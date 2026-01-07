Zderzenie szynobusu z koparką. Jedna osoba nie żyje, dwie są ciężko ranne

7 stycznia 2026 11:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W środowy poranek w Krępicy, niedaleko Płońska doszło do tragicznego wypadku. Na lokalnym przejeździe kolejowym szynobus zderzył się z maszyną budowlaną. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ciężko ranne.

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe. Pociąg relacji Nasielsk–Sierpc, jadący w kierunku Sierpca, uderzył w koparkoładowarkę, która znajdowała się na torach. W chwili zdarzenia w szynobusie było 12 osób – 10 pasażerów oraz 2 członków obsługi.

Siła uderzenia była ogromna. Kierowca maszyny budowlanej zginął na miejscu. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku w rozmowie z portalem „Płońsk w Sieci”, dwie osoby zostały hospitalizowane, a pozostali poszkodowani otrzymali pomoc medyczną na miejscu zdarzenia.

Przez wiele godzin teren zdarzenia był zabezpieczany przez policję i służby ratunkowe. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe czynności, które mają wyjaśnić, dlaczego koparka znalazła się na przejeździe kolejowym i czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa.

Obserwuj nas w Google News

Zobacz również:

Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl