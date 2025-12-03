Zmiany przy bankomatach od lutego. Nowe zasady wypłat mogą zaskoczyć klientów
Od lutego 2026 roku banki zapłacą więcej za obsługę wypłat gotówki z bankomatów. Visa i Mastercard podnoszą maksymalne opłaty bankomatowe według nowego modelu, który uwzględnia zarówno kwotę stałą, jak i procent od wypłacanej sumy. Banki mogą przerzucić część tych kosztów na klientów. Wyjaśniamy, jak zmienią się stawki i kogo to dotyczy.
Nowy model rozliczeń. Ile zapłaci bank?
Od lutego 2026 roku operatorzy kart Visa i Mastercard wprowadzają nowy sposób naliczania opłat za wypłaty gotówki z bankomatów. Dotychczas każda organizacja stosowała własny system – Visa pobierała stałą kwotę 1,30 zł niezależnie od wysokości wypłaty, a Mastercard od 2023 roku naliczał 1,20 zł plus 0,05 procent od kwoty transakcji.
Nowe stawki będą wyglądać tak:
- Mastercard: 1,20 zł plus 0,18 procent od wypłacanej kwoty
- Visa: 1,20 zł plus 0,17 procent od wypłacanej kwoty
W praktyce przy wypłacie 1000 złotych koszt ponoszony przez bank wzrośnie w przypadku Mastercard z około 1,70 zł do 3 złotych, a przy karcie Visa z 1,30 zł do około 2,90 zł. Im wyższa kwota wypłaty, tym większa różnica w stosunku do obecnych stawek.
Opłata zależy od bankomatu
Podwyżka opłat dotyczy głównie transakcji realizowanych w bankomatach niezależnych operatorów. W Polsce to sieci takie jak Euronet czy Planet Cash, które obsługują obecnie ponad 70 procent wszystkich bankomatów w kraju. Łącznie na polskim rynku funkcjonuje niespełna 21 tysięcy urządzeń, a ich liczba w ostatnich latach stopniowo maleje.
Zmiany nie dotyczą bezpośrednio wypłat z bankomatów własnych banków, gdzie obowiązują indywidualne umowy między instytucjami finansowymi. Większość banków oferuje darmowe wypłaty z własnych urządzeń, choć część z nich ogranicza liczbę bezpłatnych transakcji w miesiącu.
Stawki były niezmieniane od 2010 roku
Obecne stawki opłat bankomatowych obowiązują w zasadzie od 2010 roku i przez piętnaście lat pozostawały na podobnym poziomie. W tym czasie znacząco wzrosły koszty prowadzenia sieci bankomatów – od wydatków na energię elektryczną i serwis, przez transport gotówki, po wymogi dotyczące bezpieczeństwa urządzeń.
Według operatorów bankomatów dotychczasowe wynagrodzenie od organizacji płatniczych pokrywa około 49 procent kosztów związanych z krajowymi wypłatami gotówki. Jednocześnie liczba transakcji maleje – Polacy coraz rzadziej korzystają z gotówki, co dodatkowo zmniejsza przychody operatorów z prowizji.
Decyzja Mastercarda została wypracowana w grupie roboczej przy Narodowym Banku Polskim. Zmiana jest warunkowa – jeśli inne organizacje nie podniosą opłat, Mastercard może wrócić do poprzednich stawek. Visa i Blik na razie nie ogłosiły swoich decyzji, choć rynek oczekuje, że podążą podobną drogą.
Co to oznacza dla ciebie? Prowizje najprawdopodobniej pójdą w górę
Formalnie podwyżka dotyczy rozliczeń między bankami a operatorami bankomatów, ale w praktyce może wpłynąć na wysokość prowizji pobieranych od klientów. Banki samodzielnie decydują o swoich cennikach i mogą przerzucić część dodatkowych kosztów na użytkowników.
Eksperci zwracają uwagę, że konkurencja między bankami prawdopodobnie powstrzyma instytucje finansowe przed drastycznym podniesieniem opłat. Klienci przyzwyczajeni są do bezpłatnych lub tanich wypłat, a banki nie chcą tracić klientów przez niekorzystne warunki. Możliwe scenariusze to raczej ograniczenie liczby darmowych wypłat w miesiącu lub zachęcanie do jednorazowego wybierania większych kwot.
Jeśli posiadasz konto w banku oferującym bezpłatne wypłaty z własnych bankomatów, najkorzystniejszym rozwiązaniem pozostanie korzystanie właśnie z tych urządzeń. W przypadku konieczności wypłaty z bankomatu innego operatora warto sprawdzić aktualny cennik swojego banku – część instytucji zapewnia określoną liczbę bezpłatnych transakcji również w obcych sieciach.
Banki mogą również rozszerzyć ofertę wypłat gotówki przy okazji zakupów w sklepach, gdzie koszt takiej operacji jest zwykle niższy niż w tradycyjnym bankomacie.
Od lutego 2026 roku Visa i Mastercard wprowadzają nowy model opłat za wypłaty z bankomatów – część stała plus procent od kwoty. Banki zapłacą więcej, szczególnie za transakcje realizowane w sieciach niezależnych operatorów. Klienci mogą odczuć te zmiany w postaci ograniczenia liczby darmowych wypłat lub wyższych prowizji za korzystanie z obcych bankomatów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.