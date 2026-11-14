Znalazłeś pieniądze na ulicy w Warszawie? Od 2026 roku obowiązuje nowa kwota. Jeden błąd może słono kosztować
Widzisz banknot leżący na chodniku, podnosisz go i wkładasz do kieszeni. Wydaje się, że skoro pieniądze nie mają właściciela w zasięgu wzroku, można je po prostu zatrzymać. Tymczasem polskie prawo przewiduje konkretne obowiązki dla znalazców. Co więcej, od 19 maja 2026 roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniły kwotę decydującą o konieczności przekazania znalezionej gotówki do urzędu. Teraz próg wynosi 240,30 zł. Jest jednak ważna pułapka: mniejsza kwota wcale nie oznacza, że pieniądze automatycznie stają się Twoją własnością.
Znaleziony portfel, banknot pozostawiony przy bankomacie, pieniądze leżące na chodniku albo gotówka zgubiona w autobusie. Takie sytuacje mogą przydarzyć się każdemu mieszkańcowi Warszawy i Mazowsza. Wiele osób kieruje się wówczas prostą zasadą: jeśli nie wiadomo, do kogo należą pieniądze, znalazca może je zatrzymać. Przepisy są jednak bardziej skomplikowane. Ustawa o rzeczach znalezionych określa, kiedy należy powiadomić odpowiednie instytucje, komu przekazać gotówkę i w jakich okolicznościach znalazca może legalnie stać się jej właścicielem.
Od 19 maja 2026 roku nowe zasady. Kwota wzrosła do 240,30 zł
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o rzeczach znalezionych jest podwyższenie progu wartości gotówki, którego przekroczenie powoduje obowiązek przekazania pieniędzy właściwemu staroście, jeśli nie można ustalić osoby uprawnionej do ich odbioru.
Wcześniej granica wynosiła 100 zł. Od 19 maja 2026 roku nie jest to już stała kwota. Ustawodawca powiązał ją z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, określając próg na poziomie 5 proc. obowiązującej płacy minimalnej.
Ponieważ w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, granica ta wynosi dokładnie 240,30 zł. Oznacza to, że osoba, która znajdzie na ulicy 300, 500 albo 1000 zł i nie wie, do kogo pieniądze należą, ma obowiązek niezwłocznego przekazania ich właściwemu staroście, z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących miejsca znalezienia.
To istotna zmiana, ponieważ wcześniej obowiązek ten powstawał po przekroczeniu 100 zł. Nowy próg będzie również zmieniał się wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia.
Znalazłeś 200 zł? Uwaga, to nie znaczy, że możesz je po prostu zatrzymać
Największe nieporozumienie dotyczy kwot nieprzekraczających ustawowego progu. Niektórzy mogą uznać, że skoro przepisy nie wymagają przekazania do starosty znalezionych 100 czy 200 zł, to pieniądze od razu stają się własnością znalazcy.
Tak jednak nie jest. Należy rozróżnić brak obowiązku fizycznego przekazania samej gotówki do urzędu od obowiązku poszanowania praw osoby, która ją zgubiła.
Jeżeli wiadomo, do kogo pieniądze należą, należy zawiadomić tę osobę i umożliwić jej odbiór własności. Jeśli właściciel nie jest znany, przepisy przewidują odpowiednie zawiadomienie właściwego organu. Wyjątek dotyczący niewielkiej gotówki nie jest ogólnym pozwoleniem na przywłaszczanie cudzych pieniędzy.
Wyobraźmy sobie, że ktoś widzi przed sobą osobę, której z kieszeni wypada banknot 200-złotowy. W takiej sytuacji nie można powoływać się na próg 240,30 zł i twierdzić, że pieniądze są niczyje. Ich właściciel jest przecież możliwy do ustalenia.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy pojedynczy banknot leży na pustym chodniku i nie ma żadnych wskazówek pozwalających ustalić, kto go zgubił. Nadal trzeba jednak postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi rzeczy znalezionych.
Znalazłeś portfel z pieniędzmi? Obowiązują dodatkowe zasady
Szczególnej ostrożności wymaga znalezienie portfela zawierającego gotówkę, dokumenty, karty płatnicze albo inne przedmioty umożliwiające ustalenie właściciela.
W takiej sytuacji nie należy wyjmować banknotów i traktować ich jako osobnego znaleziska. Portfel wraz z zawartością stanowi rzecz, którą należy odpowiednio zabezpieczyć i przekazać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeśli znajdują się w nim dokumenty pozwalające na ustalenie właściciela, właściwym działaniem może być skontaktowanie się z tą osobą albo przekazanie znaleziska odpowiedniemu organowi. W przypadku dokumentów tożsamości należy również pamiętać o szczególnych przepisach regulujących postępowanie po ich znalezieniu.
Nie wolno wykorzystywać znalezionych kart płatniczych ani podejmować prób sprawdzania ich działania. Nawet niewielka transakcja wykonana cudzą kartą może rodzić poważną odpowiedzialność prawną.
Najbezpieczniej zabezpieczyć portfel w całości, zanotować okoliczności znalezienia i możliwie szybko przekazać go właściwej instytucji lub osobie uprawnionej.
Pieniądze znalezione w autobusie, metrze lub galerii handlowej. Tutaj zasady są inne
Nie każdy przypadek znalezienia pieniędzy podlega identycznej procedurze. Szczególne zasady obowiązują, gdy rzecz została odnaleziona w środku transportu publicznego, budynku publicznym albo pomieszczeniu otwartym dla klientów.
Jeśli znajdziesz portfel lub banknoty w warszawskim autobusie, tramwaju czy metrze, powinieneś przekazać znalezisko właściwemu zarządcy środka transportu. W praktyce najlepiej zgłosić to obsłudze zgodnie z procedurami danego przewoźnika.
Podobnie należy postąpić w przypadku pieniędzy odnalezionych na terenie centrum handlowego, sklepu, urzędu czy innego obiektu dostępnego publicznie. Ustawa przewiduje przekazanie rzeczy zarządcy budynku lub pomieszczenia.
Od 19 maja 2026 roku zmieniły się także zasady dalszego postępowania z takimi przedmiotami. Jeżeli właściciel nie zostanie ustalony i rzecz nie zostanie odebrana, zarządca co do zasady powinien przekazać ją właściwemu staroście po upływie 30 dni.
Oznacza to, że osoba znajdująca banknot w autobusie nie powinna automatycznie traktować go tak samo jak pojedynczego banknotu leżącego na ulicy.
Gdzie oddać znalezione pieniądze w Warszawie? Jest konkretny adres
W stolicy działa Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu m.st. Warszawy, które zajmuje się przyjmowaniem, ewidencjonowaniem oraz przechowywaniem znalezionych przedmiotów i pieniędzy.
Placówka znajduje się przy ulicy Dzielnej 15 w Warszawie. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez urząd czynna jest w poniedziałki w godzinach 8:00–18:00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 8:00–16:00.
Osoba przekazująca znalezisko powinna podać informacje dotyczące miejsca, czasu i okoliczności jego odnalezienia. Urząd sporządza odpowiedni protokół, a znalazca może otrzymać poświadczenie przyjęcia zawiadomienia lub przekazania rzeczy.
Warto zwrócić uwagę, że procedura miejska powinna być stosowana zgodnie z aktualnymi przepisami. Na stronach internetowych urzędów mogą nadal znajdować się informacje odnoszące się do wcześniejszych progów wartości, dlatego w przypadku wątpliwości należy kierować się obowiązującą ustawą i potwierdzić szczegóły w biurze.
Nowelizacja umożliwia również przekazanie rzeczy lub zawiadomienie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy. To rozwiązanie może ułatwić postępowanie osobom, które znalazły pieniądze podczas podróży poza swoją miejscowością.
Możesz dostać znaleźne. Nawet 10 procent wartości
Mało kto pamięta, że polskie prawo przewiduje również wynagrodzenie dla uczciwego znalazcy. Zgodnie z art. 10 ustawy o rzeczach znalezionych osoba, która prawidłowo wykona swoje obowiązki, może w określonych warunkach domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.
Przykładowo w przypadku znalezienia i zwrócenia 2000 zł potencjalne znaleźne może wynosić 200 zł. Nie jest to jednak automatyczna premia wypłacana przez urząd za każde zgłoszenie. Prawo do jej żądania zależy od spełnienia ustawowych warunków i zgłoszenia roszczenia we właściwym terminie.
Jeżeli znalazca sam przechowuje rzecz, powinien zgłosić żądanie znaleźnego najpóźniej przy jej wydawaniu osobie uprawnionej. Jeśli przedmiot został przekazany na przechowanie właściwej instytucji, zastosowanie mają szczególne zasady dotyczące zastrzeżenia i późniejszego dochodzenia znaleźnego.
Dlatego podczas oddawania wartościowej rzeczy warto poinformować urzędnika, jeżeli zamierzasz ubiegać się o znaleźne. Odpowiednia informacja może zostać odnotowana w protokole.
Właściciel się nie zgłosił? Pieniądze mogą ostatecznie stać się Twoje
Przepisy przewidują również sytuację, w której osoba uprawniona do odbioru rzeczy nie zgłasza się pomimo upływu ustawowych terminów.
Po nowelizacji z 2026 roku terminy te zostały skrócone. Zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona może stać się własnością znalazcy, jeżeli osoba uprawniona nie odbierze jej w ciągu sześciu miesięcy od doręczenia wezwania do odbioru. Jeżeli nie było możliwości wezwania właściciela, zasadniczy termin wynosi rok od znalezienia.
Warunkiem jest jednak prawidłowe wykonanie obowiązków przez znalazcę. Jeżeli rzecz została przekazana staroście, konieczne jest również jej odebranie w terminie wyznaczonym przez urząd.
Nie można zatem zakładać, że samo przechowywanie cudzych pieniędzy przez kilka miesięcy automatycznie prowadzi do nabycia własności. Znaczenie ma przede wszystkim sposób postępowania od momentu znalezienia.
Przywłaszczenie cudzych pieniędzy może skończyć się odpowiedzialnością karną
Najpoważniejsze konsekwencje mogą dotyczyć osób, które świadomie przywłaszczają cudze pieniądze, mimo że powinny je zwrócić lub przekazać zgodnie z przepisami.
Kodeks wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej o wartości nieprzekraczającej 800 zł. Za takie wykroczenie można zostać ukaranym aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną.
W przypadku czynów stanowiących przestępstwo zastosowanie może znaleźć art. 284 Kodeksu karnego. Przywłaszczenie rzeczy znalezionej zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Odpowiedzialność nie powstaje jednak automatycznie w każdej sytuacji, gdy ktoś podniesie banknot. Znaczenie mają okoliczności zdarzenia, rzeczywiste zachowanie znalazcy oraz to, czy można mu przypisać bezprawne przywłaszczenie cudzej własności.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Codziennie przez Warszawę przemieszczają się setki tysięcy pasażerów komunikacji miejskiej, klientów sklepów, pracowników biurowych oraz turystów. Zgubione portfele, telefony, klucze i pieniądze nie należą do rzadkości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Mieszkańcy stolicy powinni pamiętać, że postępowanie zależy od tego, gdzie dokładnie znaleziono przedmiot. Inne zasady dotyczą gotówki leżącej na chodniku, inne portfela w centrum handlowym, a jeszcze inne rzeczy pozostawionej w autobusie czy tramwaju.
W przypadku znalezienia pieniędzy na ulicy warto przede wszystkim ustalić, czy w pobliżu znajduje się osoba, która mogła je zgubić. Jeśli nie ma możliwości zidentyfikowania właściciela, należy zastosować procedurę przewidzianą w ustawie o rzeczach znalezionych.
Jeśli znalezisko wymaga przekazania do urzędu, w Warszawie można skorzystać z Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15. W pozostałych miejscowościach Mazowsza należy kontaktować się z właściwym starostwem powiatowym lub urzędem miasta wykonującym zadania powiatu.
Najlepiej nie przekazywać gotówki przypadkowym osobom, które deklarują, że są jej właścicielami, ale nie potrafią podać żadnych szczegółów. W przypadku większych sum szczególnie ważne jest udokumentowanie okoliczności znalezienia i przekazania pieniędzy.
Co zrobić krok po kroku, jeśli znajdziesz gotówkę?
Jeżeli znajdziesz pieniądze, najpierw sprawdź, czy można ustalić ich właściciela. Jeśli widziałeś moment zgubienia, postaraj się zwrócić je bezpośrednio osobie uprawnionej. Nie powinieneś jednak ujawniać publicznie wszystkich szczegółów znaleziska, ponieważ może to ułatwić podszywanie się pod właściciela.
Następnie zwróć uwagę na miejsce znalezienia. W autobusie, pociągu, metrze, sklepie lub galerii handlowej postępuj zgodnie z zasadami przekazywania znalezisk właściwemu zarządcy.
Jeżeli pieniądze znalazłeś na ulicy i nie znasz właściciela, sprawdź ich wartość. Gdy sama gotówka przekracza 240,30 zł, obowiązujące w 2026 roku przepisy wymagają jej niezwłocznego przekazania właściwemu staroście. Przy mniejszej kwocie nie powstaje ten konkretny obowiązek przekazania gotówki, ale nadal należy przestrzegać pozostałych zasad dotyczących rzeczy znalezionych.
Podczas zgłaszania warto zanotować miejsce, datę i okoliczności odnalezienia. Jeśli przekazujesz gotówkę do urzędu, poproś o odpowiednie poświadczenie. Jeżeli zamierzasz skorzystać z prawa do znaleźnego, zgłoś to zgodnie z ustawową procedurą.
Najważniejsza zasada: znalezione pieniądze nie stają się automatycznie własnością osoby, która je podniosła. Od 19 maja 2026 roku obowiązuje nowy próg wynoszący 5 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 240,30 zł, ale nawet przy mniejszych kwotach trzeba respektować prawa rzeczywistego właściciela. Uczciwy znalazca może natomiast w określonych warunkach otrzymać znaleźne, a po upływie ustawowych terminów także nabyć własność rzeczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.