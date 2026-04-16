Zauważył coś w wodzie. Strażacy wydobyli ciało z rzeki

16 kwietnia 2026 18:38 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Tragiczne odkrycie nad rzeką Wilgą w Garwolinie. Czwartkowy poranek zakończył się dla jednego z wędkarzy widokiem, który trudno wymazać z pamięci – w nurtach rzeki unosiło się ciało człowieka. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny.

Policjanci nad rzeką wykonują czynności. Fot. Shutterstock.

Wędkarz wezwał pomoc tuż po siódmej rano

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 7 rano. Mężczyzna przyszedł nad Wilgę, by łowić ryby – i zamiast spokojnego poranka natknął się na niepokojący widok. W wodzie dostrzegł sylwetkę przypominającą człowieka. Niezwłocznie powiadomił służby. Na miejsce przy ul. Wyszyńskiego skierowano dwa zastępy straży pożarnej, które podjęły z wody ciało mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Policja bada, kto zginął i jak do tego doszło

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiarą może być 41-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego – jednak jego tożsamość ma zostać potwierdzona w toku dalszych czynności. Wiek wydobytego mężczyzny oszacowano na około 40-50 lat. Po wstępnych oględzinach na ciele nie stwierdzono widocznych obrażeń zewnętrznych. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Dokładna przyczyna śmierci będzie znana dopiero po sekcji zwłok. Policjanci zabezpieczyli teren nad rzeką i prowadzą czynności procesowe mające wyjaśnić zarówno tożsamość zmarłego, jak i wszelkie okoliczności zdarzenia.

