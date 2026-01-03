Zbierasz faktury za 2025 rok? Te dwa odliczenia to pewny zwrot gotówki
Jest 3 stycznia 2026 roku. Choć za oknem zima, a my dopiero co zamknęliśmy rok kalendarzowy, w domowych archiwach zaczyna się gorący okres. Nadchodzi czas rozliczeń z Fiskusem za rok 2025. W dobie wysokich kosztów życia, każdy z nas liczy na solidny zwrot podatku, który podreperuje domowy budżet po świętach. Dwie najpopularniejsze ulgi, po które sięgają miliony Polaków, to ulga na internet oraz gigantyczna ulga termomodernizacyjna. Ta druga pozwala odzyskać kwoty rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych! Jednak w 2026 roku Urzędy Skarbowe zapowiadają wnikliwą weryfikację odliczeń. Jeden błąd w datach na fakturze lub nieznajomość limitu „dwóch lat” może sprawić, że zamiast przelewu, otrzymasz wezwanie do korekty.
System podatkowy w Polsce, mimo cyfryzacji i usługi Twój e-PIT, wciąż wymaga od podatnika czujności. O ile dochody z etatu system „zaciąga” automatycznie, o tyle ulgi i odliczenia to pole, na którym musimy wykazać się inicjatywą. Fiskus sam z siebie nie wie, że ociepliłeś dom albo że płacisz wysoki abonament za sieć. Musisz mu o tym powiedzieć – i musisz to udowodnić.
Rok 2025 był rekordowy pod względem inwestycji w pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację budynków, napędzany rosnącymi cenami energii i dotacjami. Teraz, na początku 2026 roku, przychodzi czas na dyskontowanie tych wydatków w PIT. Jednak przepisy mają swoje pułapki. Czy wiesz, że nie można odliczyć wydatków sfinansowanych z dotacji „Czyste Powietrze”? A czy pamiętasz, że ulga na internet przysługuje tylko wybranym? Przyjrzyjmy się, jak bezpiecznie sięgnąć po te pieniądze.
Ulga termomodernizacyjna 2026. Gra toczy się o 53 000 zł
To bez wątpienia królowa polskich ulg podatkowych. Pozwala ona odliczyć od dochodu (przychodu w ryczałcie) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Limit odliczenia jest potężny: 53 000 zł na jednego podatnika. W przypadku małżeństwa, które jest współwłaścicielami domu, limit ten podwaja się do 106 000 zł.
Co można wrzucić w koszty w rozliczeniu za 2025 rok? Katalog jest szeroki, ale zamknięty (zawarty w rozporządzeniu). Obejmuje m.in.:
- Zakup i montaż pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, instalacji fotowoltaicznej.
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi garażowych, o ile są w bryle budynku).
- Materiały budowlane do ocieplenia (styropian, wełna, tynki) oraz usługę ich montażu.
- Audyt energetyczny (w 2026 roku jest to bardzo ważny punkt, często wymagany przy dotacjach, ale też odliczalny w PIT).
- Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Pułapka „właściciela”: Ulga przysługuje tylko właścicielom lub współwłaścicielom już istniejącego budynku. Jeśli w 2025 roku dopiero budowałeś dom (budynek w budowie) i montowałeś w nim okna czy pompę ciepła – ulga Ci nie przysługuje! Budynek musi być oddany do użytkowania. To najczęstszy błąd, który w 2026 roku wyłapują algorytmy KAS.
Dotacja a ulga. Nie możesz zjeść ciastka i mieć ciastka
Kluczowa zasada, o której musisz pamiętać w styczniu 2026 roku, przeglądając faktury: nie można odliczyć wydatków, które zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. z NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”).
Przykład: Kupiłeś pompę ciepła za 40 000 zł. Otrzymałeś dotację w wysokości 15 000 zł. Ile możesz odliczyć w PIT za 2025 rok? Tylko różnicę, czyli 25 000 zł. Jeśli wpiszesz w PIT pełne 40 000 zł, popełniasz oszustwo podatkowe. W 2026 roku Urzędy Skarbowe mają zintegrowane bazy danych z funduszami ochrony środowiska. Wykrycie takiej „podwójnej korzyści” jest niemal natychmiastowe i kończy się koniecznością zwrotu ulgi z odsetkami.
3 lata na zakończenie. Pilnuj terminów
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli zacząłeś remont w 2025 roku, musisz go skończyć do końca 2028 roku.
Co jeśli nie zdążysz? Będziesz musiał zwrócić ulgę (doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu) w zeznaniu za rok, w którym upłynął termin. Warto o tym pamiętać, planując wieloetapowe inwestycje. Na szczęście dowodem zakończenia nie musi być formalny odbiór, ale np. protokół odbioru robót od wykonawcy.
Ulga na internet. Czy wciąż możesz z niej skorzystać?
Druga popularna ulga to odliczenie wydatków na użytkowanie sieci Internet. Limit wynosi 760 zł na osobę (czyli 1520 zł dla małżeństwa, jeśli oboje mają faktury na swoje nazwiska lub faktura jest wspólna). Jednak w 2026 roku wielu podatników odbije się od ściany.
Zasada jest brutalna: z ulgi na internet można skorzystać tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.
- Jeśli korzystałeś z ulgi w PIT za 2023 i 2024 rok – w rozliczeniu za 2025 rok (składanym teraz, w 2026) ulga Ci już NIE przysługuje. Limit wyczerpałeś dożywotnio.
- Jeśli skorzystałeś po raz pierwszy w PIT za 2024 rok – teraz możesz skorzystać po raz drugi i ostatni.
- Jeśli nigdy nie korzystałeś – możesz zacząć teraz.
Wielu Polaków wpisuje te 760 zł „z automatu” co roku. To błąd. System Twój e-PIT w 2026 roku często weryfikuje historię z lat ubiegłych i może zablokować lub oflagować takie odliczenie, ale odpowiedzialność ostatecznie spoczywa na Tobie.
Co dokładnie można odliczyć przy internecie?
Częstym problemem są faktury „pakietowe” (telewizja + internet + telefon). Pamiętaj: odliczasz tylko kwotę za usługę dostępu do sieci Internet. Jeśli na fakturze masz jedną pozycję „Pakiet Super”, nie możesz odliczyć całości. Musisz poprosić operatora o rozbicie kwot lub sprawdzić w umowie, jaka część abonamentu przypada na internet.
Dobra wiadomość jest taka, że ulga dotyczy też internetu mobilnego w telefonie (smartfonie), o ile masz na to fakturę (nie paragon!). Użytkowanie sieci w telefonie to też internet.
Faktura na kogo? Małżeńskie dylematy
Zarówno przy termomodernizacji, jak i internecie, kluczowe jest to, czyje dane widnieją na fakturze.
- Wspólność majątkowa: Jeśli jesteście małżeństwem ze wspólnotą i faktura za ocieplenie domu (wspólnego) jest wystawiona na męża, to odliczyć może mąż, albo… oboje (według interpretacji skarbowych wydatki z majątku wspólnego dotyczą obojga). Jednak najbezpieczniej i najczyściej jest, gdy faktura jest na to z małżonków, które ma wyższy dochód (by móc skonsumować ulgę).
- Ulga na internet: Tutaj jest ściślej. Limit 760 zł jest na OSOBĘ. Jeśli faktura jest tylko na Jana Kowalskiego, tylko Jan odliczy 760 zł. Maria Kowalska nie odliczy nic, nawet jeśli korzysta z tego samego Wi-Fi. Warto dbać, by na fakturach widniały dane obojga małżonków, lub by mieli oni osobne umowy (np. mąż na internet domowy, żona na mobilny).
Co zrobić, gdy ulga przewyższa dochód?
To częsty problem przy uldze termomodernizacyjnej. Wydałeś 50 000 zł na pompę ciepła, ale Twój dochód roczny (np. emerytura) wyniósł tylko 30 000 zł. Czy ulga przepada?
Nie! To ogromny atut tej ulgi. Kwotę odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie za 2025 rok, możesz odliczać w kolejnych latach – maksymalnie przez 6 lat. W zeznaniu składanym w 2026 roku odliczysz tyle, ile możesz (do zera podatku), a resztę przenosisz na PIT za 2026, 2027 itd. To mechanizm, który sprawia, że inwestycja w dom staje się tarczą podatkową na lata.
Jak przygotować się do Twój e-PIT w 2026?
Usługa Twój e-PIT w 2026 roku zostanie udostępniona (zgodnie z tradycją) 15 lutego. System automatycznie przygotuje Twoje zeznanie, ale nie wpisze tam ulg, o których nie wie (zwłaszcza termomodernizacyjnej). Musisz zalogować się do systemu i ręcznie dodać załącznik PIT/O, wpisując kwoty z faktur.
Nie akceptuj zeznania „w ciemno” bez sprawdzenia, czy dodałeś ulgi. Jeśli system zaakceptuje zeznanie automatycznie (np. 30 kwietnia), a Ty nie dopiszesz ulgi, będziesz musiał składać korektę zeznania. To możliwe, ale wydłuża czas oczekiwania na zwrot pieniędzy (standardowo do 45 dni przy e-PIT, ale przy korekcie może być dłużej).
Co to oznacza dla Ciebie?
Styczeń to czas na „archeologię w papierach”. Zanim usiądziesz do rozliczenia, wykonaj te kroki:
- Zgromadź faktury VAT: Paragony się nie liczą. Umowy się nie liczą. Musisz mieć fakturę VAT wystawioną na Twoje dane.
- Sprawdź daty płatności: Ulga termomodernizacyjna dotyczy roku podatkowego, w którym poniesiono wydatek. Liczy się data wystawienia faktury (przy metodzie memoriałowej) lub data zapłaty. Upewnij się, że wydatek „wpadł” w 2025 rok.
- Policz dotacje: Odejmij od kwoty faktur wszystkie zwroty, które dostałeś z NFOŚiGW czy gminy. Wpisz do PIT kwotę netto (po odjęciu dotacji).
- Zweryfikuj historię internetu: Przypomnij sobie, czy odliczałeś internet w PIT za 2023 i 2024. Jeśli tak – zapomnij o tej uldze w tym roku.
- Audyt energetyczny: Jeśli robiłeś audyt pod pompę ciepła, znajdź fakturę. Te 1000-2000 zł też można odliczyć!
Sezon podatkowy 2026 to szansa na odzyskanie pieniędzy, które zainwestowałeś w swój dom i komunikację. Nie pozwól, by przepadły przez brak jednego dokumentu lub niewiedzę. Skarbówka odda Ci to, co Twoje, ale musisz o to poprosić zgodnie z przepisami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.