Zderzenie szynobusu z koparką. Jedna osoba nie żyje, dwie są ciężko ranne
W środowy poranek w Krępicy, niedaleko Płońska doszło do tragicznego wypadku. Na lokalnym przejeździe kolejowym szynobus zderzył się z maszyną budowlaną. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ciężko ranne.
Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe. Pociąg relacji Nasielsk–Sierpc, jadący w kierunku Sierpca, uderzył w koparkoładowarkę, która znajdowała się na torach. W chwili zdarzenia w szynobusie było 12 osób – 10 pasażerów oraz 2 członków obsługi.
Siła uderzenia była ogromna. Kierowca maszyny budowlanej zginął na miejscu. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku w rozmowie z portalem „Płońsk w Sieci”, dwie osoby zostały hospitalizowane, a pozostali poszkodowani otrzymali pomoc medyczną na miejscu zdarzenia.
Przez wiele godzin teren zdarzenia był zabezpieczany przez policję i służby ratunkowe. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe czynności, które mają wyjaśnić, dlaczego koparka znalazła się na przejeździe kolejowym i czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.