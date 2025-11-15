Zatrzymano mężczyznę odpowiedzialnego za groźby wobec Karola Nawrockiego. Wiadomo ile ma lat i skąd pochodzi
Warszawska policja zatrzymała 19-letniego mieszkańca powiatu otwockiego w związku z wpisem w mediach społecznościowych zawierającym groźby wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Młody mężczyzna odpowie za przestępstwo gróźb karalnych.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała w sobotni wieczór o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec prezydenta Rzeczypospolitej. To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa określonego w artykule 190 paragraf 1 Kodeksu karnego, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie są kontynuowane.
Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.
To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w… pic.twitter.com/hZZVHH2kO3
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025
Wpis po meczu na Stadionie Narodowym
Do incydentu doszło w piątek wieczorem, po meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata Polska-Holandia, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz zakończył się remisem 1 do 1 i oglądało go ponad 56 tys. kibiców. Na trybunach obecny był prezydent Karol Nawrocki, który przybył na stadion wraz z synem. Polski Związek Piłki Nożnej opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające prezydenta podczas meczu.
Pod tym postem pojawił się komentarz anonimowego użytkownika platformy X, zawierający zdjęcie broni oraz podpis: „do zobaczenia Karolku”. Wpis został usunięty niedługo po publikacji, a następnie zlikwidowane zostało całe konto. Mimo to zrzuty ekranu z kontrowersyjną treścią zaczęły krążyć w internecie, wzbudzając niepokój użytkowników, którzy zgłosili sprawę odpowiednim służbom.
Natychmiastowa reakcja służb
Komenda Stołeczna Policji zareagowała niezwłocznie po otrzymaniu informacji o podejrzanym wpisie. Już w sobotę rano funkcjonariusze poinformowali, że podjęli czynności w tej sprawie. W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na platformie X policja zaznaczyła również istotny szczegół dotyczący użytego w poście zdjęcia. Fotografia była wcześniej publikowana w zupełnie innym kontekście na różnych stronach internetowych i w serwisach społecznościowych. Nie pochodziła bezpośrednio od autora groźby, lecz została wykorzystana jako gotowy materiał dostępny w sieci.
Pomimo że zdjęcie nie było oryginalne, kontekst jego użycia w połączeniu z konkretnym podpisem skierowanym do prezydenta został potraktowany jako poważne naruszenie prawa. Służby musiały ocenić, czy wpis stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osoby pełniącej najwyższą funkcję w państwie, czy też był jedynie próbą prowokacji lub szukania uwagi w internecie. Tego typu sprawy są traktowane priorytetowo ze względu na rangę zagrożonej osoby i potencjalne konsekwencje takich działań.
Co grozi za groźby karalne
Artykuł 190 paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczy przestępstwa gróźb karalnych i stanowi, że kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kluczowe w ocenie tego przestępstwa jest ustalenie, czy groźba miała charakter na tyle konkretny i prawdopodobny, że mogła wzbudzić uzasadnioną obawę u osoby zagrożonej.
Sądy przy orzekaniu biorą pod uwagę różne okoliczności, takie jak kontekst wypowiedzi, sposób sformułowania groźby, relacje między sprawcą a osobą zagrożoną, oraz to, czy sprawca miał realną możliwość wykonania groźby. W przypadku gróźb kierowanych wobec osób publicznych, szczególnie pełniących najwyższe funkcje państwowe, wymiar sprawiedliwości zazwyczaj podchodzi do takich spraw ze szczególną surowością. Nie bez znaczenia jest również fakt, że groźba została wyrażona publicznie w mediach społecznościowych, co zwiększa jej potencjalny zasięg i społeczny odbiór.
Ochrona osób publicznych w erze internetu
Bezpieczeństwo osób pełniących najwyższe funkcje państwowe jest priorytetem dla służb ochrony i organów ścigania. W Polsce odpowiedzialność za ochronę prezydenta ponosi Służba Ochrony Państwa, która współpracuje z policją i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Każda informacja o potencjalnym zagrożeniu jest szczegółowo weryfikowana i wymaga podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających. Era mediów społecznościowych przyniosła nowe wyzwania dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo VIP-ów. Groźby mogą pojawić się w każdej chwili, z każdego miejsca na świecie, i wymagają błyskawicznej reakcji.
Specjaliści od cyberbezpieczeństwa podkreślają, że większość tego typu przypadków dotyczy osób, które nie mają realnych możliwości ani zamiaru wykonania groźby, lecz kierują się chęcią zwrócenia na siebie uwagi, wyrażenia frustracji lub sprowokowania. Nie zmienia to faktu, że każdy taki przypadek musi być traktowany poważnie, ponieważ niemożliwe jest odróżnienie pustych gróźb od realnych zamiarów bez przeprowadzenia dokładnego śledztwa. Historia zna przypadki, w których osoby wcześniej publikujące groźby w internecie przeszły od słów do czynów, dlatego służby nie mogą lekceważyć żadnego sygnału.
