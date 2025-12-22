Zderzenie dwóch pociągów. Utrudnienia, ranni, akcja dalej trwa

22 grudnia 2025 19:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

O godz. 18:05 na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej doszło do zderzenia dwóch pociągów WKD – składów nr 230 i 1105. Do zdarzenia doszło w rejonie stacji Warszawa Śródmieście, która została całkowicie wyłączona z ruchu.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Informację potwierdził w rozmowie z redakcją rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby techniczne i operacyjne przewoźnika. Oba składy mają zostać przestawione na tory odstawcze. To konieczne, aby możliwa była dalsza akcja oraz sprawdzenie stanu infrastruktury.

Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Wszystkie połączenia WKD są obecnie skrócone do stacji Komorów. Oznacza to brak dojazdu pociągami WKD do centrum Warszawy. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i koniecznością korzystania z alternatywnych środków transportu.

Jak informuje przewoźnik, po wznowieniu ruchu pociągi będą kursowały na odcinku Komorów – Warszawa tylko po jednym torze. Nawet po częściowym przywróceniu ruchu należy spodziewać się dalszych zakłóceń i ograniczonej liczby kursów.

[AKTUALIZACJA]

Jak przekazały służby, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. Ich obrażenia nie są na razie szczegółowo znane. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz ustalanie jego dokładnych przyczyn.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

