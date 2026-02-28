Zatory lodowe na Wkrze. Woda miejscami wystąpiła z koryta. Strażacy na miejscu. Urząd Wojewódzki apeluje: nie zbliżać się do zatorów lodowych

28 lutego 2026 18:45 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na rzece Wkra w kilku lokalizacjach odnotowano zatory lodowe oraz miejscowe wystąpienia wody z koryta. Służby Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzą monitoring sytuacji oraz tam, gdzie to konieczne – działania mające na celu udrożnienie rzeki i ograniczenie skutków rozlewisk. Na chwilę obecną nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla życia mieszkańców.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Sytuacja w poszczególnych miejscowościach

  • Kosewko, powiat nowodworski
    W miejscowości Kosewko powstał zator lodowy. W jego rejonie woda miejscowo wystąpiła z koryta, tworząc niewielkie rozlewisko. Prowadzony jest monitoring odcinka rzeki od miejsca powstania zatoru do ujścia Wkry do Narwi. Na miejscu działają zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykorzystywany jest quad oraz bezzałogowe statki powietrzne z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 w Warszawie.
  • Szumlin, powiat płoński
    Potwierdzono zator lodowy na rzece Wkra. Nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla ludzi ani mienia. Na terenie jednej z posesji odnotowano niewielkie rozlewisko. Na miejscu obecny jest zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Nie było konieczności podejmowania działań ratowniczych.
  • Joniec, powiat płoński
    Na terenie wypożyczalni kajaków woda zalewa posesję. Budynek nie jest zagrożony i użytkowany jest sezonowo. Właściciel nie przebywa na miejscu. Na miejscu obecny jest zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Nie było konieczności podejmowania działań ratowniczych.
  • Bieżany
    Potwierdzono zator lodowy bezpośrednio pod mostem. Strażacy podejmują próbę jego usunięcia przy użyciu sprzętu burzącego oraz pilarek. Na miejscu pracuje zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz łódź płaskodenna.

Aktualne poziomy wody (dane IMGW-PIB)

  • Borkowo – 243 cm (bez zmian)
  • Trzciniec – 323 cm (trend spadkowy)
  • Pomiechówek – 0 cm (bez zmian)
  • Szczyrno – +29 cm (trend spadkowy)
  • Błędowo – -111 cm (trend spadkowy)

W większości punktów pomiarowych obserwowany jest trend spadkowy, a w pozostałych stabilizacja poziomu wody.

Sytuacja na rzece Wkra jest na bieżąco monitorowana przez służby. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia lub rozszerzenia działań, komunikaty będą niezwłocznie aktualizowane.

Apelujemy do mieszkańców terenów nadbrzeżnych o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do zatorów lodowych oraz śledzenie komunikatów służb i lokalnych władz – pisze Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

