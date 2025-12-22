Zderzenie dwóch pociągów. Utrudnienia, ranni, akcja dalej trwa
O godz. 18:05 na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej doszło do zderzenia dwóch pociągów WKD – składów nr 230 i 1105. Do zdarzenia doszło w rejonie stacji Warszawa Śródmieście, która została całkowicie wyłączona z ruchu.
Informację potwierdził w rozmowie z redakcją rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby techniczne i operacyjne przewoźnika. Oba składy mają zostać przestawione na tory odstawcze. To konieczne, aby możliwa była dalsza akcja oraz sprawdzenie stanu infrastruktury.
Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Wszystkie połączenia WKD są obecnie skrócone do stacji Komorów. Oznacza to brak dojazdu pociągami WKD do centrum Warszawy. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i koniecznością korzystania z alternatywnych środków transportu.
Jak informuje przewoźnik, po wznowieniu ruchu pociągi będą kursowały na odcinku Komorów – Warszawa tylko po jednym torze. Nawet po częściowym przywróceniu ruchu należy spodziewać się dalszych zakłóceń i ograniczonej liczby kursów.
[AKTUALIZACJA]
Jak przekazały służby, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. Ich obrażenia nie są na razie szczegółowo znane. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz ustalanie jego dokładnych przyczyn.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.