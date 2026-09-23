Masz niską emeryturę? Państwo może podwyższyć Ci świadczenie, jeśli wychowałeś dzieci. Są warunki
Można mieć bardzo krótki staż pracy, niewielką emeryturę, a nawet nie przepracować zawodowo ani jednego dnia i mimo to po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymywać od państwa świadczenie odpowiadające najniższej emeryturze. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich seniorów. Liczy się przede wszystkim wychowanie dużej rodziny oraz obecna sytuacja materialna. Pieniądze nie są też przyznawane automatycznie – trzeba złożyć wniosek, a ZUS lub KRUS sprawdzi, czy wszystkie warunki zostały spełnione.
Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane programem Mama 4+. Największe znaczenie ma ono dla kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie podjęły pracy, zrezygnowały z niej albo pracowały na tyle krótko, że obecnie nie mają prawa nawet do najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku państwo może podnieść ich łączne świadczenie do 1978,49 zł miesięcznie. Jeżeli kobieta nie ma żadnej emerytury ani renty, Mama 4+ może być wypłacana w pełnej wysokości najniższej emerytury.
Kobieta mogła nigdy nie pracować. Brak składek nie przekreśla świadczenia
To najbardziej niezwykły element programu. W zwykłym systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy od zgromadzonych składek, a gwarancja podwyższenia emerytury do poziomu minimalnego jest powiązana z wymaganym stażem ubezpieczeniowym. Mama 4+ działa inaczej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS wyjaśniają wprost, że wcześniejsze opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne nie jest warunkiem otrzymania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Oznacza to, że kobieta, która wychowała co najmniej czworo dzieci i przez całe dorosłe życie zajmowała się rodziną, może po ukończeniu 60 lat otrzymać świadczenie mimo braku wypracowanej emerytury. Program obejmuje również osoby, które przez pewien czas pracowały, ale zgromadziły tak mały kapitał, że ich własna emerytura jest niższa od minimalnej. W takim przypadku państwo nie wypłaca drugiej pełnej emerytury, lecz uzupełnia istniejące świadczenie do poziomu najniższej emerytury.
Od marca 2026 roku granicą jest 1978,49 zł
Najniższa emerytura od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł miesięcznie i właśnie ta kwota wyznacza maksymalny poziom rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osoba, która nie ma żadnej emerytury ani renty, może po spełnieniu pozostałych warunków otrzymać pełne 1978,49 zł. Jeżeli natomiast ma już własne świadczenie, Mama 4+ pokrywa jedynie różnicę pomiędzy jego wysokością a kwotą minimalnej emerytury.
|Własna emerytura lub renta
|Możliwe uzupełnienie Mama 4+
|Łącznie
|Brak świadczenia
|1978,49 zł
|1978,49 zł
|700 zł
|1278,49 zł
|1978,49 zł
|1000 zł
|978,49 zł
|1978,49 zł
|1300 zł
|678,49 zł
|1978,49 zł
|1600 zł
|378,49 zł
|1978,49 zł
|1900 zł
|78,49 zł
|1978,49 zł
|1978,49 zł lub więcej
|Brak uzupełnienia
|Co najmniej najniższa emerytura
Wyliczenia w tabeli pokazują sam mechanizm uzupełnienia. Nie oznacza to, że każda osoba z emeryturą wynoszącą przykładowo 1000 zł automatycznie dostanie 978,49 zł. ZUS lub KRUS bada również sytuację dochodową, osobistą, rodzinną i majątkową wnioskodawcy. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności wydawana jest indywidualna decyzja.
Nie ma jednej sztywnej granicy dochodu zapisanej jako konkretna kwota
To jeden z ważniejszych haczyków. Ustawa nie działa tak, że każdemu seniorowi z dochodem poniżej określonej kwoty świadczenie należy się automatycznie. Warunkiem jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. ZUS przy składaniu wniosku wymaga więc oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.
W formularzu trzeba podać między innymi informacje dotyczące pobieranej emerytury lub renty, dochodów z pracy albo innej działalności zarobkowej, gospodarstwa rolnego, dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz innych źródeł utrzymania. Organ może też poprosić o dodatkowe dokumenty. Sam fakt posiadania bardzo niskiej emerytury jest więc niezwykle istotny, ale nie stanowi jedynego kryterium.
Najważniejszy warunek to co najmniej czworo dzieci
W przypadku kobiety podstawowa zasada jest stosunkowo prosta. Świadczenie może otrzymać matka, która urodziła i wychowała albo wychowała co najmniej czworo dzieci, ukończyła 60 lat i nie posiada dochodu zapewniającego jej niezbędne środki utrzymania. Nie trzeba przy tym być biologiczną matką całej czwórki.
Ustawa szeroko definiuje dzieci uwzględniane przy przyznawaniu świadczenia. Mogą to być dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyłączona została zawodowa rodzina zastępcza. Możliwa jest więc sytuacja, w której kobieta biologicznie urodziła mniej niż czworo dzieci, ale faktycznie wychowała co najmniej czworo i dzięki temu spełnia podstawowy warunek programu.
|Sytuacja
|Czy dziecko może być uwzględnione?
|Dziecko własne
|Tak
|Dziecko współmałżonka
|Tak
|Dziecko przysposobione
|Tak
|Dziecko przyjęte w rodzinie zastępczej
|Tak, z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej
|Mniej niż czworo wychowanych dzieci
|Nie
Mężczyzna też może dostać Mama 4+, ale warunki są znacznie ostrzejsze
Nazwa programu sugeruje świadczenie przeznaczone wyłącznie dla matek, ale ustawa przewiduje również możliwość przyznania go ojcu. Nie wystarczy jednak, że mężczyzna ma czworo dzieci i uczestniczył w ich wychowaniu. Ojciec może ubiegać się o pieniądze dopiero po ukończeniu 65 lat i tylko w szczególnych sytuacjach.
Świadczenie może dostać ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła dzieci albo przez długi czas zaprzestała ich wychowywania. ZUS wymaga w takim przypadku podania odpowiednich informacji i przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności. Zwykła sytuacja, w której oboje rodzice wspólnie wychowali czwórkę dzieci, nie daje więc ojcu takiego samego prawa jak matce.
Trzeba mieć 60 albo 65 lat. Samo wychowanie czwórki dzieci nie wystarczy
Program jest świadczeniem dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Kobieta może ubiegać się o nie po ukończeniu 60 lat, a uprawniony na szczególnych zasadach ojciec po ukończeniu 65 lat. Wcześniej świadczenie nie zostanie wypłacone nawet wtedy, gdy wszystkie pozostałe warunki są już spełnione.
Trzeba również mieszkać w Polsce. ZUS wskazuje, że zainteresowana osoba musi po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat posiadać w Polsce ośrodek interesów życiowych. Świadczenie mogą otrzymać nie tylko obywatele Polski, ale w określonych przypadkach również obywatele innych państw UE, EFTA i Szwajcarii posiadający odpowiednie prawo pobytu oraz cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce.
Nie każda matka czwórki dzieci otrzyma pieniądze
Spełnienie warunku wieku i liczby dzieci nadal nie daje bezwarunkowego prawa do Mama 4+. ZUS może odmówić przyznania świadczenia osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej albo ograniczył tę władzę poprzez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej. Znaczenie może mieć również długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci.
Świadczenia nie otrzyma również osoba uprawniona już do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Nie jest ono wypłacane osobom tymczasowo aresztowanym ani odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem określonych przypadków wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Warunkiem dalszego pobierania pieniędzy pozostaje też zamieszkiwanie w Polsce.
ZUS sprawdzi, czy rzeczywiście wychowywałeś dzieci
Ustawa nie traktuje wychowania wyłącznie jako formalnego wpisania rodzica do aktu urodzenia. Przez wychowanie rozumiane jest sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym wykonywaniu obowiązków rodzicielskich. Dlatego we wniosku pojawiają się pytania między innymi o przerwy w wychowywaniu dzieci, ich długość oraz przyczyny.
Wnioskodawca informuje również, czy miał ograniczoną władzę rodzicielską albo został jej pozbawiony. W razie potrzeby ZUS lub KRUS może żądać dokumentów koniecznych do ustalenia rzeczywistej sytuacji. Nie wystarczy więc jedynie wykazać, że w dokumentach figurują cztery osoby będące dziećmi wnioskodawcy.
Wniosek jest konieczny. ZUS sam pieniędzy nie przyzna
Mama 4+ nie działa jak coroczna waloryzacja emerytur. Nawet osoba idealnie spełniająca wszystkie warunki nie dostanie pieniędzy automatycznie. Musi złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W ZUS służy do tego formularz ERSU. W przypadku osób związanych z rolniczym systemem ubezpieczenia właściwy może być KRUS.
Do wniosku trzeba dołączyć między innymi numery PESEL dzieci oraz oświadczenie dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Jeśli dziecko urodziło się za granicą i jego akt urodzenia nie znajduje się w polskim rejestrze stanu cywilnego, potrzebny może być zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie. Przy dzieciach wychowywanych w pieczy zastępczej znaczenie może mieć również odpowiednie orzeczenie sądu.
Nie warto odkładać wniosku. Pieniądze nie ruszają automatycznie od 60. urodzin
To szczególnie istotne dla osoby, która dowiaduje się o programie dopiero kilka lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. ZUS wyjaśnia, że prawo do wypłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego. Nie działa więc zasada, zgodnie z którą kobieta składająca wniosek w wieku 65 lat automatycznie dostanie pieniądze za wszystkie miesiące od swoich 60. urodzin.
Dlatego osoba spełniająca warunki, która ma bardzo niską emeryturę albo w ogóle jej nie otrzymuje, nie powinna zakładać, że ZUS sam odnajdzie ją w systemie i zaproponuje świadczenie. Program funkcjonuje od 1 marca 2019 roku, ale nadal wymaga aktywności zainteresowanego.
Około 60 tys. osób dostaje pieniądze z samego ZUS
To nie jest niszowe świadczenie wykorzystywane przez kilkaset osób. Najnowsze dostępne dane ZUS pokazują, że w kwietniu 2026 roku świadczenie pobierało około 60 tys. osób. Przeciętna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosiła wtedy 1083,23 zł miesięcznie. W okresie od stycznia do kwietnia przeciętna miesięczna liczba świadczeniobiorców wynosiła około 59,9 tys.
Średnia wypłata jest wyraźnie niższa niż 1978,49 zł właśnie dlatego, że część osób posiada własną niewielką emeryturę lub rentę, a Mama 4+ jedynie uzupełnia brakującą różnicę. Jedni otrzymują więc pełną kwotę odpowiadającą minimalnej emeryturze, inni kilkaset złotych, a jeszcze inni stosunkowo niewielkie dopełnienie.
Na Mazowszu z Mama 4+ korzystają tysiące osób
Program ma duże znaczenie również dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Według rocznego zestawienia ZUS w 2025 roku przeciętna miesięczna liczba osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające przypisana do województwa mazowieckiego wynosiła około 5,3 tys.. Dane ZUS są prezentowane według oddziału realizującego wypłatę, dlatego nie należy ich traktować jako dokładnego spisu mieszkańców poszczególnych miast, pokazują jednak skalę świadczenia w regionie.
W Warszawie nie obowiązują żadne osobne zasady programu. Mieszkanka stolicy, która ukończyła 60 lat, wychowała co najmniej czworo dzieci i znajduje się w sytuacji przewidzianej przez ustawę, składa wniosek na takich samych zasadach jak osoba mieszkająca w innych częściach kraju. Różnica może pojawić się dopiero przy ocenie indywidualnej sytuacji majątkowej i dochodowej.
Po przyznaniu świadczenia nadal trzeba informować ZUS o zmianach
Przyznanie Mama 4+ nie oznacza, że raz wydana decyzja gwarantuje wypłatę w niezmienionej sytuacji do końca życia. Osoba otrzymująca świadczenie ma obowiązek informować ZUS o zmianach mogących wpływać na prawo do pieniędzy albo ich wysokość. Dotyczy to przykładowo podjęcia pracy, uzyskania dodatkowego dochodu albo nabycia prawa do innego świadczenia.
Jeżeli znikną okoliczności, które uzasadniały przyznanie Mama 4+, ZUS może wydać decyzję o ustaniu prawa do świadczenia. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ jednym z podstawowych warunków jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Zmiana sytuacji finansowej może więc zmienić również sytuację wobec ZUS.
To nie jest emerytura za urodzenie czwórki dzieci
Mama 4+ bywa potocznie określana jako „emerytura dla matek czwórki dzieci”, ale formalnie jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające finansowane z budżetu państwa. Samo urodzenie czterech dzieci nie wystarcza. Trzeba spełnić warunek wychowania dzieci, osiągnąć odpowiedni wiek, mieszkać w Polsce i znajdować się w sytuacji materialnej uzasadniającej wypłatę.
Z drugiej strony przepisy rzeczywiście tworzą niezwykły wyjątek w systemie zabezpieczenia społecznego. Kobieta mogła przez większość życia zajmować się wychowaniem dzieci, nie zgromadzić praktycznie żadnych składek emerytalnych, a po ukończeniu 60 lat nadal może otrzymać 1978,49 zł miesięcznie, czyli świadczenie w wysokości odpowiadającej obecnej najniższej emeryturze. Osobie mającej już niską emeryturę państwo może natomiast dopłacać brakującą część.
Masz czworo dzieci i niską emeryturę? Warto sprawdzić dokumenty
Najprościej zacząć od wysokości własnego świadczenia. Jeśli emerytura albo renta jest niższa niż 1978,49 zł, a osoba wychowała co najmniej czworo dzieci, ukończyła odpowiednio 60 albo 65 lat i spełnia pozostałe warunki, istnieje podstawa do sprawdzenia możliwości otrzymania Mama 4+. Jeszcze bardziej oczywista jest sytuacja kobiety, która wychowała dużą rodzinę, ale w ogóle nie nabyła prawa do własnej emerytury.
Nie trzeba przy tym udowadniać kilkunastu czy dwudziestu lat składkowych – właśnie brak odpowiedniego stażu jest jednym z powodów istnienia programu. Potrzebne będzie natomiast wykazanie sytuacji rodzinnej, materialnej i dochodowej. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez ZUS albo KRUS. Dla części osób efektem może być kilkadziesiąt lub kilkaset złotych więcej miesięcznie, a dla kobiety bez jakiegokolwiek własnego świadczenia – pełna kwota odpowiadająca najniższej emeryturze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.