Zmieniły się limity zarabiania. Sprawdź, kogo obejmą zmiany i kiedy wejdą w życie
Od 1 stycznia 2026 roku zmieniają się przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej. Zamiast miesięcznego limitu zarobków wprowadzono rozliczenie kwartalne. Zmiana ma ułatwić życie osobom, które dorabiają sezonowo lub prowadzą drobny biznes bez rejestracji firmy.
Zmienia się sposób liczenia przychodu
Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu liczenia limitu przychodów. Do końca 2025 roku obowiązuje próg miesięczny wynoszący 3499,50 zł. Przekroczenie tej kwoty w którymkolwiek miesiącu oznacza konieczność założenia firmy.
Od stycznia 2026 roku limit staje się kwartalny i wynosi 10 813,50 zł na trzy miesiące. Kwota wynika z przyjętej zasady – 225 procent płacy minimalnej. Ponieważ od stycznia 2026 roku najniższa pensja wyniesie 4806 zł, to właśnie te obliczenia dają kwotę 10 813,50 zł.
Zmiana oznacza większą elastyczność. Można teraz zarobić w jednym miesiącu znacznie więcej niż dotychczas, jeśli w pozostałych dwóch miesiącach kwartału przychody będą niższe. Liczy się suma z trzech miesięcy.
Przykład: ktoś prowadzi korepetycje i w marcu zarabia 7000 zł, w kwietniu 2000 zł, a w maju 1500 zł. Suma za drugi kwartał to 10 500 zł. Mieści się w limicie, więc działalność pozostaje nierejestrowana. W obecnym systemie przekroczenie limitu w marcu wymuszałoby założenie firmy.
Pozostałe zasady działalności nierejestrowanej nie uległy zmianie. Nadal obowiązuje warunek, że osoba nie prowadziła zarejestrowanej firmy przez ostatnie 60 miesięcy. Ten okres karencji nie został skrócony ani wydłużony.
Przepisy zmieniły się w sierpniu. Ustawę podpisał Prezydent
Przepisy zmieniła ustawa z 25 lipca 2025 roku o uproszczeniu procedur administracyjnych oraz wsparciu przedsiębiorczości. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 21 sierpnia 2025 roku. Nowe zasady wchodzą w życie z początkiem przyszłego roku.
Zmiana jest odpowiedzią na postulaty osób prowadzących działalność sezonową. Dotychczasowy miesięczny limit sprawiał problemy rzemieślnikom sprzedającym produkty na jarmarkach, instruktorom narciarstwa czy przewodnikom górskim. Ich zarobki koncentrowały się w kilku miesiącach roku, co często wymuszało rejestrację firmy mimo niskich rocznych przychodów.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z działalności nierejestrowanej korzysta obecnie około 150 tysięcy osób. Nowe przepisy mają zachęcić więcej ludzi do legalnego dorabiania bez zakładania pełnej działalności gospodarczej.
Warto dodać, że działalność nierejestrowana nie zwalnia z podatku dochodowego. Przychody należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej. Brak jest natomiast obowiązku płacenia składek ZUS, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów czy rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, od stycznia musisz zmienić sposób pilnowania limitów. Nie wystarczy sprawdzać, ile zarabiasz miesięcznie. Trzeba sumować przychody za cały kwartał.
Warto prowadzić prostą ewidencję. Wystarczy arkusz kalkulacyjny lub zwykły zeszyt, w którym zapisujesz każdy przychód z datą. Na koniec marca, czerwca, września i grudnia podsumowujesz trzy miesiące i sprawdzasz, czy suma nie przekracza 10 813,50 zł.
Przekroczenie limitu kwartalnego oznacza konieczność rejestracji działalności. Masz na to 7 dni od dnia, w którym łączna suma przekroczyła próg. Rejestracji dokonuje się przez internet za pomocą wniosku CEIDG-1. Potrzebny jest Profil Zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany.
Po rejestracji zaczynają obowiązywać zasady właściwe dla firm: składki ZUS, prowadzenie księgowości, składanie deklaracji podatkowych. Dlatego warto pilnować limitów i planować przychody tak, żeby nie przekroczyć kwoty kwartalnej.
Nowe przepisy dają też szansę na bardziej swobodne planowanie zarobków. Możesz przyjąć większe zlecenie w jednym miesiącu, wiedząc że w kolejnych dwóch zarobisz mniej. Elastyczność dotyczy zwłaszcza osób pracujących projektowo lub sezonowo.
Pamiętaj, że działalność nierejestrowana ma swoje ograniczenia. Nie możesz jej prowadzić, jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy miałeś zarejestrowaną firmę. Nie obejmuje też działalności wymagającej koncesji czy licencji.
Wchodzi nowy limit, o tym trzeba pamiętać
Od stycznia 2026 roku działalność nierejestrowana działa na nowych zasadach. Limit przychodów liczony jest kwartalnie, nie miesięcznie. Próg wynosi 10 813,50 zł na trzy miesiące. Zmiana daje większą swobodę osobom dorabiającym sezonowo lub projektowo. Pozostałe zasady, w tym 60-miesięczny okres karencji, nie uległy zmianie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.