Zmiana zasad systemu kaucyjnego w Polsce. Sklepy wyprzedziły działania rządu. Sprawdź nowe zasady w Warszawie
Wokół polskiego systemu kaucyjnego dochodzi do przełomowych rozstrzygnięć. Zanim rządowe nowelizacje i zmienione przepisy o gospodarce opakowaniowej na dobre weszły w życie, największe sieci handlowe wyprzedziły legislatora i uruchomiły własne, testowe punkty zbiórki butelek PET, puszek oraz szklanych opakowań wielorazowego użytku. Nowe reguły gry na rynku gospodarki odpadami odczuwają już konsumenci w całej Polsce, a w Warszawie zautomatyzowane recyklomaty i punkty kaucyjne wyrastają przy wielkopowierzchniowych sklepach na terenie dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Szybka reakcja sieci handlowych i rządowa nowelizacja. Nowe zasady kaucji
Zamiast czekać na ostateczne doprecyzowanie rządowych rozporządzeń oraz pełne wyznaczenie podmiotów reprezentujących, kluczowe sieci dyskontów i hipermarketów (m.in. Lidl, Biedronka, Carrefour czy Kaufland) zainwestowały we własną infrastrukturę. W tysiącach placówek w całym kraju stanęły automaty do zwrotu opakowań, a sklepy zaczęły wydawać klientom bony rabatowe lub wypłacać gotówkę za oddane butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra ustalając stałą stawkę kaucji na poziomie 50 groszy za sztukę.
Iicjatywa handlowców zmusiła resort klimatu i środowiska do szybszego dostosowania prawa, aby uniknąć podwójnych standardów na rynku. Podstawą prawną regulującą wdrażanie ogólnokrajowego systemu jest ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852 z późn. zm.). Zgodnie z nowelą, duże sklepy o powierzchni powyżej 200 m² mają bezwzględny obowiązek odbierania pustych opakowań kaucjonowanych i zwrotu pobranej kaucji, bez konieczności okazywania przez klienta paragonu potwierdzającego wcześniejszy zakup.
Aglomeracja warszawska testuje recyklomaty. Wola, Mokotów i Śródmieście
Warszawa stała się polskim poligonem doświadczalnym dla zautomatyzowanego systemu zbiórki. Przy głównych ciągach handlowych i w rejonach dużych osiedli mieszkaniowych w dzielnicach Wola (m.in. przy ul. Górczewskiej i ul. Kasprzaka) oraz Mokotów (Służewiec i al. Niepodległości) sieci handlowe postawiły nowoczesne recyklomaty przyjmujące tysiące opakowań dziennie.
Mieszkańcy stolicy bardzo szybko przyswoili nowe nawyki, chętnie łącząc codzienne zakupy ze zwrotem gromadzonych w domach tworzyw sztucznych. W ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście zautomatyzowane punkty zbiórki powstały również przy galeriach handlowych i mniejszych placówkach franczyzowych. Miejscy urzędnicy wskazują, że wcześniejsze wdrożenie systemu przez sklepy znacząco odciążyło stołeczny system gospodarowania odpadami komunalnymi, zmniejszając masę plastiku trafiającego do brązowych i czarnych pojemników na osiedlach.
Jak krok po kroku sprawnie korzystać z nowego systemu kaucyjnego
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci bezproblemowo zwracać opakowania i odbierać należną kaucję:
- Sprawdzaj oznaczenia na opakowaniach – szukaj na etykiecie puszki lub butelki oficjalnego symbolu systemu kaucyjnego z wyraźną informacją o kwocie kaucji (np. 50 gr).
- Nie zgniataj opakowań przed wrzuceniem do maszyny – pamiętaj, że recyklomaty na Woli czy Mokotowie odczytują kod kreskowy oraz kształt butelki; zgniecione opakowanie zostanie odrzucone przez skaner.
- Zwracaj opakowania bez konieczności pokazywania paragonu – korzystaj ze swoich praw i nie daj się odesłać z kwitkiem; dowód zakupu nie jest wymagany do odbioru kaucji w sklepach powyżej 200 m².
- Odbieraj gotówkę w kasie lub wykorzystuj bony na zakupy – wykorzystaj wydrukowany z automatu kupon jako zniżkę przy kasie w Śródmieściu lub poproś kasjera o bezpośrednią wypłatę pieniędzy.
- Pamiętaj o całkowitym opróżnieniu płynów z butelek – wylej resztki napoju przed umieszczeniem opakowania w oknie wrzutowym, aby nie zanieczyszczać czujników optycznych w recyklomacie.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.