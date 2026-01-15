Zderzenie dwóch ciężarówek, staranowana infrastruktura, utrudnienia. Groźny, nocny wypadek pod Warszawą

15 stycznia 2026 07:02 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Groźne zdarzenie drogowe w powiecie nowodworskim. W nocy z 14 na 15 stycznia 2026 roku, tuż przed godziną 22:00, służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku. W miejscowości Kazuń-Bielany doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Siła uderzenia była tak duża, że pojazdy staranowały infrastrukturę drogową i uderzyły w słup energetyczny.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Zobacz również:

Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej okazało się, że jeden z poszkodowanych jest uwięziony w rozbitym pojeździe. Aby go uwolnić i bezpiecznie ewakuować, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.

Dwie osoby poszkodowane w tym zdarzeniu zostały opatrzone przez ratowników, a następnie przetransportowane do szpitali przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Na miejscu pracowały liczne siły i środki:

  • JRG Nowy Dwór Mazowiecki,
  • OSP Kazuń Polski,
  • OSP Czosnów,
  • OSP Łomna,
  • Patrole Policji,
  • Zespoły Ratownictwa Medycznego,
  • Pogotowie Energetyczne.

Skutki zderzenia były odczuwalne dla wszystkich kierowców podróżujących w tym rejonie. W związku z uszkodzeniem słupa energetycznego oraz gabarytami rozbitych pojazdów, Droga Wojewódzka nr 579 w miejscu wypadku została całkowicie zamknięta dla ruchu. Blokada trwała kilka godzin, ale wszystko wskazuje na to, że służby posprzątały wszystko do rana.

Zobacz również:

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl