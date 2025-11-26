Zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki na S8. Duże utrudnienia w kierunku centrum

26 listopada 2025 17:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na trasie S8, w kierunku centrum Warszawy, na odcinku za węzłem Konotopa doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Pomoc poszkodowanym udziela KAM-MED Ratownictwo Medyczne. Jedna kobieta jest badana w karetce. Na miejscu działają także dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, po kolizji oba samochody osobowe zostały obrócone, co dodatkowo utrudnia ruch. Trasa w kierunku centrum jest mocno przyblokowana, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi spowolnieniami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl