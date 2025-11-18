Znalezisko zaskoczyło właściciela domu i strażników. Mężczyzna patrzy, a tam stado nietoperzy… w butach
Wezwanie dotyczyło całej gromadki nietoperzy. Jednak nietypowa kryjówka nocnych ssaków zaskoczyła nie tylko właściciela mieszkania, ale i strażników miejskich z Ekopatrolu.
Niedzielny wieczór, 16 listopada, właśnie rozpoczynał się na dobre gdy strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali pilne zgłoszenie udania się na ulicę Klaudyny. Zgłaszający potrzebował pomocy w sprawie goszczącego na jego balkonie stada nietoperzy. Funkcjonariusze z Ekopatrolu niejedno już widzieli i w niejednej interwencji uczestniczyli, ale zastany na miejscu widok, nawet ich zaskoczył. Po wejściu na balkon właściciel mieszkania wskazał im buty.
– A gdzie są nietoperze?
– No, są w… butach.
Dopiero z bliska można było zobaczyć, że rzeczywiście w stojących na balkonie sportowych butach aż roi się od nietoperzy. Chroniąc się przed chłodem znalazły sobie dość nietypową kryjówkę. Widok wtulonych w siebie małych, skrzydlatych ssaków mógł rozczulić każdego, jednak nie było to najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce na przezimowanie. Strażnicy podjęli decyzję o przewiezieniu nietoperzy do Lasów Miejskich i tu ponownie empatią wykazał się właściciel butów. Żeby nie stresować lekko już rozbudzonych nietoperzy, postanowił, że poświęci swoje buty na rzecz spokoju gnieżdżących się w nim nietypowych gości. I tak, cała licząca około 20 sztuk rodzina nietoperzy w butach i bezpiecznym transporterze została przewieziona do Lasów Miejskich gdzie zaopiekują się nimi specjaliści.
