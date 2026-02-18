Zderzenie dwóch tramwajów w centrum. Sześć osób rannych, ogromne utrudnienia

Zderzenie dwóch tramwajów w centrum. Sześć osób rannych, ogromne utrudnienia

Przed godziną 7 rano przy Placu Unii Lubelskiej doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Są osoby poszkodowane. Występują utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na torach w kierunku Mokotowa. Jak potwierdza stołeczna policja, doszło do najechania tramwaju linii 10 na tramwaj linii 18. Czynności w tej sprawie trwają i policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Poszkodowanych zostało sześć osób – wszystkie trafiły do szpitala. „Ruch tramwajów w kierunku Mokotowa pozostaje cały czas wstrzymany, w kierunku centrum odbywa się normalnie. Czynności na miejscu zdarzenia wykonują policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP” – informuje KSP.

ZTM wyjaśnia, że z powodu zdarzenia w rejonie Placu Unii Lubelskiej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 jadących tylko w kierunku: Wyścigi / Sielce / Miasteczko Wilanów / PKP Służewiec
Tramwaje linii 4; 10; 11; 14; 16; 18 zostały skierowane na trasy objazdowe:

l. 10, 11 > Wyścigi / Sielce: al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska > do trasy podstawowej

l. 4, 16, 18 > Wyścigi / Miasteczko Wilanów / PKP Służewiec: Marszałkowska – Nowowiejska – al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska

l.14 > Miasteczko Wilanów: Nowowiejska – al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska

