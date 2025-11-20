Zderzenie czołowe z autobusem pod Warszawą. Paraliż ruchu, poszkodowani
Na drodze wojewódzkiej 580, w miejscowości Zaborówek w powiecie warszawskim zachodnim, doszło do czołowego zderzenia miejskiego autobusu i osobówki. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala, a ruch został całkowicie wstrzymany. To jeden z poważniejszych incydentów drogowych w tej okolicy w ostatnich tygodniach.
Do zderzenia doszło około 14.00. W wypadku uczestniczyły dwa pojazdy – osobowy nissan oraz autobus MZA. Uderzenie było tak silne, że przód osobówki został całkowicie zmiażdżony, a kierująca nią kobieta nie była w stanie się wydostać. Strażacy od razu przystąpili do działań. Kabina samochodu została rozcięta specjalistycznym hydraulicznym, aby dotrzeć do poszkodowanej. W tym samym czasie ratownicy sprawdzali stan pasażerów autobusu. W pojeździe komunikacji miejskiej przebywało 20 osób. Większość wyszła z sytuacji bez obrażeń, ale kierowca wymagał pomocy medycznej.
Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca LPR
Niedługo potem pojawili się ratownicy medyczni. Na miejscu pracowały dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To właśnie śmigłowcem przewieziono kobietę z nissana, której obrażenia wymagały pilnej hospitalizacji. Pomocy potrzebował też kierowca autobusu miejskiego. Został on zabrany karetką do szpitala.
Droga zablokowana. Policja kieruje kierowców objazdami
Droga wojewódzka 580 została całkowicie zamknięta w obu kierunkach. Zderzenie pojazdów wywołało ogromne utrudnienia. Policjanci wyznaczyli objazdy przez sąsiednie miejscowości. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Kierowcy powinni liczyć się z czasem oczekiwania i planować trasę z wyprzedzeniem.
