Zimne kaloryfery w środku zimy? Zanim wezwiesz hydraulika i wydasz 300 zł, sprawdź jedną rzecz
Jest mroźny wieczór. Wracasz do domu, marząc o cieple, dotykasz kaloryfera i… lodowaty. Albo góra grzeje, a dół jest zimny jak lód. Twoja pierwsza myśl? „Zepsuł się piec” albo „Spółdzielnia wyłączyła ogrzewanie”. Zanim jednak wpadniesz w panikę i zaczniesz dzwonić po fachowców (którzy w sezonie liczą sobie podwójnie), weź do ręki śrubokręt i zwykłą monetę.
W 90% przypadków „awaria” ogrzewania to nie usterka sprzętu, ale prosta fizyka. Powietrze w rurach, „zastana” iglica w zaworze czy błędne ustawienie termostatu to problemy, które rozwiążesz w 5 minut, nawet jeśli masz dwie lewe ręce do majsterkowania.
Jak bezpiecznie odpowietrzyć grzejnik, by nie zalać sąsiada? Czym jest tajemnicza „kryzowanie”? I jak jeden stuknięciem młotka przywrócić ciepło w całym domu? Oto Twój domowy poradnik hydrauliczny.
Diagnoza w 30 sekund: Gdzie jest zimno?
Zanim chwycisz za narzędzia, musisz wiedzieć, z czym walczysz. Dotknij grzejnika i sprawdź, jak rozkłada się temperatura:
- Zimna góra, ciepły dół: To klasyk. W grzejniku zebrało się powietrze (jest lżejsze od wody, więc idzie do góry). Blokuje ono przepływ gorącej wody. Rozwiązanie: Odpowietrzanie.
- Cały grzejnik zimny (a rura doprowadzająca ciepła): To prawdopodobnie zablokowana iglica w zaworze termostatycznym. Typowe po lecie. Rozwiązanie: „Odkleszczenie” zaworu.
- Zimny dół, ciepła góra: To może być szlam (brud) na dnie grzejnika lub zbyt słaby przepływ wody. Rozwiązanie: Kryzowanie lub płukanie instalacji.
Trik z „Iglicą”, za który hydraulicy kasują krocie
To najczęstsza przyczyna zimnych grzejników na początku sezonu. Przez całe lato głowica termostatyczna była zakręcona lub nieużywana. W efekcie mały metalowy bolec (iglica), który steruje przepływem wody, „przykleił się” do uszczelki w pozycji zamkniętej.
Jak to naprawić za darmo?
- Zdejmij plastikowe pokrętło termostatu (zazwyczaj wystarczy odkręcić pierścień mocujący ręką lub żabką – delikatnie!).
- Zobaczysz mały, wystający metalowy pręcik.
- Naciśnij go twardym przedmiotem. Powinien sprężynować (wchodzić i wychodzić). Jeśli stoi sztywno – jest zablokowany.
- Delikatnie chwyć go kombinerkami i poruszaj przód-tył, albo lekko postukaj w korpus zaworu młotkiem. Gdy iglica „odskoczy”, usłyszysz szum płynącej wody. Grzejnik właśnie zaczął działać.
Odpowietrzanie bez powodzi. Instrukcja dla laika
Boisz się, że zalejesz podłogę brudną wodą? Spokojnie. Potrzebujesz tylko śrubokręta płaskiego (lub specjalnego kluczyka) i kubka.
- Zakręć termostat na „0” (śnieżynkę).
- Znajdź odpowietrznik – to małe pokrętło po przeciwnej stronie niż termostat.
- Podstaw kubek pod otwór wylotowy.
- Powoli odkręcaj śrubę. Usłyszysz syk powietrza (jak przy otwieraniu napoju gazowanego).
- Czekaj, aż powietrze zejdzie. Gdy z otworu zacznie tryskać woda (bez bąbelków) – natychmiast zakręć śrubę. Gotowe.
Kiedy wina leży po stronie Spółdzielni?
Jeśli odpowietrzyłeś grzejnik, „rozruszałeś” iglicę, a on nadal jest zimny – problem może leżeć w ciśnieniu w całej instalacji bloku. Jeśli mieszkasz na ostatnim piętrze, często zdarza się, że ciśnienie jest zbyt niskie, by „wypchnąć” wodę tak wysoko. Wtedy (i tylko wtedy) dzwonienie do administracji ma sens. Sam tego nie naprawisz.
Co to oznacza dla Ciebie? Oszczędność i komfort w 15 minut
Zimny grzejnik to nie tylko dyskomfort, to też strata pieniędzy. Jeśli termostat „wariuje” przez powietrze w instalacji, podzielniki ciepła mogą naliczać zużycie nieprecyzyjnie, a Ty dogrzewasz się farelką, płacąc krocie za prąd.
Twoja Checklista „Ciepły Dom”:
- Zrób „test dłoni” dzisiaj wieczorem: Sprawdź każdy grzejnik w domu. Jeśli któryś grzeje nierówno – działaj od razu, zanim przyjdą 20-stopniowe mrozy.
- Kup kluczyk do odpowietrzania: Kosztuje 2 złote w każdym sklepie budowlanym. Jest wygodniejszy niż śrubokręt i nie niszczy śruby. Powieś go na sznurku przy liczniku, żeby zawsze był pod ręką.
- Nie zasłaniaj ciepła: Długa zasłona, mebel dosunięty do kaloryfera czy suszarka z praniem – to wszystko sprawia, że termostat „myśli”, że w pokoju jest ciepło i wyłącza grzejnik. Odsłoń go, a rachunki spadną, a temperatura wzrośnie.
Pamiętaj: Układ C.O. to system naczyń połączonych. Jeśli odpowietrzysz grzejniki u siebie, poprawisz krążenie wody w całym pionie. Twój sąsiad z dołu może Ci podziękować (nawet o tym nie wiedząc).
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.