Zmarł bp Antoni Pacyfik Dydycz. Miał 87 lat. Był niezwykle zasłużony dla polskiego Kościoła
W niedzielę zmarł bp senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Informację przekazała Konferencja Episkopatu Polski. Duchowny urodził się 24 sierpnia 1938 r. w Serpelicach, w rodzinie mocno związanej z tradycją katolicką. Już we wczesnej młodości wybrał drogę zakonną i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
W latach 1976–1982 pełnił funkcję prowincjała Warszawskiej Prowincji tego zgromadzenia. Był także przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zakonów Franciszkańskich. To okres, w którym budował swoją pozycję jako duchowny otwarty na dialog i współpracę.
Posługa biskupia
20 czerwca 1994 r. został mianowany biskupem drohiczyńskim. Święcenia przyjął z rąk abp. Józefa Kowalczyka 10 lipca tego samego roku. Jego dewizą były słowa „Populus Tuus – hereditas Tua”, czyli „Lud Twój – dziedzictwem Twoim”. Było to motto dobrze oddające charakter jego pracy duszpasterskiej, ukierunkowanej na wiernych i ich potrzeby.
Bp Dydycz odegrał istotną rolę jako przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zabiegał o wsparcie dla wspólnot katolickich działających poza granicami Polski, często w trudnych warunkach.
Zasługi i odznaczenia
Jego działalność doceniali nie tylko wierni, ale też władze państwowe i świat nauki. W 2008 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. bp Dydycz otrzymał Nagrodę Społeczną im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kilka lat później został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.
Vatican News przypomniało, że jednym z jego ważnych dzieł było przygotowanie wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie w 1999 r. Papież Franciszek w 2013 r. skierował do niego list gratulacyjny z okazji 50-lecia kapłaństwa, odnosząc się m.in. do jego publikacji „Trzy miłości. Kościół – Ojczyzna – Rodzina”.
Ostatnie lata i pamięć
Bp Dydycz przez wiele lat był obecny w życiu diecezji, także już jako biskup senior. W komunikacie Kurii diecezjalnej w Drohiczynie poproszono wiernych o modlitwę: „Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego”.
Zmarł w wieku 87 lat. Pozostawił po sobie dorobek, który mocno zapisał się w historii Kościoła w Polsce.
