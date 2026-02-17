Zderzenie czołowe 3 aut, 2 osoby ranne. Poważny wypadek na Mazowszu
Około godz. 7 w miejscowości Srebrna doszło do groźnego wypadku z udziałem 3 samochodów. Zderzyły się czołowo. 2 osoby trafiły do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana.
Czołowe zderzenie na przeciwległym pasie
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 50-letnia kobieta kierująca samochodem marki SsangYong z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzyła się czołowo z 48-letnim kierowcą BMW.
Siła uderzenia była na tyle duża, że chwilę później doszło do kolejnego zderzenia. W zdarzeniu uczestniczył również 42-letni kierowca Forda.
Policjanci podkreślają, że to wstępna wersja zdarzeń. Dokładny przebieg wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie.
2 osoby ranne. Trafiły do szpitala
W wyniku odniesionych obrażeń 50-letnia kierująca SsangYongiem oraz 48-letni kierowca BMW zostali przetransportowani do szpitala. Na ten moment nie podano informacji o stanie ich zdrowia.
42-letni kierowca Forda nie wymagał hospitalizacji.
Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy kierujący byli trzeźwi.
Droga całkowicie zablokowana
Na miejscu pracują służby. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację. To ona pozwoli ustalić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
Droga w rejonie zdarzenia pozostaje całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wyznaczonymi objazdami.
Poranny wypadek pokazuje, jak niewiele potrzeba, by doszło do tragedii. Policja apeluje o ostrożność, szczególnie w godzinach szczytu, gdy ruch jest największy, a pośpiech często bierze górę nad rozsądkiem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.