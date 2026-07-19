Zderzenie i dachowanie na S8. Dwoje dzieci w szpitalu
Przed godziną 9:00 w niedzielę na trasie S8, na wysokości ulicy Mickiewicza na Żoliborzu, doszło do zderzenia osobowej cupry z busem marki Mercedes. Cupra uderzyła w busa, a następnie dachowała. Do szpitala trafiły dwie osoby z busa – dzieci w wieku 5 i 15 lat.
Według wstępnych ustaleń policji do zdarzenia miało dojść z winy kierującego mercedesem – do wypadku miało dojść podczas zmiany pasa. Cuprą podróżował wyłącznie kierowca, natomiast w busie znajdowało się sześć osób. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi – dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wciąż wyjaśnia policja.
Utrudnienia i działania służb
Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Dwa pasy trasy S8 w kierunku Marek pozostają zablokowane, a utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia rozbitych pojazdów z jezdni.
Kolejny poważny wypadek w tym samym miejscu
Odcinek S8 przy ulicy Mickiewicza na Żoliborzu od dawna należy do bardziej newralgicznych punktów tej trasy w Warszawie. W marcu tego roku doszło tam do karambolu z udziałem aż siedmiu samochodów osobowych, na szczęście bez ofiar. Wcześniej, w 2023 roku, w zderzeniu czterech pojazdów w tym samym miejscu dachowała honda, a do szpitala trafiło wtedy dwoje dzieci i kierowca. Powtarzalność poważnych zdarzeń w tej lokalizacji sprawia, że to jeden z odcinków S8 w stolicy, na których kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.