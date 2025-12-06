Złe wieści dla seniorów! Koniec rekordowych podwyżek. Waloryzacja 2026 mocno rozczaruje
To już pewne: rząd przykręca kurek z pieniędzmi dla emerytów. Po latach tłustych podwyżek, waloryzacja w 2026 roku będzie tylko „ustawowym minimum”. Sprawdź, o ile realnie wzrośnie Twoje świadczenie, bo różnica w portfelu będzie odczuwalna.
Decyzja zapadła i została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rząd uciął spekulacje i rozwiał nadzieje na kolejną rekordową waloryzację emerytur i rent. W 2026 roku świadczenia wzrosną jedynie o niezbędne minimum.
Tylko to, co nakazuje ustawa. Ani złotówki więcej
W ostatnich latach seniorzy przyzwyczaili się do dwucyfrowych wskaźników waloryzacji (przekraczających nawet 14 proc.), które miały rekompensować szalejącą drożyznę. W przyszłym roku „eldorado” się skończy.
Rząd zdecydował, że wskaźnik waloryzacji w 2026 r. wyniesie tylko tyle, ile musi wynosić zgodnie z prawem: czyli inflacja powiększona o zaledwie 20 proc. realnego wzrostu płac. Mógł zdecydować o wyższym wskaźniku, ale tego nie zrobił.
Dlaczego? Resort rodziny tłumaczy to „trudnym otoczeniem makroekonomicznym”, koniecznością trzymania dyscypliny budżetowej i rosnącymi wydatkami, m.in. na obronność. Rząd wybrał wariant oszczędnościowy.
Ile konkretnie trafi do portfela w 2026 roku? Mamy wyliczenia
Ostateczny wskaźnik poznamy dopiero na początku 2026 roku, gdy GUS poda pełne dane za rok 2025. Jednak rządowe prognozy nie pozostawiają złudzeń – będzie skromnie.
Przy założeniu inflacji na poziomie ok. 5 proc. i minimalnym udziale wzrostu płac, waloryzacja wyniesie najprawdopodobniej między 4,88 proc. a 5,4 proc.
Co to oznacza w praktyce? Dla emeryta pobierającego dziś 3000 zł brutto, podwyżka wyniesie zaledwie około 115 zł brutto.
Szacuje się, że średni wzrost kwoty „na rękę” dla większości seniorów zamknie się w przedziale od 70 zł do 150 zł miesięcznie. To wyraźnie mniej niż kwoty, które trafiały na konta seniorów w latach 2023–2024.
