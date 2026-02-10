Zderzenie tramwajów na Bielanach. Wielu poszkodowanych, duże utrudnienia w ruchu
Na skrzyżowaniu ulic Conrada i Reymonta doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Jeden skład najechał na tył drugiego. Na miejscu pracują służby, a Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził pilne zmiany w kursowaniu kilku linii.
Osiem osób poszkodowanych. Trwa akcja służb
Jak informuje Paweł Chmura z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, doszło do zderzenia dwóch tramwajów jadących w tym samym kierunku. Policjanci oraz służby techniczne pracują w rejonie zdarzenia. Ruch tramwajowy w tej części Bielan jest poważnie ograniczony.
Według wstępnych ustaleń poszkodowanych zostało 8 osób. Część z nich trafiła do szpitala, pozostali są opatrywani na miejscu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
ZTM wprowadził objazdy. Zmiany dotyczą 3 linii
Jak przekazuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu zdarzenia drogowego w rejonie zespołu przystankowego CONRADA występują utrudnienia w kursowaniu linii 19, 26 i 28. Możliwe są opóźnienia oraz kierowanie składów na trasy objazdowe.
Linie 19 i 28 w obu kierunkach zostały skierowane trasą: Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – Metro Młociny.
Linia 26 w obu kierunkach kursuje objazdem przez: Al. Solidarności – Okopową – Al. Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńską – Nocznickiego – Metro Młociny.
Jak dojechać w rejon Reymonta? ZTM wskazuje alternatywę
Na odcinku pomiędzy zespołami przystankowymi NOWE BEMOWO a AL. REYMONTA ZTM apeluje o korzystanie z autobusowych linii 112 i 184. To obecnie najszybsza alternatywa dla pasażerów, którzy utknęli po obu stronach zamkniętego odcinka.
Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia uszkodzonych tramwajów. Warto śledzić bieżące komunikaty i liczyć się z opóźnieniami w tej części miasta.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.