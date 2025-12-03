Zmiany dla właścicieli domów od 2026 roku. To będzie zakazane
Od 20 września 2026 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące warunków technicznych budynków, w tym standardów dla ogrodzeń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt rozporządzenia, który wprowadza zakaz stosowania ostrych elementów, drutu kolczastego i tłuczonego szkła na ogrodzeniach do wysokości 2,2 metra. Zmiany nie dotyczą istniejących płotów, ale będą obowiązywać przy każdej budowie, przebudowie i modernizacji. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmienia.
Szpikulce tylko powyżej 2,2 metra
Nowe rozporządzenie precyzyjnie określa, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. W praktyce oznacza to całkowity zakaz montowania na wysokości do 2,2 metra takich elementów jak ostre zakończenia, drut kolczasty, tłuczone szkło czy inne niebezpieczne materiały.
Do tej pory przepisy pozwalały na instalację dodatkowych zabezpieczeń na ogrodzeniach o wysokości minimum 1,8 metra. Nowa regulacja podnosi ten próg o 40 centymetrów. Resort rozwoju uzasadnia zmianę przypadkami poważnych zranień zwierząt próbujących przeskoczyć przez ostre ogrodzenia oraz zagrożeniem dla wysokich osób poruszających się w pobliżu płotów na hulajnogach czy rowerach.
Wyjątek przewidziano jedynie dla obiektów o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa, takich jak zakłady karne czy jednostki wojskowe. W tych lokalizacjach nadal będzie można stosować dodatkowe zabezpieczenia niezależnie od wysokości.
Bramy muszą otwierać się do wewnątrz
Projekt rozporządzenia wprowadza również nowe wymagania dotyczące bram i furtek. Podstawowa zasada jest prosta – żadna brama ani furtka nie może otwierać się poza granice działki budowlanej. Oznacza to, że wszystkie elementy ogrodzenia muszą być zaprojektowane tak, by otwierały się do wewnątrz posesji.
Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie przy wąskich chodnikach i posesjach usytuowanych blisko drogi. Dotychczas wiele bram uchylnych otwierało się na zewnątrz, co czasem stwarzało zagrożenie dla przechodniów i rowerzystów.
Dodatkowe wymogi dotyczą furtek przy budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz miejscach zamieszkania zbiorowego. Muszą one zapewniać dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami – nie mogą utrudniać wejścia osobom o ograniczonej mobilności. Minimalna szerokość takiej furtki to 90 centymetrów.
Kogo obowiązują nowe zasady?
Istotna informacja dla właścicieli istniejących ogrodzeń – nowe przepisy nie wymagają dostosowywania już postawionych płotów. Rozporządzenie wyraźnie stwierdza, że jeśli na działce nie prowadzi się budowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku ani prac projektowych, to nowe wymogi nie mają zastosowania. Budynki i ogrodzenia powinny spełniać przepisy obowiązujące w chwili ich powstania.
Nowe regulacje będą miały zastosowanie w następujących sytuacjach:
- rozbudowa budynku
- nadbudowa budynku
- przebudowa budynku
- zmiana sposobu użytkowania budynku
W takich przypadkach wymagania rozporządzenia obowiązują dla części budynku objętej daną inwestycją. Jeśli na przykład przeprowadzasz przebudowę domu, która wymaga pozwolenia na budowę, i w ramach tej inwestycji planujesz nowe ogrodzenie lub wymianę starego, będziesz musiał zastosować się do nowych przepisów.
Szerszy zakres nowelizacji
Zmiany w przepisach o ogrodzeniach to tylko część szerszej nowelizacji warunków technicznych dla budynków. Projekt rozporządzenia wprowadza również regulacje dotyczące:
- lokalizacji budynków na działkach
- standardów instalacji elektrycznych i sanitarnych
- projektowania placów zabaw
- organizacji miejsc do odbioru odpadów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności przestrzeni dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli masz już postawiony płot z ostrymi elementami na wysokości poniżej 2,2 metra, nie musisz go wymieniać ani modyfikować. Obecne ogrodzenie może pozostać bez zmian tak długo, jak długo nie planujesz żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Jeśli planujesz budowę nowego domu lub rozbudowę istniejącego budynku po 20 września 2026 roku, projektując ogrodzenie musisz uwzględnić nowe przepisy. Oznacza to rezygnację z popularnych dotąd rozwiązań zabezpieczających – ostrych grotów, szpikulców, drutu kolczastego czy metalowych kolców na wysokości do 2,2 metra.
Możesz jednak nadal stosować takie elementy powyżej tej wysokości, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo twojej posesji. Alternatywnie możesz rozważyć inne metody zabezpieczenia działki, takie jak system alarmowy, monitoring wizyjny czy czujniki ruchu.
Jeśli budujesz lub przebudowujesz bramę wjazdową, pamiętaj, że musi ona otwierać się wyłącznie do wewnątrz działki. Wymaga to odpowiedniego zaplanowania przestrzeni na posesji, szczególnie jeśli powierzchnia jest niewielka.
Właściciele budynków wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej przy projektowaniu furtek muszą zadbać o szerokość minimum 90 centymetrów i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Nowe przepisy o ogrodzeniach wchodzą w życie 20 września 2026 roku. Zakazują stosowania ostrych elementów na wysokości do 2,2 metra i wymagają, by bramy otwierały się do wewnątrz działki. Regulacje dotyczą wyłącznie nowych inwestycji oraz modernizacji – właściciele istniejących ogrodzeń nie muszą ich dostosowywać do nowych wymogów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.