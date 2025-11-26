Zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki na S8. Duże utrudnienia w kierunku centrum
26 listopada 2025 17:58 | | Aktualności | Brak komentarzy
Na trasie S8, w kierunku centrum Warszawy, na odcinku za węzłem Konotopa doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Pomoc poszkodowanym udziela KAM-MED Ratownictwo Medyczne. Jedna kobieta jest badana w karetce. Na miejscu działają także dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.
Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, po kolizji oba samochody osobowe zostały obrócone, co dodatkowo utrudnia ruch. Trasa w kierunku centrum jest mocno przyblokowana, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi spowolnieniami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
