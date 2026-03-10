Znana warszawska uczelnia zapłaci Ci ponad 6 tys. miesięcznie, załatwi wyżywienie, mieszkanie i pracę po studiach
Podczas gdy większość studentów liczy każdą złotówkę na czynsz i jedzenie, Ci studenci w Warszawie od pierwszego roku dostają 6500 zł miesięcznie na rękę, mają dach nad głową, wyżywienie i mundur – wszystko bezpłatnie. Do tego po 5 latach mają zagwarantowaną pracę. Rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 już trwa, a uczelnia dysponuje 1280 miejscami na 13 kierunkach. Limit jest najwyższy w historii.
6500 zł na pierwszym roku – i rośnie z każdym kolejnym
Podchorąży WAT to od pierwszego dnia student i żołnierz jednocześnie. Na pierwszym roku obowiązuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej – od drugiego roku przechodzi się automatycznie do zawodowej służby wojskowej. Wiąże się to z konkretnymi świadczeniami: bezpłatnym zakwaterowaniem w akademiku na terenie uczelni, wyżywieniem, pełnym umundurowaniem oraz miesięcznym uposażeniem wynoszącym 6500 zł brutto już na pierwszym roku – i rosnącym w kolejnych latach wraz z awansem na wyższe stanowiska służbowe.
Dla porównania – student cywilny WAT sam płaci za mieszkanie i jedzenie, nie dostaje żadnego wynagrodzenia i po studiach szuka pracy na własną rękę. Podchorąży te koszty ma pokryte, a do tego co miesiąc wpływa mu uposażenie. To realna różnica finansowa przekraczająca kilkaset tysięcy złotych w trakcie całych studiów.
Limity miejsc na studia wojskowe co roku ustala Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem, w zależności od potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych RP. Tegoroczna pula 1280 miejsc w WAT to rekord w historii uczelni – w poprzednim roku akademickim 2025/2026 uczelnia przyjęła 1314 kandydatów, ale limit na 2026/2027 jest najwyższy, jaki dotychczas ogłoszono.
13 kierunków – od kryptologii po lotnictwo
WAT kształci na 7 wydziałach w ramach 13 kierunków wojskowych. Najchętniej wybierane w poprzednich naborach były: logistyka (971 zgłoszeń), elektronika i telekomunikacja (710), geodezja i kartografia (650), mechatronika (602) oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo (598). Pełna lista kierunków wojskowych obejmuje też budownictwo, chemię, informatykę, logistykę ekonomiczną, lotnictwo i kosmonautykę, mechanikę i budowę maszyn, a także technologie elektroniczne i telekomunikacyjne.
Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera lub magistra oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Praca po studiach jest zagwarantowana przepisami – nowo mianowany oficer trafia do jednostki wojskowej zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów.
Wrześniowa „unitarka”, przysięga i mundur – co czeka w pierwszym semestrze
Przyjęty kandydat od razu wchodzi w realia wojskowe. We wrześniu, przed rozpoczęciem zajęć, odbywa podstawowe szkolenie wojskowe – tak zwany kurs unitarny. Kończy się egzaminem i uroczystą przysięgą wojskową. Dopiero po tym oficjalnym starcie ruszają zajęcia akademickie, które łączą program typowej politechniki z elementami szkolenia wojskowego, praktykami w jednostkach i ćwiczeniami na poligonach w kraju.
Tok studiów wojskowych trwa 5 lat i ma charakter jednolitych studiów magisterskich. Nie można go przerwać w połowie drogi bez konsekwencji – przyjęcie na studia wojskowe to zobowiązanie wobec Sił Zbrojnych RP, nie wybór uczelni na próbę.
Kto może aplikować i skąd zacząć
O przyjęcie może ubiegać się każdy, kto: posiada polskie obywatelstwo, zdał maturę, nie był karany sądownie za przestępstwa umyślne, posiada zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię psychologiczną, ukończył 18 lat lub ukończy je do końca 2026 r. (w tym ostatnim przypadku kandydat w momencie rozpoczęcia studiów ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a powołanie do służby następuje po osiągnięciu pełnoletności). Potrzebna jest też znajomość języka angielskiego – potwierdzona wynikiem na maturze lub testem organizowanym przez WAT, a także minimum 3 punkty ze sprawdzianu sprawności fizycznej i tyle samo za rozmowę kwalifikacyjną.
Rejestracja przebiega w kilku krokach. Pierwszym jest założenie konta na portalu zostanzolnierzem.pl i złożenie wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologiczne, rejestruje się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na stronie WAT, wybiera kierunek i wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł. Kolejnym krokiem są egzaminy wstępne na terenie uczelni – testy sprawnościowe, rozmowa kwalifikacyjna i badania lekarskie – podczas których kandydaci są zakwaterowani i żywieni w WAT przez do 5 dni.
Co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek
Studia wojskowe w WAT to oferta dla osób zdecydowanych – nie ma tu miejsca na „sprawdzę, jak mi się spodoba”. Od drugiego roku jesteś zawodowym żołnierzem z pełnymi zobowiązaniami służbowymi. Zanim złożysz wniosek, warto sprawdzić aktualny harmonogram rekrutacji na wojsko-polskie.pl oraz szczegółowe wymagania dla wybranego kierunku, bo progi punktowe różnią się znacznie między kierunkami i zmieniają się co roku. Jeśli angielski nie figuruje w twoich wynikach maturalnych, zgłoś to już podczas rejestracji w systemie IRK – WAT organizuje własny test z tego języka. Warto też pamiętać, że 100 zł opłaty rekrutacyjnej przepada bez względu na wynik – płaci się za samo przystąpienie do procesu, nie za przyjęcie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.