Zbudowałeś i liczysz, że sąsiad odda połowę kosztów? Sąd Najwyższy rozstrzygnął to lata temu
Skoro ogrodzenie stoi dokładnie na granicy działek to czy masz obowiązek dorzucić się do połowy rachunku? W końcu postawione w ten sposób ogrodzenie powinno być wspólne. Co na to mówi prawo? Sprawdź, zanim zapłacisz sąsiadowi lub sam pójdziesz z nakazem zapłaty.
Mit, który napędza najwięcej sąsiedzkich awantur
Scenariusz powtarza się w całej Polsce, od podwarszawskich osiedli po wsie pod Rzeszowem. Jeden z właścicieli stawia nowy płot na granicy, wydaje na to kilkanaście, a często i kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym puka do sąsiada z gotowym kosztorysem i żąda zwrotu połowy. I bardzo się dziwi, gdy słyszy „nie”.
Przekonanie, że „skoro płot jest wspólny, to i koszty dzielimy po połowie”, jest tak powszechne, że krąży po forach, grupach na Facebooku i w rozmowach przez siatkę. Problem w tym, że miesza dwie zupełnie różne rzeczy: koszt postawienia ogrodzenia od zera i koszt jego późniejszego utrzymania. Polskie prawo traktuje je inaczej, a różnica potrafi kosztować dokładnie tyle, ile cały płot.
Co naprawdę mówi artykuł 154 Kodeksu cywilnego?
Cały spór rozbija się o jeden przepis, który nie zmienił się od wejścia kodeksu w życie 1 stycznia 1965 roku. Artykuł 154 Kodeksu cywilnego brzmi:
„Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania”.
Kluczowe są tu dwa słowa, które w internetowych poradach giną najczęściej: „domniemywa się„. To nie jest sztywny nakaz, tylko domniemanie wzruszalne – można je obalić. Przepis nie mówi też ani słowa o współwłasności płotu. To, kto fizycznie jest właścicielem przęseł, w ogóle nie wpływa na to domniemanie. Liczy się jedno: czy urządzenie stoi na granicy i służy obu stronom.
I druga rzecz, jeszcze ważniejsza. Przepis mówi wyłącznie o kosztach utrzymania. Nie ma w nim ani słowa o kosztach budowy.
Uchwała, która przesądza: za budowę płotu sąsiad nie zapłaci ani grosza
Tę lukę zamknął Sąd Najwyższy. W uchwale z 24 stycznia 2002 roku (sygn. III CZP 75/01) stwierdził wprost, że obowiązek z art. 154 § 2 KC nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia. Innymi słowy: jeśli sam zdecydowałeś się postawić płot, to choćbyś miał najlepsze chęci i najpiękniejszy kosztorys, sąsiad nie ma prawnego obowiązku dokładać się do tej inwestycji. Mogłoby to dodatkowo rodzić inny problem: skoro nie ma obowiązku płacić to wpłacona kwota mogłaby w świetle przepisów być darowizną, a od tej należy zapłacić podatek.
Logika sądu jest prosta. Grodzenie własnej nieruchomości to prawo właściciela, a nie jego obowiązek – wynika z art. 140 KC, który opisuje treść prawa własności. Skoro grodzisz, bo tak chcesz, nie możesz z automatu przerzucać części rachunku na kogoś, kto o ten płot nie prosił. Sąsiad musiałby dołożyć się do budowy tylko wtedy, gdyby wcześniej się na to zgodził i podpisał z Tobą umowę o wspólnej inwestycji.
Dlatego żądanie zwrotu połowy kosztów postawienia nowego ogrodzenia, oparte wyłącznie na art. 154, jest skazane na porażkę w sądzie. To dokładnie ten błąd, który najczęściej popełniają właściciele domów przekonani, że „prawo jest po ich stronie”.
Kiedy sąsiad jednak musi się dołożyć?
To nie znaczy, że art. 154 jest martwy. Ma realne zęby, tylko w innym momencie. Obowiązek wspólnego płacenia uruchamia się przy utrzymaniu już istniejącego płotu, który stoi na granicy i służy obu stronom. Mowa o pracach takich jak naprawa po wichurze, konserwacja, wymiana zniszczonych elementów czy malowanie.
W orzecznictwie przyjmuje się, że „utrzymanie” to wyłącznie prace niezbędne do zachowania ogrodzenia w stanie pozwalającym dalej z niego korzystać zgodnie z funkcją. Nie da się pod to podciągnąć wymiany sprawnej drewnianej sztachety na efektowny mur z klinkieru „bo ładniej”. Domyślnie koszty utrzymania dzieli się po połowie, ale strony mogą umówić się inaczej – i tu właśnie wraca wzruszalność domniemania.
Jeśli sąsiad odmawia udziału w koniecznym remoncie wspólnego płotu, drugi właściciel może dochodzić zwrotu części kosztów na drodze sądowej, wykazując, że naprawa była niezbędna, a ogrodzenie służy obu stronom.
Na własnej działce czy dokładnie w granicy? Ta różnica decyduje o wszystkim
Zanim w ogóle dojdzie do sporu o pieniądze, trzeba odpowiedzieć na pytanie fundamentalne: gdzie postawiono płot. To ono przesądza, czy w grze jest art. 154, czy nie.
Jeśli stawiasz ogrodzenie w całości na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Masz pełną swobodę co do materiału, koloru i wysokości, w granicach prawa budowlanego i planu miejscowego. Ale płacisz za wszystko sam – i za budowę, i za każdą późniejszą naprawę. Sąsiad nie dołoży się do niczego, bo to urządzenie nie stoi na granicy.
Jeśli chcesz postawić płot dokładnie na linii granicznej, musisz mieć zgodę sąsiada – dla celów dowodowych najlepiej na piśmie. Bez niej działasz na własne ryzyko. Sąsiad może później zażądać rozbiórki na Twój koszt, a Ty stracisz nie tylko pieniądze włożone w budowę, ale dorzucisz jeszcze koszt demontażu.
Do tego dochodzą formalności budowlane. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ogrodzenie do 2,2 m wysokości nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia – także od strony drogi, bo dawny obowiązek zgłaszania płotów od strony ulic zniknął przy nowelizacji z 2020 roku. Płot wyższy niż 2,2 m trzeba zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta. Pamiętaj też o zmianie, która wchodzi 20 września 2026 roku: zakaz umieszczania ostrych elementów (grotów, drutu kolczastego) obejmie ogrodzenia do 2,2 m, a nie jak dotąd do 1,8 m. Stare płoty z ostrymi zakończeniami można zostawić – chroni je zasada „lex retro non agit”, czyli „prawo nie działa wstecz”.
|Sytuacja
|Zgoda sąsiada
|Kto płaci za budowę
|Kto płaci za utrzymanie
|Płot w całości na Twojej działce
|Niepotrzebna
|Wyłącznie Ty
|Wyłącznie Ty
|Płot na granicy, za zgodą sąsiada
|Wymagana (najlepiej pisemna)
|Według umowy – ustawa nie zmusza sąsiada
|Wspólnie, co do zasady po połowie (art. 154 § 2 KC)
|Płot na granicy, bez zgody sąsiada
|Brak
|Tylko Ty + ryzyko nakazu rozbiórki
|Brak roszczenia do sąsiada
Warszawa: tu sam płot bywa nielegalny, zanim wbijesz pierwszy słupek
W stolicy spór z sąsiadem o pieniądze to dopiero druga linia frontu. Pierwsza przebiega w urzędzie dzielnicy. W dzielnicach z dużą zabudową jednorodzinną – Wawrze, Wesołej, Wilanowie, Białołęce czy Ursynowie – o tym, jak może wyglądać Twój płot, często decyduje nie ustawa, lecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
To właśnie MPZP jest aktem prawa miejscowego, który potrafi narzucić znacznie ostrzejsze reguły niż przepisy krajowe. W warszawskich planach regularnie pojawiają się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych (nakaz minimalnej ażurowości, np. 50 proc. prześwitu przęsła), zakaz prefabrykatów betonowych – tych popularnych „płyt z marketu” – oraz ograniczenie wysokości od strony ulicy, nierzadko do 1,5 m, choć ustawa pozwala na 2,2 m. Dochodzi do tego stołeczna walka z betonozą i miejskimi wyspami ciepła, która premiuje ogrodzenia przepuszczające powietrze i umożliwiające przemieszczanie się drobnych zwierząt.
Konsekwencje bywają dotkliwe. Jeśli postawisz w stolicy pełny mur betonowy tam, gdzie plan dopuszcza tylko ażurowy płot do 1,5 m, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego może orzec nakaz rozbiórki – i to nie tylko nadmiarowych centymetrów, ale często całej konstrukcji niezgodnej z planem. Ignorowanie zapisów MPZP to dziś jedna z najczęstszych przyczyn takich nakazów. Można więc mieć rację w sporze z sąsiadem o koszty, a i tak zostać z decyzją o rozbiórce na biurku.
Zanim wyślesz sąsiadowi rachunek, sprawdź te rzeczy
Żeby nie wpaść w pułapkę, która kosztuje tysiące złotych i lata sąsiedzkiej zimnej wojny, przejdź przez tę listę, zanim zaczniesz cokolwiek grodzić lub żądać:
1. Ustal, gdzie dokładnie biegnie granica. Sprawdź ją w księdze wieczystej i na mapie geodezyjnej. Nawet kilka centymetrów błędu może oznaczać, że płot wszedł na działkę sąsiada – i to on dyktuje warunki.
2. Nie licz na zwrot kosztów budowy z mocy prawa. Jeśli sam stawiasz nowy płot, art. 154 KC i uchwała III CZP 75/01 są przeciwko Tobie. Sąsiad dołoży się do budowy tylko wtedy, gdy wcześniej się zgodzi.
3. Chcesz podzielić koszt budowy? Spisz umowę przed pracami. Dokument powinien określać wysokość, materiał, koszt budowy i zasady późniejszego utrzymania. Ustna obietnica przez siatkę nic nie da w sądzie.
4. Stawiasz w granicy – zdobądź pisemną zgodę sąsiada. Bez niej narażasz się na nakaz rozbiórki na własny koszt, nawet jeśli płot już stoi.
5. O zwrot możesz walczyć przy utrzymaniu, nie przy budowie. Jeśli wspólny, istniejący płot wymaga koniecznej naprawy, a sąsiad odmawia, masz prawo dochodzić połowy kosztów w sądzie. Zachowaj rachunki i dokumentację stanu ogrodzenia.
6. W Warszawie najpierw sprawdź MPZP, dopiero potem kupuj materiały. Wejdź na geoportal lub do urzędu dzielnicy i poszukaj zapisów o wysokości, ażurowości i zakazie betonu. Płot do 2,2 m nie wymaga zgłoszenia, ale plan miejscowy może obniżyć ten limit i przesądzić o materiale – a jego złamanie kończy się rozbiórką.
