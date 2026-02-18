Zderzenie dwóch tramwajów w centrum. Sześć osób rannych, ogromne utrudnienia
Przed godziną 7 rano przy Placu Unii Lubelskiej doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Są osoby poszkodowane. Występują utrudnienia w ruchu.
Do zdarzenia doszło na torach w kierunku Mokotowa. Jak potwierdza stołeczna policja, doszło do najechania tramwaju linii 10 na tramwaj linii 18. Czynności w tej sprawie trwają i policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
Poszkodowanych zostało sześć osób – wszystkie trafiły do szpitala. „Ruch tramwajów w kierunku Mokotowa pozostaje cały czas wstrzymany, w kierunku centrum odbywa się normalnie. Czynności na miejscu zdarzenia wykonują policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP” – informuje KSP.
ZTM wyjaśnia, że z powodu zdarzenia w rejonie Placu Unii Lubelskiej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 jadących tylko w kierunku: Wyścigi / Sielce / Miasteczko Wilanów / PKP Służewiec
Tramwaje linii 4; 10; 11; 14; 16; 18 zostały skierowane na trasy objazdowe:
l. 10, 11 > Wyścigi / Sielce: al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska > do trasy podstawowej
l. 4, 16, 18 > Wyścigi / Miasteczko Wilanów / PKP Służewiec: Marszałkowska – Nowowiejska – al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska
l.14 > Miasteczko Wilanów: Nowowiejska – al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.