Zimne kaloryfery i brak wody w dwóch dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy muszą przetrwać 24 godziny
Mieszkańcy dziesiątek budynków na Ursynowie i Mokotowie obudzili się w sobotę w wychłodzonych mieszkaniach. Służby techniczne rozpoczęły szeroko zakrojoną operację naprawczą w rejonie Doliny Służewieckiej, która odcięła dostawy kluczowych mediów do ponad 60 obiektów. Jak długo potrwają utrudnienia i które konkretnie ulice znalazły się na liście wyłączeń?
Sytuacja jest wynikiem konieczności usunięcia awarii sieci ciepłowniczej przy ulicy Puławskiej 257. Choć usterka została zlokalizowana już kilka dni temu, operator podjął strategiczną decyzję o wstrzymaniu prac do momentu, aż warunki atmosferyczne staną się nieco łagodniejsze. Przygotowania do naprawy trwały od połowy tygodnia, aby sam proces wymiany uszkodzonego odcinka rury przebiegł możliwie najszybciej.
Kluczowa doba dla mieszkańców południowej części miasta
Prace serwisowe ekip Veolii Warszawa rozpoczęły się w piątek, 6 lutego, o godzinie 23. To właśnie wtedy zakręcono kurki z ciepłą wodą i wstrzymano tłoczenie ciepła do 63 węzłów cieplnych. Wyłączenie objęło szeroki pas zabudowy na pograniczu Mokotowa i Ursynowa, dotykając zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty biurowe czy usługowe.
Służby techniczne podkreślają, że wykonanie wykopów i przygotowanie dostępu do infrastruktury z wyprzedzeniem ma skrócić czas trwania najbardziej uciążliwego etapu prac. Mimo to mieszkańcy muszą przygotować się na to, że sobota upłynie im w specyficznych warunkach domowych.
Długa lista adresów. Sprawdź, czy Twój blok jest na liście
Utrudnienia dotykają przede wszystkim Ursynów Północny oraz rejony Służewca i Wyścigów. Na liście obiektów, w których kaloryfery pozostaną zimne, znajdują się między innymi bloki przy ulicy Wawrzyńca Surowieckiego (numery 2, 4, 6, 8) oraz przy ulicy Zaolziańskiej (1, 3, 5, 9).
Poważne przerwy w dostawach odnotowano również pod następującymi adresami:
- Al. Wyścigowa: 4, 6, 8;
- ul. Puławska: 270, 300, 300a, 314;
- ul. Poleczki: 9a, 13, 19, 21, 23, 31, 31a, 32, 33, 35;
- ul. Poloneza: 85, 87;
- ul. Taneczna: 54/58, 65, 67, 73, 74.
- Problem dotyczy także mniejszych ulic w tym rejonie, takich jak Giewont, Granitowa, Hołubcowa, Łączyny, Z. Mączeńskiego, Osmańska, L. Paszkiewicza, Polki, Rysy, Salsy, J. Zaorskiego oraz W. Zawadowskiego.
Kiedy powróci ciepło?
Zgodnie z oficjalnym harmonogramem przedstawionym przez dostawcę ciepła, przywrócenie normalnego funkcjonowania sieci planowane jest po dokładnie 24 godzinach od momentu rozpoczęcia prac. Jeśli po drodze nie wystąpią nieprzewidziane komplikacje techniczne, ponowne napełnianie sieci rozpocznie się w sobotę, 7 lutego, około godziny 23.
Należy jednak pamiętać, że po uruchomieniu dostaw przez operatora, budynki potrzebują dodatkowego czasu na osiągnięcie właściwej temperatury. W wielu przypadkach pełen komfort cieplny w mieszkaniach zostanie przywrócony dopiero w niedzielę rano.
Co to oznacza dla Ciebie? Uzbrój się w cierpliwość i narzuć ciepły koc
Sytuacja, w której dwie duże dzielnice zostają częściowo pozbawione ogrzewania w środku sezonu zimowego, zawsze budzi niepokój, jednak w tym przypadku działania służb są zaplanowane. Planowa naprawa, zamiast gwałtownej awarii w trakcie mrozów, pozwala na lepsze przygotowanie się do braku mediów.
Dla mieszkańców dotkniętych budynków oznacza to konieczność przetrwania 24 godzin bez ciepłej wody. Warto w tym czasie ograniczyć wietrzenie mieszkań, aby zatrzymać zgromadzone ciepło wewnątrz pomieszczeń. Jeśli po terminie 7 lutego, godzina 23, kaloryfery w Twoim mieszkaniu nadal będą zimne, warto w pierwszej kolejności skontaktować się z administracją budynku lub pogotowiem ciepłowniczym, gdyż może być konieczne odpowietrzenie instalacji wewnętrznej w samym bloku.
Takie przerwy techniczne są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w dłuższej perspektywie, szczególnie że infrastruktura w rejonie ulicy Puławskiej wymagała pilnej interwencji, aby uniknąć znacznie poważniejszej awarii w przyszłości.
