Zderzenie czołowe 3 aut, 2 osoby ranne. Poważny wypadek na Mazowszu

17 lutego 2026 12:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Około godz. 7 w miejscowości Srebrna doszło do groźnego wypadku z udziałem 3 samochodów. Zderzyły się czołowo. 2 osoby trafiły do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana.

Fot. Policja Płock

Czołowe zderzenie na przeciwległym pasie

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 50-letnia kobieta kierująca samochodem marki SsangYong z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzyła się czołowo z 48-letnim kierowcą BMW.

Siła uderzenia była na tyle duża, że chwilę później doszło do kolejnego zderzenia. W zdarzeniu uczestniczył również 42-letni kierowca Forda.

Policjanci podkreślają, że to wstępna wersja zdarzeń. Dokładny przebieg wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie.

2 osoby ranne. Trafiły do szpitala

W wyniku odniesionych obrażeń 50-letnia kierująca SsangYongiem oraz 48-letni kierowca BMW zostali przetransportowani do szpitala. Na ten moment nie podano informacji o stanie ich zdrowia.

42-letni kierowca Forda nie wymagał hospitalizacji.

Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Droga całkowicie zablokowana

Na miejscu pracują służby. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację. To ona pozwoli ustalić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

Droga w rejonie zdarzenia pozostaje całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wyznaczonymi objazdami.

Poranny wypadek pokazuje, jak niewiele potrzeba, by doszło do tragedii. Policja apeluje o ostrożność, szczególnie w godzinach szczytu, gdy ruch jest największy, a pośpiech często bierze górę nad rozsądkiem.

