 11,4 mld euro, czyli blisko 50 mld zł. Co ważne: środki zaczną płynąć już od 2026 roku, 2 lata przed startem samych opłat. To realne okno na działanie.
Problem tkwi w skali. W Polsce jest ok. 6 mln gospodarstw ogrzewających się paliwami kopalnymi. Przejście z kotła gazowego na pompę ciepła z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi kosztuje 80-120 tys. zł. Przy dotacji pokrywającej 30 tys. zł właściciel musi wyłożyć własne 50-90 tys. zł. Dla większości polskich rodzin to kwota przekraczająca roczne dochody. Środki z funduszu – nawet bardzo szczodrze rozdzielone – nie wystarczą dla wszystkich jednocześnie. Kto złoży wniosek pierwszym i poprawnie, ma szansę. Reszta może trafić na wyczerpany limit.
Fake newsy o piecach – co jest prawdą, a co nie
W sieci od miesięcy krąży przekaz, że UE zakaże kotłów gazowych po 2040 roku i że już teraz nie można ich kupować ani naprawiać. Żadna z tych informacji nie jest prawdą. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zakłada, że do 2050 roku budynki mieszkalne w UE mają osiągnąć standard bezemisyjny. Do momentu głębokiej modernizacji budynku właściciel może korzystać z dotychczasowego źródła ciepła, włącznie z kotłem gazowym. Nie ma nakazu demontażu, nie ma zakazu naprawy ani serwisowania. Zakaz montażu nowych kotłów gazowych od 2030 roku dotyczy wyłącznie nowych budynków, które muszą być zeroemisyjne. W starych budynkach można kocioł gazowy kupić i zainstalować nadal.
Jest też istotna furtka: dyrektywa zakazuje kotłów na paliwa kopalne, nie na odnawialne. Kotły zasilane biometanem, biogazem lub wodorem nie podlegają żadnym ograniczeniom. Eksperci branży prognozują, że właśnie to pozwoli kotłom gazowym funkcjonować na rynku co najmniej do 2040 roku – z czasem dostawcy gazu będą zobowiązani do mieszania paliwa kopalnego z odnawialnymi.
Wymiana kotła na pompę ciepła – twarda matematyka
Gdy za kilkanaście lat kocioł się zepsuje i przyjdzie moment wymiany, właścicieli domów czeka rachunek porównywalny z zakupem nowego samochodu klasy premium. Sama pompa ciepła powietrzna z montażem kosztuje 30-65 tys. zł, gruntowa – 60-100 tys. zł. Do tego nieuniknione koszty towarzyszące: wymiana grzejników na niskotemperaturowe (15-25 tys. zł), docieplenie budynku (20-40 tys. zł), przebudowa instalacji CO (10-20 tys. zł) i instalacja fotowoltaiczna (25-35 tys. zł). Bez fotowoltaiki rachunki za prąd napędzający pompę mogą być porównywalne z obecnymi rachunkami za gaz. Bez ocieplenia – pompa będzie grzać bez sensu.
Łączna inwestycja w pełną modernizację: 80-150 tys. zł. Nikt nie przyspieszy tej decyzji faktem, że kocioł jeszcze działa. Przyspieszy ją rosnąca co roku opłata klimatyczna doliczana do rachunku za gaz.
Co zrobić, żeby za kilka lat nie płakać nad rachunkami
- Masz kocioł młodszy niż 10 lat – prawdopodobnie przeżyje do ok. 2035-2040 roku. Masz czas, ale przez tę dekadę będziesz płacić rosnące opłaty ETS2. Zacznij odkładać systematycznie 400-600 zł miesięcznie na przyszłą modernizację. Bez tego za 10-15 lat jedyną opcją będzie kredyt na 80-100 tys. zł – przy obecnych stopach rata to 1500-2000 zł miesięcznie przez 7-10 lat.
- Masz kocioł starszy niż 10 lat – rozważ teraz przejście na system hybrydowy, dopóki dostępne są dotacje. Pompa ciepła pracuje przez większość sezonu grzewczego, kocioł włącza się automatycznie przy największych mrozach. System obniża koszty eksploatacji o 30-50%. Typowa instalacja kosztuje ok. 60 tys. zł, dotacja może sięgnąć 30 tys. zł.
- Masz stary, nieocieplony dom – jesteś w grupie największego ryzyka. Bez termomodernizacji rachunki od 2028 roku wzrosną o kilka tysięcy złotych rocznie. Ocieplenie budynku 150 m² to koszt 40-70 tys. zł. Razem z wymianą źródła ciepła – 120-220 tys. zł. To kolosalna kwota, ale rozkładana na lata z dotacjami jest do udźwignięcia. Czekanie sprawia jedynie, że rosną bieżące koszty i maleje szansa na dotację przed wyczerpaniem puli środków.
- Mieszkasz w bloku – zaizoluj mieszkanie od środka: uszczelnij okna, rozważ ich wymianę, zainstaluj termostatyczne głowice na kaloryferach (dają 10-15% oszczędności). Przede wszystkim angażuj się w decyzje wspólnoty lub spółdzielni – termomodernizacja całego budynku to jedyna droga do realnego obniżenia kosztów. Śledź programy dotacyjne ze Społecznego Funduszu Klimatycznego: środki będą dostępne na zasadzie kolejki, kto złoży wniosek pierwszy i poprawnie, ten dostanie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.