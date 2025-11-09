Zniżki na zakupy, transport i bez czekania do lekarza. Wchodzi nowa, rządowa karta z mnóstwem przywilejów. Skorzysta ponad milion Polaków
Do Sejmu trafił projekt ustawy, który może zmienić życie ponad miliona Polaków. Będzie karta uprawniającą do szeregu ulg i przywilejów. Zniżki na kolej, tańsze paszporty, pierwszeństwo w przedszkolach i bezkolejkowy dostęp do lekarzy. Brzmi dobrze, ale nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać.
Od rządowego do poselskiego, żeby poszło szybciej
Rok temu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział projekt Karty Rodziny Wojskowej, która miała zapewnić benefity dla żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin. Przygotowany w Ministerstwie Obrony Narodowej projekt trafił do Rady Ministrów, gdzie do inicjatywy dołączyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po wielu miesiącach oczekiwania, zamiast rządowego projektu, Sejm otrzymał propozycję poselską.
Zmiana trybu nie jest przypadkowa. Projekty poselskie nie wymagają przeprowadzenia konsultacji międzyresortowych, w trakcie których często pojawiają się liczne uwagi dotyczące finansów i merytoryki. Nie trzeba też opiniowania projektu przez stronę społeczną. To znacznie przyspiesza proces legislacyjny. Jak ujawnił w rozmowie z portalem InfoSecurity24 poseł Konrad Frysztak, jeden z trzech wnioskodawców ustawy, rozwiązania są oczywiście uzgodnione na poziomie ministerialnym. To de facto wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
Ponad milion beneficjentów
Karta Rodziny Mundurowej ma być rodzajem dodatkowego wsparcia służb mundurowych, zakładającym ulgi i preferencyjny dostęp do różnych usług i towarów. Będzie ona przysługiwała żołnierzom zawodowym, z wyłączeniem tych pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierzom terytorialnej służby wojskowej oraz żołnierzom aktywnej rezerwy. Z karty będą mogli korzystać także policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.
Wsparciem objęci zostaną również małżonkowie mundurowych, ich dzieci, osoby posiadające status weterana albo weterana poszkodowanego, a także rodziny zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy. W przypadku dzieci, karta będzie przyznawana do ukończenia osiemnastego roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do trzydziestego września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, jednak nie dłużej niż do dwudziestego piątego roku życia. Według szacunków autorów projektu, na nowych regulacjach będzie mogło skorzystać około miliona dwustu siedemdziesięciu tysięcy osób.
Nie wszyscy mundurowi skorzystają – przynajmniej na razie
Mimo szerokiego zakresu beneficjentów, projekt budzi kontrowersje ze względu na to, kogo nie obejmuje. W dokumencie próżno szukać zapisów dotyczących Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, służb specjalnych oraz Straży Marszałkowskiej. To oznacza, że funkcjonariusze tych formacji nie będą mogli skorzystać z Karty Rodziny Mundurowej.
Poseł Frysztak tłumaczy, że mówimy tutaj o dwóch resortach: obrony narodowej i spraw wewnętrznych. Służba Więzienna podlega pod ministra sprawiedliwości, Służba Celno-Skarbowa pod ministra finansów, służby specjalne pod ministra koordynatora, a Straż Marszałkowska pod Marszałka Sejmu. Każdy z tych resortów, jeśli chce, by podlegli mu funkcjonariusze byli częścią programu, powinien wyasygnować na ten cel odpowiednie środki finansowe.
Jednocześnie poseł zapewnia, że ustawa to nie jest zamknięty twór. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie prac legislacyjnych, czy później na drodze nowelizacji, poszerzać grono uprawnionych. Wszystko zależy od woli poszczególnych resortów i ich możliwości finansowych.
Konkretne ulgi i przywileje
Karta, wydawana nieodpłatnie, będzie uprawniała do nabywania towarów i usług lub innych form działalności na zasadach korzystniejszych od ogólnych. Posiadacze Karty Rodziny Mundurowej będą mieli ustawowo zagwarantowane zniżki na przejazdy kolejowe w wysokości trzydziestu siedmiu procent na bilety jednorazowe oraz czterdziestu dziewięciu procent na bilety długookresowe. To konkretna oszczędność dla rodzin, które często muszą się przeprowadzać w związku z przeniesieniami służbowymi.
Kolejnym zapisanym w projekcie ustawy uprawnieniem są zniżki na opłaty paszportowe. Dla dorosłych zniżka wyniesie pięćdziesiąt procent, a dla dzieci aż siedemdziesiąt pięć procent. Biorąc pod uwagę, że standardowa opłata za paszport dla osoby dorosłej to sto czterdzieści złotych, a dla dziecka sto złotych, oszczędności mogą być odczuwalne, szczególnie w rodzinach wielodzietnych.
Karta zapewni też pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli dzieci przenoszonych żołnierzy i funkcjonariuszy. To rozwiązanie ma pomóc rodzinom, które często muszą zmieniać miejsce zamieszkania w związku ze służbą. Projekt zakłada także rozszerzenie na członków rodzin mundurowych bezkolejkowego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku żołnierzy chodzi tu o wojskowe ośrodki opieki medycznej, czyli szpitale oraz przychodnie wojskowe, zaś w przypadku funkcjonariuszy podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji o podmioty lecznicze nadzorowane przez ten resort.
Jednocześnie w resorcie obrony trwają prace nad odrębnym programem wsparcia rodzin wojskowych, który ma wejść w życie od pierwszego stycznia przyszłego roku. Obejmie on między innymi udostępnienie wojskowych obiektów sportowych dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin, szersze otwarcie klubów wojskowych, głównie poprzez organizowanie w okresie ferii i wakacji półkolonii, warsztatów i koncertów dla dzieci żołnierzy i pracowników resortu oraz bezpłatne korzystanie z muzeów podległych resortowi obrony. Propozycje zakładają też zwiększone zniżki dla korzystających z wypoczynku w ośrodkach wypoczynkowych oraz wyprawki dla nowo narodzonych dzieci.
Program będzie się rozszerzał
Z zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że katalog usług będzie się sukcesywnie rozszerzał. Do programu Karty Rodziny Mundurowej będą mogły dołączyć na przykład instytucje publiczne, samorządy, a także sektor prywatny. Przyznanie uprawnień będzie następowało na podstawie umów zawieranych z ministrami obrony i spraw wewnętrznych. Każdy, kto włączy się do projektu i zaoferuje w swoich punktach zniżki, będzie mógł posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej”. Jego wzór ma zostać określony odpowiednim rozporządzeniem.
Poseł Konrad Frysztak w rozmowie z portalem InfoSecurity24 porównał Kartę Rodziny Mundurowej do Karty Dużej Rodziny. Jak zaznaczył, Karta Dużej Rodziny w pierwszej fazie też nie miała zbyt wielu partnerów, a teraz część rodzin nie wyobraża sobie życia bez niej. Możliwości dodatków i bonifikat w Karcie Rodziny Mundurowej z czasem będą się zwiększać. To produkt otwarty, który będzie ewoluował.
Projekt przewiduje także ustanowienie piętnastego maja Dniem Rodziny Mundurowej. To symboliczne podkreślenie roli, jaką pełnią rodziny osób służących w mundurze, często ponosząc ciężar wyrzeczeń związanych z ich pracą.
Szacuje się, że wydatki związane z wprowadzeniem Karty Rodziny Mundurowej to koszt około pięćdziesięciu milionów złotych w pierwszym roku obowiązywania regulacji i około czterdziestu milionów złotych w latach następnych. Wydatki mają zostać pokryte z budżetów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś żołnierzem zawodowym, terytorialsem, policjantem, strażakiem, strażnikiem granicznym lub funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa, możesz spodziewać się dodatkowego wsparcia dla siebie i swojej rodziny. Karta Rodziny Mundurowej to nie tylko symboliczny gest uznania dla twojej służby, ale konkretne oszczędności w domowym budżecie.
Jeśli jesteś członkiem rodziny osoby służącej w jednej z wymienionych formacji, również będziesz mógł skorzystać z ulg. Tańsze przejazdy kolejowe, zniżki na paszporty czy bezkolejkowy dostęp do opieki zdrowotnej to rozwiązania, które mogą realnie ułatwić codzienne życie, szczególnie w sytuacjach wymagających przeniesienia służbowego. Jeśli natomiast służysz w Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, służbach specjalnych lub Straży Marszałkowskiej, niestety na razie nie będziesz mógł liczyć na te przywileje.
Projekt czeka obecnie na nadanie numeru druku sejmowego, a następnie na konsultacje społeczne organizowane przez Kancelarię Sejmu. Teoretycznie jest szansa, że karta zostanie wprowadzona jeszcze w drugiej połowie przyszłego roku, jeśli proces legislacyjny przebiegnie sprawnie. Ustawa ma wejść w życie czternaście dni po jej ogłoszeniu.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.