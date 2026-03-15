Znana sieć znika z Warszawy. Mieszkańcy stolicy wymieniają telefony
Trzy z czterech największych operatorów komórkowych wyłączyły lub wyłączają sieć 3G w Warszawie. Dla większości mieszkańców stolicy ta zmiana przeszła niezauważona – ale dla części może oznaczać, że telefon przestaje działać tak jak dotychczas i trzeba go będzie wymienić.
T-Mobile i Orange już za nami. Play dołącza, Plus jeszcze czeka
Jako pierwszy z dużych operatorów z siecią 3G pożegnał się T-Mobile – operator wyłączył ją w całej Polsce, w tym w Warszawie, już w połowie 2023 roku. To był wyraźny sygnał dla rynku: era trzeciej generacji kończy się szybciej, niż większość użytkowników się spodziewała.
Orange szło nieco wolniej, ale równie konsekwentnie. Warszawa trafiła na listę wyłączeń w październiku 2025 roku. W listopadzie 2025 roku operator zakończył cały proces w skali kraju – ostatnie nadajniki 3G w paśmie 900 MHz przestały nadawać. Dwuletnia operacja wygaszania sieci dobiegła końca.
Play rozpoczął modernizację w kwietniu 2025 roku i realizuje ją etapami. Warszawa z okolicami znalazła się w gronie miast, które operator objął wyłączeniami na początku 2026 roku. Na liście są też Białystok, Lublin, Łódź, Rzeszów i Toruń. Play planuje zakończyć wyłączanie 3G w całej Polsce do końca 2027 roku – w kolejnych miesiącach zasięg 3G będzie zanikał w następnych regionach. Play zastrzega, że mieszkańcy regionów objętych zmianami otrzymują powiadomienia i mają czas się przygotować.
Jedynym operatorem, który zachowuje jeszcze 3G w Warszawie, pozostaje Plus. Pod koniec listopada 2025 roku Polkomtel ogłosił, że przystępuje do przygotowań – ale szczegółowy harmonogram wyłączeń dla poszczególnych miast i regionów nie został jeszcze podany. Oficjalny horyzont to 2027 rok.
Dlaczego nowsza sieć znika wcześniej niż starsza?
Paradoks polskiej modernizacji telekomunikacyjnej jest taki, że sieć 3G – formalnie nowsza od 2G – znika szybciej. Powody są czysto pragmatyczne. Pasmo 900 MHz, na którym działało 3G, jest dla operatorów łakomym kąskiem – niskie częstotliwości zapewniają lepszy zasięg, przenikają przez ściany i docierają w miejsca, gdzie wyższe pasma 4G i 5G nie zawsze dają radę. Przeniesienie tego pasma na LTE oznacza natychmiastową poprawę zasięgu bez budowania nowych wież.
Dochodzą do tego kwestie ekonomiczne. Utrzymanie równoległej infrastruktury 2G, 3G, 4G i 5G generuje koszty energii, serwisu i licencji. Po wyłączeniu 3G Orange poinformował, że ruch w technologii VoLTE (rozmowy przez sieć 4G) przekroczył 85% całego ruchu głosowego – co pokazuje, jak małą rolę 3G grało w ostatnich latach.
Sieć 2G tymczasem zostaje. Stara technologia obsługuje dziesiątki urządzeń, które nigdy nie potrzebowały szybkiego internetu: bankomaty, parkomaty, liczniki energii, systemy alarmowe. Te urządzenia nie potrzebują prędkości, potrzebują niezawodności. Orange planuje wyłączyć 2G najwcześniej do końca 2028 roku, T-Mobile i Play – nie wcześniej niż po 2027 roku. Plus deklaruje wyłączenie obu starszych technologii do 2027 roku.
Kogo naprawdę dotyczy ta zmiana?
Zdecydowana większość warszawiaków tej zmiany nie poczuje. Smartfon kupiony po 2014 roku prawie na pewno obsługuje 4G LTE – i automatycznie przełączy się na szybszą sieć. Dla takich użytkowników wyłączenie 3G to nie problem, a zysk: zwolnione pasmo wzmacnia LTE, więc połączenia mogą być szybsze i stabilniejsze.
Problem dotyczy 2 grup. Pierwsza to posiadacze bardzo starych telefonów – smartfonów sprzed 2012 roku, które nie obsługują 4G. Po wyłączeniu 3G takie urządzenie przełączy się na 2G, co oznacza: rozmowy i SMS-y działają, ale mobilny internet, komunikatory, aplikacje bankowe i nawigacja internetowa – już nie. Najtańsze telefony z 4G kosztują dziś 400-500 zł, ze wsparciem 5G – od ok. 1000 zł. Operatorzy nie przewidują rekompensat.
Druga potencjalnie problematyczna grupa to posiadacze starych kart SIM. Nawet jeśli sam telefon obsługuje LTE, karta SIM wydana kilkanaście lat temu może nie wspierać technologii VoLTE – czyli rozmów głosowych przez sieć 4G. W takiej sytuacji po wyłączeniu 3G przez operatora rozmowy mogą spadać na 2G, co jest wolniejsze i mniej stabilne. Orange udostępnia prosty test: wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści KARTA na numer 80233 – odpowiedź informuje, czy sprzęt i karta są gotowe na zmianę.
Co z „internetem rzeczy”? Warszawa ma tysiące urządzeń M2M
Wyłączenie 3G w stolicy dotyczy nie tylko telefonów. Dziesiątki tysięcy urządzeń podłączonych do sieci – od automatów vendingowych po systemy monitoringu – korzystało z modułów komórkowych. Znaczna część z nich działała w 3G, a właściciele firm i instytucji muszą sprawdzić, czy ich sprzęt obsługuje 4G lub przynajmniej 2G.
Urządzenia działające tylko w 3G i nieobsługujące ani 4G, ani 2G po wyłączeniu sieci stracą łączność całkowicie. Dla firm oznacza to konieczność wymiany modułów komunikacyjnych lub całych urządzeń.
Co zrobić, jeśli mieszkasz w Warszawie i nie wiesz, czy twój telefon daje radę?
Kilka praktycznych kroków pozwoli sprawdzić sytuację bez konieczności wizyty w salonie:
Najszybszy test to spojrzenie na ikonę sieci w pasku stanu telefonu. Jeśli widnieje tam „4G”, „LTE”, „5G” lub „H+” – urządzenie obsługuje nowsze technologie i wyłączenie 3G go nie dotknie. Jeśli wyświetla się wyłącznie „3G” lub „H” – czas sprawdzić specyfikację w ustawieniach lub na stronie producenta.
Klienci Orange mogą skorzystać ze wspomnianego SMS-a na 80233 (treść: KARTA). Play na swojej stronie udostępnia listę powiatów już objętych wyłączeniami, aktualizowaną na bieżąco. Dla klientów T-Mobile zmiana jest już dawno historią – jeśli telefon działał do tej pory normalnie, 3G nie jest potrzebne.
Jeśli karta SIM ma więcej niż 5-7 lat i nigdy nie była wymieniana, warto odwiedzić salon operatora z prośbą o wymianę na kartę z obsługą VoLTE. Wymiana jest zazwyczaj bezpłatna lub symbolicznie płatna, a eliminuje ryzyko problemów z połączeniami głosowymi.
Osoby korzystające ze starszych modeli na co dzień, niekoniecznie do internetu, mogą spokojnie czekać – 2G pozostaje aktywna i nadal umożliwia dzwonienie i wysyłanie SMS-ów. Problemy pojawią się dopiero wtedy, gdy operatorzy zaczną wyłączać 2G – a to perspektywa co najmniej 2028-2029 roku.
