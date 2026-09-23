Zmiany w Poradniku Bezpieczeństwa. MSWiA zapowiada rozbudowę

23 września 2026 15:57 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada rozbudowę „Poradnika bezpieczeństwa”. Marcin Kierwiński poinformował, że nowe treści mają pojawić się już w najbliższych dniach. Jednym z powodów są doświadczenia z ostatnich alarmów i ewakuacji szkół na Lubelszczyźnie.

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Zapasy i plecaki ewakuacyjne w samochodzie.
Zapasy i plecaki ewakuacyjne w samochodzie. Fot. Shutterstock

Zapowiedź padła podczas konferencji na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin.

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Szef MSWiA przyznał, że ostatnie ewakuacje pokazały potrzebę dopracowania części procedur. Resort chce zebrać doświadczenia szkół i przygotować bardziej uniwersalne zalecenia dotyczące postępowania podczas alarmów.

Nie wszystkie ewakuacje przebiegły bez problemów

Kierwiński zwrócił uwagę, że poszczególne placówki znacznie się od siebie różnią.

Znaczenie ma nie tylko infrastruktura budynku, ale również sytuacja uczniów, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego MSWiA chce wspólnie z resortem edukacji przeanalizować ostatnie doświadczenia i przygotować ogólne wytyczne dotyczące zachowania podczas alarmu.

Według informacji przekazanych ministrowi przez wojewodę lubelskiego około 90 proc. ostatnich ewakuacji szkół przebiegło bardzo sprawnie.

Pozostałe około 10 proc. przypadków ma jednak pokazywać, że obowiązujące zasady wymagają dalszej pracy i doprecyzowania.

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„Poradnik bezpieczeństwa” zostanie rozbudowany

Kierwiński zapowiedział, że w najbliższych dniach MSWiA będzie rozwijało treści zawarte w „Poradniku bezpieczeństwa”.

Nie podano jeszcze szczegółów dotyczących formy zmian. Nie wiadomo więc, czy powstanie nowa wersja całego dokumentu, osobne materiały dotyczące ewakuacji czy dodatkowe instrukcje publikowane przez resort.

MSWiA poinformowało natomiast, że kilka dni wcześniej przygotowało nowe materiały edukacyjne dotyczące znaczenia alertów RCB oraz sposobu reagowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza.

Poradnik trafił do milionów Polaków

„Poradnik bezpieczeństwa” został przygotowany jako praktyczny zestaw zasad postępowania na wypadek różnych sytuacji kryzysowych.

Według MSWiA na początku 2026 roku broszura trafiła do blisko 17 mln Polek i Polaków.

Publikacja liczy ponad 40 stron. Zawiera m.in. informacje dotyczące przygotowania do kryzysu, reagowania na zagrożenia, najważniejsze numery alarmowe oraz wzór rodzinnego planu kryzysowego.

MSWiA chce zwiększać „odporność populacyjną”

Minister podkreślił, że prowadzone działania mają być elementem budowania tzw. odporności populacyjnej.

Resort odwołuje się przy tym do rozwiązań stosowanych w krajach skandynawskich, gdzie duży nacisk kładzie się na przygotowanie każdego mieszkańca do właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.

Oprócz samego poradnika prowadzone są również szkolenia i treningi związane z ochroną ludności i obroną cywilną. MSWiA rozwija m.in. Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz regionalne ćwiczenia z reagowania na alarmy i komunikaty ostrzegawcze.

Zmiany mają pojawić się w najbliższych dniach

Na razie resort nie przedstawił dokładnego zakresu aktualizacji.

Z zapowiedzi ministra wynika jednak, że szczególny nacisk ma zostać położony na praktyczne zasady reagowania podczas alarmów oraz doświadczenia wynikające z ewakuacji szkół.

Dopiero publikacja nowych materiałów pokaże, czy zmieniona zostanie cała broszura, czy MSWiA przygotuje dodatkowe instrukcje uzupełniające obecny „Poradnik bezpieczeństwa”.

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