Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Senatu ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu, Tomaszowi Grodzkiemu. Prokuratura chce oskarżyć go o korupcję.

Polska Agencja Prasowa poinformowała na Twitterze, że Zbigniew Ziobro skierował do Senatu, po raz kolejny, wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Prokuratura po tym, jak zbadała doniesienia „Gazety Polskiej” dotyczące możliwej korupcji w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie, zdecydowała się w marcu tego roku skierować wniosku do Senatu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka, który w przeszłości kierował tą placówką.

Zdaniem prokuratury wykryto aż 14 „zdarzeń korupcyjnych”. Chodzi o przyjęcia korzyści majątkowych przez Tomasza Grodzkiego w latach od 2006 do 2012 roku. Miał otrzymywać pieniądze w złotówkach i dolarach, zobowiązując się w zamian za to do osobistego przeprowadzenia operacji lub przyspieszenia ich wykonania, a także do zapewnienia lepszej opieki pacjentom.