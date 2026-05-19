Zmarła kobieta zaatakowana młotkiem przez syna. 19-latek w areszcie
Alicja S. nie przeżyła ataku, który jej 19-letni syn przeprowadził na początku kwietnia w mieszkaniu przy ulicy Śmiałej na Żoliborzu. Jak poinformowała prokuratura, kobieta zmarła 20 kwietnia w Szpitalu Bielańskim. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa – zarzuty wobec Kacpra S. zostaną najprawdopodobniej wkrótce zmienione.
Atak na śpiących w nocy
Do zdarzenia doszło na początku kwietnia w jednym z mieszkań przy ulicy Śmiałej. Policjanci wezwani na miejsce zastali 19-letniego Kacpra S. w jednym z pokoi. Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatek wielokrotnie uderzył młotkiem w głowę śpiącą matkę, powodując rozległe obrażenia. Kobieta była nieprzytomna w chwili przyjazdu służb.
Syn miał zaatakować w ten sam sposób również partnera matki, który spał na podłodze. Mężczyzna doznał licznych złamań, ran tłuczonych i ciętych – zdołał jednak uciec przed napastnikiem do innego pokoju. Oboje pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitala.
Alicja S. zmarła 20 kwietnia 2026 r. w Szpitalu Bielańskim z powodu odniesionych obrażeń. Potwierdził to Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Zarzuty i areszt
Kacper S. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Decyzją sądu spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie tymczasowym. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego więzienia.
Ponieważ Alicja S. nie żyje, prokuratura może rozważyć zmianę kwalifikacji zarzutów z usiłowania zabójstwa na zabójstwo – o dalszych decyzjach procesowych poinformuje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz, która prowadzi śledztwo.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.