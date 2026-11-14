Zadzwonił do fundacji na Mokotowie. Mówił, że rozważa podobnie działania, jak te w Krakowie. Został zatrzymany, grozi mu nawet 8 lat
Pracownicy jednej z fundacji na Mokotowie odebrali telefon, który postawił na nogi policję. Rozmówca nawiązał do zamachu w Krakowie, a z jego słów wynikało, że rozważa podobne działanie. Kryminalni szybko ustalili, kim jest, i zatrzymali go w miejscowości pod Warszawą. 57-latek usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu.
Telefon do fundacji i nagranie rozmowy
Jak poinformowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, mężczyzna zadzwonił do fundacji, która ma siedzibę na Mokotowie. W trakcie rozmowy odniósł się do tragicznych wydarzeń z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Z jego słów wynikało, że rozważa możliwość podobnego działania. Pracownicy fundacji od razu powiadomili policję.
Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie, przesłuchali świadków i zabezpieczyli nagranie rozmowy. Dzięki niemu mogli dokładnie poznać jej przebieg i treść. Sprawą równolegle zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy mieli ustalić, kto dzwonił i czy jego słowa oznaczają realne zagrożenie.
Zatrzymany w pobliżu domu pod Warszawą
Kryminalni szybko ustalili tożsamość mężczyzny i miejsce jego pobytu w jednej z podwarszawskich miejscowości. Policjanci pojechali pod wskazany adres. 57-latka znaleźli w pobliżu miejsca zamieszkania i zatrzymali.
Podczas rozmowy z policjantami tłumaczył swoje zachowanie trudną sytuacją życiową. Zapewniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Policja podkreśla jednak, że każda informacja o możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób jest traktowana poważnie i wymaga dokładnego sprawdzenia.
Zarzut fałszywego alarmu i policyjny dozór
Mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.
Fałszywy alarm opisuje art. 224a Kodeksu karnego. Odpowiada z niego ten, kto, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach lub stwarza sytuację, która ma wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, i w ten sposób wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Policyjny dozór to środek zapobiegawczy z art. 275 Kodeksu postępowania karnego. Podejrzany musi w określony sposób stawiać się w jednostce policji, a prokurator może nałożyć na niego dodatkowe obowiązki lub zakazy.
Po zamachu policja reaguje na każdy sygnał
Po sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło 6 osób, służby w całym kraju z większą czujnością sprawdzają wszelkie zapowiedzi podobnych działań. Policja przypomina, że nawet słowa wypowiedziane bez zamiaru ich realizacji mogą uruchomić poważne działania służb i skończyć się zarzutami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.