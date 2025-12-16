Znana sieć pilnie wycofuje popularny dodatek do potraw. Sprawdź czy masz go w spiżarni, grozi alergikom
Szwedzki gigant meblarski IKEA, którego sklepy odwiedzają miliony Polaków nie tylko po meble, ale też po kultowe klopsiki czy hot dogi, wydał pilny komunikat dotyczący wycofania produktu spożywczego. Decyzja dotyczy prażonej cebulki ROSTAD LÖK sprzedawanej w opakowaniach po 100 gramów, którą klienci chętnie kupują jako dodatek do domowych potraw. Powodem wycofania nie jest jakość samego produktu czy jego smak, ale błąd w oznakowaniu alergenów na etykiecie, który może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia tysięcy osób w Polsce. Sieć IKEA poinformowała że choć skład produktu prawidłowo wskazuje obecność pszenicy, informacja ta nie została odpowiednio wyróżniona w sekcji dotyczącej substancji uczulających, czego bezwzględnie wymagają obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Jeśli kupujesz w IKEA nie tylko regały i komody, ale też produkty spożywcze z działu gastronomicznego, koniecznie sprawdź swoją spiżarnię przed przygotowaniem kolejnego posiłku.
Dlaczego brak wyróżnienia alergenu to tak poważny problem
Dla przeciętnego konsumenta, który nie zmaga się z alergiami pokarmowymi, taka sytuacja może wydawać się błahostką. Przecież pszenica faktycznie jest wymieniona w składzie produktu, więc teoretycznie każdy może przeczytać całą listę i dowiedzieć się o jej obecności. Problem polega jednak na tym, że współczesne normy bezpieczeństwa żywności są w tej kwestii bezlitosne i jednoznaczne. Przepisy unijne wymagają aby alergeny były dodatkowo wyróżnione pogrubioną czcionką, innym kolorem lub umieszczone w oddzielnej, wyraźnie oznaczonej sekcji na opakowaniu.
To nie jest przypadkowe zaostrzenie wymogów, ale przemyślana ochrona konsumentów. Osoby z alergiami pokarmowymi często mają zaledwie kilka sekund na podjęcie decyzji zakupowej w zatłoczonym sklepie. Muszą móc błyskawicznie zidentyfikować niebezpieczne dla siebie składniki bez mozolnego czytania całej drobnej listy komponentów. Standardowe oznaczenia alergenów pozwalają im na szybkie skanowanie wzrokiem etykiety i natychmiastowe odłożenie produktu, który może im zaszkodzić.
W przypadku prażonej cebulki ROSTAD LÖK doszło do paradoksalnej sytuacji: pszenica figurowała w wykazie składników, ale zabrakło jej właściwego wyeksponowania jako czynnika wywołującego reakcje alergiczne. Dla osoby szybko przeglądającej etykietę w poszukiwaniu ostrzeżenia o alergenach taki produkt mógł wydawać się bezpieczny, podczas gdy w rzeczywistości zawierał substancję zagrażającą jej zdrowiu.
Kto jest szczególnie zagrożony
Oficjalny komunikat IKEA wskazuje trzy główne grupy osób, które nie powinny spożywać wycofanej prażonej cebulki: osoby uczulone na pszenicę, osoby z nietolerancją glutenu oraz osoby cierpiące na celiakię. Choć te trzy określenia brzmią podobnie, dotyczą różnych stanów zdrowotnych wymagających odmiennego podejścia medycznego.
Osoby z celiakią cierpią na chorobę autoimmunologiczną o podłożu genetycznym, która polega na trwałej nietolerancji glutenu. To białko, które znajduje się między innymi w pszenicy, powoduje u nich uszkodzenie kosmków jelitowych odpowiedzialnych za wchłanianie składników odżywczych. Nawet niewielkie ilości glutenu, dosłownie okruszki chleba czy kilka ziarenek prażonej cebulki, mogą wywołać reakcję autoimmunologiczną prowadzącą do bólu brzucha, biegunki, niedożywienia i długoterminowych powikłań zdrowotnych.
Nietolerancja glutenu to z kolei stan, w którym organizm nie jest w stanie prawidłowo trawić tego białka, ale reakcja nie ma charakteru autoimmunologicznego. Objawy są podobne do celiakii, choć zwykle mniej nasilone: wzdęcia, bóle brzucha, zmęczenie. Alergia na pszenicę działa natomiast według innego mechanizmu – układ odpornościowy rozpoznaje białka pszenicy jako wroga i atakuje je, co może prowadzić do reakcji alergicznych od wysypki skórnej po wstrząs anafilaktyczny w skrajnych przypadkach.
Według szacunków około 1 procent populacji Polski, czyli około 380 tysięcy osób, cierpi na celiakię, choć większość z nich nie ma postawionej diagnozy. Nietolerancja glutenu i alergie pokarmowe dotyczą jeszcze większej liczby ludzi. Dla wszystkich tych osób niewłaściwie oznakowany produkt stanowi realne zagrożenie zdrowotne, które IKEA słusznie postanowiła natychmiast wyeliminować.
Które opakowania są objęte wycofaniem
Nie każde opakowanie prażonej cebulki ROSTAD LÖK jest objęte akcją wycofania. Kluczowe znaczenie ma data minimalnej trwałości produktu wydrukowana na opakowaniu. Akcja dotyczy wyłącznie partii z terminami przydatności do spożycia od 1 września 2026 roku do 22 listopada 2026 roku. Format daty na opakowaniu to DD-MM-RRRR, czyli dzień-miesiąc-rok.
Jeśli masz w domu prażoną cebulkę ROSTAD LÖK, sprawdź nie tylko datę ważności, ale też numer artykułu: 302.371.76. To właśnie ten konkretny produkt w gramaturze 100 gramów jest przedmiotem ostrzeżenia. Opakowania z innymi datami przydatności do spożycia nie są objęte wycofaniem i możesz je bezpiecznie używać, pod warunkiem oczywiście że nie jesteś osobą z alergią na pszenicę lub nietolerancją glutenu.
Akcja wycofania nie ogranicza się tylko do Polski. Identyczne działania IKEA przeprowadziła w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii oraz w sklepie IKEA w Belfaście w Zjednoczonym Królestwie. To pokazuje że problem dotyczył konkretnej partii produktu dystrybuowanej do kilku krajów europejskich, prawdopodobnie wyprodukowanej w tym samym zakładzie i oznakowanej według tych samych błędnych specyfikacji.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli masz w domu prażoną cebulkę ROSTAD LÖK o numerze artykułu 302.371.76 z datą ważności między 1 września a 22 listopada 2026 roku, natychmiast przestań jej używać, jeśli ty lub ktokolwiek w twoim gospodarstwie domowym ma alergię na pszenicę, nietolerancję glutenu lub cierpi na celiakię. Nie ryzykuj, nawet jeśli dotychczas spożywałeś ten produkt bez żadnych objawów. Reakcje alergiczne mogą być nieprzewidywalne i nasilać się z każdym kolejnym kontaktem z alergenem.
Produkt możesz zwrócić w dowolnym sklepie IKEA na terenie Polski i otrzymasz pełny zwrot kosztów zakupu. Co najważniejsze, IKEA nie wymaga okazania paragonu ani dowodu zakupu. Wystarczy że przyniesiesz wadliwie oznakowany produkt do punktu obsługi klienta i poinformujesz o problemie. Pracownicy sklepu są już poinstruowani o procedurze zwrotu i przyjmą produkt bez zbędnych pytań.
Jeśli kupiłeś prażoną cebulkę jako prezent dla znajomych lub rodziny, natychmiast ich poinformuj o wycofaniu. IKEA apeluje o rozpowszechnianie informacji szczególnie wśród osób, którym produkt został przekazany lub sprzedany dalej. Może się okazać że obdarowana przez ciebie osoba nie śledzi komunikatów producenta i nieświadomie narazi się na zagrożenie zdrowotne.
Dla osób bez alergii i nietolerancji produkt nie stanowi żadnego zagrożenia i teoretycznie można go bezpiecznie spożywać. IKEA zdecydowała się jednak na wycofanie całej partii ze względów proceduralnych i aby zachować jednolity standard bezpieczeństwa dla wszystkich klientów. To pokazuje że sieć traktuje kwestie bezpieczeństwa żywności bardzo poważnie i preferuje działać prewencyjnie zamiast czekać aż pojawią się konkretne przypadki zatruć czy reakcji alergicznych.
Praktyczne wskazówki dla alergików
Ta sytuacja powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich osób z alergiami pokarmowymi: nawet renomowane sieci handlowe popełniają błędy w oznakowaniu produktów. Dlatego zawsze czytaj nie tylko sekcję alergenów, ale też pełną listę składników, niezależnie od tego jak wyraźnie alergen został lub nie został wyróżniony. To podwójna weryfikacja, która może uratować cię przed przykrymi konsekwencjami zdrowotnymi.
Jeśli robisz zakupy dla osoby z alergią pokarmową, zrób zdjęcie etykiety produktu przed pierwszym użyciem i zachowaj w telefonie. W razie wątpliwości zawsze możesz wrócić do zdjęcia i sprawdzić skład bez konieczności biegania do spiżarni. To szczególnie przydatne gdy przygotowujesz posiłek dla dziecka z alergią a nie pamiętasz dokładnie wszystkich składników produktu użytego tydzień temu.
Zapisz się do newsletterów producentów żywności, którą regularnie kupujesz. Większość dużych sieci handlowych i producentów żywności prowadzi systemy powiadamiania o wycofanych produktach. Dzięki temu otrzymasz informację e-mailem lub SMS-em natychmiast po ogłoszeniu akcji wycofania, zamiast dowiadywać się o problemie z mediów społecznościowych ze znacznym opóźnieniem.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa konkretnego produktu IKEA, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem telefonu 22 275 00 00. Konsultanci udzielą szczegółowych informacji na temat składu produktu, procesu produkcji i ewentualnych zagrożeń krzyżowego zanieczyszczenia alergenami. Dodatkowe informacje znajdziesz również na stronie IKEA.pl w sekcji poświęconej wycofanym produktom.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.