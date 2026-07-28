Zatrzymanie krążenia na szlaku na Rysy. Mimo RKO świadków i zabiegów ratowników TOPR turysty nie udało się uratować

28 lipca 2026 16:46 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na szlaku prowadzącym na Rysy doszło do nagłego zatrzymania krążenia u zagranicznego turysty. Świadkowie zdarzenia natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a po dotarciu na miejsce ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadzili zaawansowane zabiegi medyczne. Mimo to mężczyzny nie udało się uratować. Informację przekazało TOPR w komunikacie o godzinie 15:55.

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Śmigłowiec TOPR startuje z polany w Zakopanem.
Śmigłowiec TOPR startuje z polany w Zakopanem. Fot. Warszawa w Pigułce

Ofiarę i partnera wycieczki ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego

Po zakończeniu akcji ratunkowej śmigłowiec zabrał z gór zarówno zmarłego turystę, jak i osobę, z którą szedł na szczyt. Oboje przetransportowano do Zakopanego. Ewakuacja partnera wycieczki jest w takich sytuacjach standardem, bo pozostawienie osoby po przeżyciu takiego zdarzenia na wysokogórskim szlaku, kilka godzin marszu od schroniska, byłoby samo w sobie zagrożeniem.

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Stan zdrowia turystów to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów w Tatrach

Ten typ zdarzenia bywa odbierany jako pech, tymczasem ratownicy zaliczają go do stałych, przewidywalnych kategorii. W opracowaniu TOPR poświęconym wypadkom śmiertelnym na obszarze działania pogotowia wskazano trzy główne przyczyny zgonów, a trzecią z nich jest właśnie stan zdrowia turystów. Podczas wysiłku ujawniają się problemy z krążeniem, ciśnieniem i zatorami. Dotyczy to w większości osób starszych, ale ratownicy odnotowują również zgony wskutek zawału u osób stosunkowo młodych.

Mechanizm jest prozaiczny. Wejście na Rysy oznacza kilkugodzinny, ciągły wysiłek na dużym przewyższeniu, często w upale, z odwodnieniem i przy niższym ciśnieniu atmosferycznym niż na nizinach. Serce, które w codziennym życiu radzi sobie bez objawów, na takim obciążeniu może nie wytrzymać. Sama wysokość nie musi być tu decydująca: kluczowe są długotrwały wysiłek, temperatura i to, jak dawno badano się przed wyjazdem.

Rysy to najwyższy szczyt w granicach Polski, a szlak należy do najtrudniejszych

Polski wierzchołek Rysów wznosi się na 2499 m n.p.m., co czyni go najwyżej położonym punktem dostępnym turystycznie w kraju. Szlak z Morskiego Oka prowadzi przez strome, kamieniste zbocza, a górna część jest ubezpieczona łańcuchami. Pełna wycieczka zajmuje zwykle od ośmiu do dziesięciu godzin, a znaczna jej część przebiega w terenie, do którego nie da się szybko podjechać ani dojść.

Ten sam odcinek regularnie wraca w komunikatach ratowników. W czerwcu 2026 roku w rejonie Rysów doszło do śmiertelnego upadku, w którym zginął 50-letni turysta, a towarzysząca mu kobieta trafiła w ciężkim stanie do szpitala. W tym samym okresie ratownicy sprowadzali stamtąd osoby, które utknęły na płatach śniegu i na wąskich półkach skalnych, próbując je omijać. Rysy pozostają szlakiem, na którym błąd i choroba mają najmniejszy margines tolerancji.

Numer 985 i aplikacja RATUNEK to najszybsza droga do ratowników

Zgłoszenie w górach kieruje się pod numer alarmowy 985 albo 112, a TOPR prowadzi też telefon ratunkowy o numerze 601 100 300, który bywa skuteczniejszy przy słabym zasięgu w dolinach. Najszybszym rozwiązaniem jest aplikacja RATUNEK, bo przekazuje ratownikom współrzędne bez konieczności opisywania miejsca. W terenie takim jak górna część szlaku na Rysy to właśnie ustalenie dokładnej lokalizacji zabiera zwykle najwięcej czasu.

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Uciśnięcia klatki piersiowej na szlaku dają czas, którego śmigłowiec sam nie kupi

Śmigłowiec TOPR potrzebuje kilkunastu minut na dolot i kolejnych na desantowanie ratowników w trudnym terenie, a przy zatrzymaniu krążenia szanse na przeżycie spadają z każdą minutą bez uciśnięć. To, co zrobili świadkowie tego zdarzenia, jest więc jedyną rzeczą, która w ogóle daje ratownikom pole do działania. Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji, rozpocznij uciśnięcia natychmiast, w tempie około stu na minutę i na głębokość kilku centymetrów, i nie przerywaj do przyjęcia poszkodowanego przez służby. Dyspozytor pod numerem 985 poprowadzi przez to krok po kroku także osobę bez żadnego przeszkolenia.

Zupełnie inny zestaw decyzji dotyczy osób, które o swoim sercu już coś wiedzą. Jeżeli masz nadciśnienie, zaburzenia rytmu, przebyty zawał albo od lat nie byłeś na badaniach, wybór szlaku jest decyzją medyczną, a nie ambicjonalną. Konsultacja przed wyjazdem, EKG i próba wysiłkowa kosztują jedną wizytę, a Rysy nie są miejscem, w którym można przerwać wysiłek i poczekać. Alternatywą nie jest rezygnacja z gór, tylko wybór trasy z krótszym podejściem i realną możliwością odwrotu, takiej jak Dolina Kościeliska czy Hala Gąsienicowa.

Trzecia grupa to osoby idące z kimś, kto należy do dwóch poprzednich. Partner wycieczki jest w praktyce pierwszym ratownikiem i warto, żeby wiedział, gdzie w plecaku są leki, jak wygląda karta z informacją o chorobach i jak wezwać pomoc bez cudzego telefonu. Wgranie aplikacji RATUNEK na oba telefony przed wyjściem zajmuje minutę, a ustalenie przed startem, w którym momencie zawracacie, jest rozmową, której nikt nie chce prowadzić i która w sytuacjach takich jak ta decyduje o wszystkim.

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