Zatory lodowe na Wkrze. Woda miejscami wystąpiła z koryta. Strażacy na miejscu. Urząd Wojewódzki apeluje: nie zbliżać się do zatorów lodowych
Na rzece Wkra w kilku lokalizacjach odnotowano zatory lodowe oraz miejscowe wystąpienia wody z koryta. Służby Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzą monitoring sytuacji oraz tam, gdzie to konieczne – działania mające na celu udrożnienie rzeki i ograniczenie skutków rozlewisk. Na chwilę obecną nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla życia mieszkańców.
Sytuacja w poszczególnych miejscowościach
- Kosewko, powiat nowodworski
W miejscowości Kosewko powstał zator lodowy. W jego rejonie woda miejscowo wystąpiła z koryta, tworząc niewielkie rozlewisko. Prowadzony jest monitoring odcinka rzeki od miejsca powstania zatoru do ujścia Wkry do Narwi. Na miejscu działają zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykorzystywany jest quad oraz bezzałogowe statki powietrzne z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 w Warszawie.
- Szumlin, powiat płoński
Potwierdzono zator lodowy na rzece Wkra. Nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla ludzi ani mienia. Na terenie jednej z posesji odnotowano niewielkie rozlewisko. Na miejscu obecny jest zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Nie było konieczności podejmowania działań ratowniczych.
- Joniec, powiat płoński
Na terenie wypożyczalni kajaków woda zalewa posesję. Budynek nie jest zagrożony i użytkowany jest sezonowo. Właściciel nie przebywa na miejscu. Na miejscu obecny jest zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Nie było konieczności podejmowania działań ratowniczych.
- Bieżany
Potwierdzono zator lodowy bezpośrednio pod mostem. Strażacy podejmują próbę jego usunięcia przy użyciu sprzętu burzącego oraz pilarek. Na miejscu pracuje zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz łódź płaskodenna.
Aktualne poziomy wody (dane IMGW-PIB)
- Borkowo – 243 cm (bez zmian)
- Trzciniec – 323 cm (trend spadkowy)
- Pomiechówek – 0 cm (bez zmian)
- Szczyrno – +29 cm (trend spadkowy)
- Błędowo – -111 cm (trend spadkowy)
W większości punktów pomiarowych obserwowany jest trend spadkowy, a w pozostałych stabilizacja poziomu wody.
Sytuacja na rzece Wkra jest na bieżąco monitorowana przez służby. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia lub rozszerzenia działań, komunikaty będą niezwłocznie aktualizowane.
Apelujemy do mieszkańców terenów nadbrzeżnych o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do zatorów lodowych oraz śledzenie komunikatów służb i lokalnych władz – pisze Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.