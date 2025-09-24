Zaoszczędzisz masę czasu, ominiesz gigantyczne kolejki. Fantastyczna opcja mObywatel dla każdego Polaka
Aplikacja mObywatel wprowadza funkcję, która może zrewolucjonizować wymianę dokumentów w Polsce. Od teraz zdjęcie do dowodu osobistego zrobisz smartfonem w domu. System sam oceni, czy fotografia spełnia urzędowe wymagania. Na tym nie koniec.
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową funkcję w aplikacji mObywatel, która pozwala użytkownikom samodzielnie wykonać zdjęcie do dowodu osobistego za pomocą smartfona. Rozwiązanie działa podczas składania wniosku o dowód osobisty – zarówno dla siebie, jak i dla dziecka lub podopiecznego. System nie tylko pozwala zrobić fotografię, ale także wspomaga w jej ocenie pod kątem zgodności z urzędowymi wymogami.
Aplikacja prowadzi cię krok po kroku
Proces robienia zdjęcia w mObywatelu został przemyślany do najmniejszego szczegółu. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, użytkownik najpierw musi zadbać o odpowiednie warunki – jasne, jednolite tło oraz właściwe oświetlenie. Portal Spidersweb.pl wyjaśnia, że najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie się na tle białej ściany.
W kolejnym kroku aplikacja wyświetla owal wyznaczający obszar, w którym powinna znajdować się twarz. Dodatkowo pojawiają się pomocnicze linie wskazujące, na jakim poziomie mają się znajdować oczy. To kluczowy element – jeśli wykonujesz zdjęcie samodzielnie smartfonem, owal zmieni kolor na zielony w momencie, gdy ustawienie jest właściwe.
System działa również z gotowymi plikami. Jeśli masz już wykonaną fotografię, wystarczy ją wgrać i dopasować do pomocniczych linii w podglądzie. Portal TVN24 Biznes podkreśla, że aplikacja prowadzi użytkownika przez cały proces, minimalizując ryzyko błędów.
Co sprawdza aplikacja, a czego nie
Automatyczna weryfikacja w mObywatelu ma swoje ograniczenia. System analizuje przede wszystkim właściwe ustawienie twarzy i oczu oraz ogólne proporcje zdjęcia. Jeśli fotografia nie spełnia któregoś z określonych warunków, użytkownik otrzymuje konkretną wskazówkę, jak ją poprawić.
Istotne jest to, że aplikacja nie weryfikuje tła fotografii – musisz sam zadbać o to, żeby było jednolite i jasne. Ministerstvo Cyfryzacji wyjaśnia, że system nie przetwarza ani nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika. Zdjęcie pozostaje wyłącznie w gestii osoby składającej wniosek.
Portal Gov.pl przypomina, że ostateczna weryfikacja i akceptacja zdjęcia odbywa się w urzędzie na podstawie decyzji urzędnika. Nawet jeśli aplikacja zaakceptuje fotografię, urzędnik może ją odrzucić, jeśli nie spełnia wszystkich wymogów formalnych.
Specjalne przypadki wymagają dodatkowych dokumentów
Nowa funkcja uwzględnia również sytuacje odbiegające od standardu. Jeśli osoba na zdjęciu ma ciemne okulary lub nakrycie głowy, do wniosku należy dołączyć odpowiedni załącznik. W przypadku okularów potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności wzroku, a przy nakryciu głowy – zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Jak podaje portal Bankier.pl, system pozwala na takie odstępstwa, ale wymaga właściwej dokumentacji. Orzeczenie można dołączyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę lub jako skan, a oryginał przekazać urzędnikowi przy odbiorze dowodu.
Wszystkie standardowe wymagania dotyczące zdjęć do dokumentów pozostają bez zmian. Portal Gov.pl przypomina, że fotografia musi być aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy), przedstawiać całą głowę wraz z górną częścią barków, a osoba musi mieć naturalny wyraz twarzy z zamkniętymi ustami.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli często wymieniasz dokumenty lub masz dzieci, nowa funkcja może przynieść znaczne oszczędności. Typowe zdjęcie u fotografa kosztuje 15-30 złotych, a przy rodzinie z kilkoma dziećmi wydatki szybko rosną. Teraz wszystko możesz zrobić za darmo w domu.
Szczególnie wygodne jest to dla rodziców małych dzieci. Zamiast stresować się wizytą u fotografa z niespokojnym dzieckiem, możesz spokojnie wykonać zdjęcie w domowych warunkach. Jeśli pierwsze próby nie wyjdą, możesz powtarzać proces bez dodatkowych kosztów.
Osoby z niepełnosprawnościami też zyskują na nowym rozwiązaniu. Nie muszą już organizować wyjścia z domu specjalnie w celu zrobienia zdjęcia – mogą to zrobić we własnym tempie i w komfortowych warunkach.
Fotografowie tracą stały strumień klientów
Portal Homodigital.pl zwraca uwagę na społeczne konsekwencje zmian. Dla fotografów nowa funkcjonalność mObywatela oznacza kolejny cios w ich działalność. Fotografia cyfrowa i dostępność programów do edycji już wcześniej odebrały im sporo klientów prywatnych.
Zdjęcia do dokumentów były jedną z podstawowych usług fotograficznych – każdy Polak musiał odwiedzić zakład fotograficzny przynajmniej raz na kilka lat. Teraz ten stały strumień przychodów może znacznie się zmniejszyć, szczególnie że funkcja dotyczy najpopularniejszego dokumentu – dowodu osobistego.
Branża fotograficzna już wcześniej borykała się z problemami związanymi z trendami demograficznymi. Spadająca liczba małżeństw i urodzeń oznacza mniej zleceń na śluby, chrzty czy komunie. Teraz do tego dochodzi utrata klientów z segmentu zdjęć dokumentowych.
Inne dokumenty wciąż wymagają fotografa
Warto pamiętać, że nowa funkcja dotyczy obecnie tylko dowodów osobistych składanych przez mObywatela. Prawo jazdy, paszport czy legitymacja studencka wciąż wymagają tradycyjnego zdjęcia wykonanego u profesjonalnego fotografa.
Portal Money.pl przypomina, że wymogi dotyczące zdjęć do różnych dokumentów mogą się nieznacznie różnić. Fotografia do prawa jazdy ma inne wymagania niż do paszportu, więc profesjonalni fotografowie zachowują przewagę w postaci wiedzy o tych różnicach.
Możliwe, że w przyszłości funkcja zostanie rozszerzona na inne dokumenty. Ministerstwo Cyfryzacji systematycznie rozwija mObywatela, dodając kolejne usługi i udogodnienia. Jeśli zdjęcia do dowodów sprawdzą się w praktyce, prawdopodobnie pojawią się również dla innych dokumentów.
Instrukcja krok po kroku
Żeby skorzystać z nowej funkcji, musisz przejść w aplikacji ścieżkę: Usługi → Załatw sprawę → Dowód osobisty → Uzyskaj dowód dla siebie (lub dla dziecka). Portal SuperBiznes.pl zwraca uwagę, że to dość długa sekwencja wyborów, więc warto zapamiętać kolejność.
Następnie wybierasz opcję dodania zdjęcia – możesz wgrać gotowy plik lub wykonać fotografię bezpośrednio w aplikacji. Jeśli decydujesz się na samodzielne zrobienie zdjęcia, upewnij się, że masz odpowiednie oświetlenie i jednolite tło za plecami.
System wyświetli owal i linie pomocnicze – ustaw się tak, żeby twoja twarz mieściła się w owalu, a oczy znajdowały się na poziomie wskazanych linii. Gdy wszystko będzie właściwie ustawione, owal zmieni kolor na zielony. To sygnał do wykonania zdjęcia.
Bezpieczeństwo i prywatność
Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że aplikacja nie przetwarza ani nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia. System służy wyłącznie do pomocy w dopasowaniu fotografii do wymogów formalnych.
Zdjęcie pozostaje w pełnej kontroli użytkownika i nie jest przechowywane w systemach Ministerstwa poza procedurą składania wniosku o dokument. Po zakończeniu procesu wymiany dowodu fotografia jest usuwana z serwerów rządowych.
Portal Bankier.pl podkreśla, że ostateczna decyzja o przyjęciu zdjęcia należy do urzędnika w gminie. Automatyczna akceptacja przez aplikację nie gwarantuje, że zdjęcie zostanie zatwierdzone w urzędzie – to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa.
Oszczędność czasu i pieniędzy
Nowa funkcja może przynieść wymierne korzyści dla budżetu domowego. Rodzina z dwójką dzieci, wymieniająca dokumenty co kilka lat, może zaoszczędzić około 100 złotych rocznie na zdjęciach. W skali całego kraju to miliardy złotych, które pozostaną w kieszeniach obywateli.
Równie ważna jest oszczędność czasu. Nie musisz już planować wizyty u fotografa, czekać w kolejce ani dostosowywać się do godzin otwarcia zakładu. Zdjęcie możesz zrobić o każdej porze, gdy masz chwilę czasu i odpowiednie warunki oświetleniowe.
Dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, gdzie fotografów jest niewielu, nowa funkcja oznacza też eliminację konieczności dojazdu do większego miasta. Wszystko można załatwić zdalnie, bez opuszczania domu.
