Zderzenie dwóch ciężarówek, staranowana infrastruktura, utrudnienia. Groźny, nocny wypadek pod Warszawą
Groźne zdarzenie drogowe w powiecie nowodworskim. W nocy z 14 na 15 stycznia 2026 roku, tuż przed godziną 22:00, służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku. W miejscowości Kazuń-Bielany doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Siła uderzenia była tak duża, że pojazdy staranowały infrastrukturę drogową i uderzyły w słup energetyczny.
Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej okazało się, że jeden z poszkodowanych jest uwięziony w rozbitym pojeździe. Aby go uwolnić i bezpiecznie ewakuować, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.
Dwie osoby poszkodowane w tym zdarzeniu zostały opatrzone przez ratowników, a następnie przetransportowane do szpitali przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Na miejscu pracowały liczne siły i środki:
- JRG Nowy Dwór Mazowiecki,
- OSP Kazuń Polski,
- OSP Czosnów,
- OSP Łomna,
- Patrole Policji,
- Zespoły Ratownictwa Medycznego,
- Pogotowie Energetyczne.
Skutki zderzenia były odczuwalne dla wszystkich kierowców podróżujących w tym rejonie. W związku z uszkodzeniem słupa energetycznego oraz gabarytami rozbitych pojazdów, Droga Wojewódzka nr 579 w miejscu wypadku została całkowicie zamknięta dla ruchu. Blokada trwała kilka godzin, ale wszystko wskazuje na to, że służby posprzątały wszystko do rana.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.