Żołnierz zasłabł w samochodzie. Nie żyje. Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności
Do zdarzenia doszło wieczorem na ulicy Księcia Ziemowita na warszawskim Targówku. Służby ratunkowe przez ponad godzinę walczyły o życie mężczyzny wyciągniętego z zaparkowanej mazdy. Nie udało się go uratować. Okazało się, że był żołnierzem Wojska Polskiego – sprawę przejęła Żandarmeria Wojskowa.
Ponad godzina reanimacji, nie udało się go uratować
Wezwanie do mężczyzny, który zasłabł za kierownicą, wpłynęło wieczorem. Na miejscu – przy ulicy Księcia Ziemowita – pojawiły się służby ratunkowe i policja. Mężczyznę wyciągnięto z pojazdu i przez ponad godzinę prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo długich działań ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Po ustaleniu tożsamości ofiary okazało się, że był żołnierzem Wojska Polskiego. W chwili zdarzenia miał przebywać poza służbą. Informacja ta zmieniła procedurę postępowania – dalsze czynności na miejscu przejęła Żandarmeria Wojskowa.
Żandarmeria Wojskowa przejęła sprawę – to jej ustawowe uprawnienie
Przejęcie sprawy przez ŻW nie jest niczym nadzwyczajnym – wynika wprost z przepisów. Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną służbą Sił Zbrojnych RP, która wobec żołnierzy pełni funkcję odpowiadającą zadaniom Policji. Jej kompetencje obejmują m.in. żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – niezależnie od tego, czy w danej chwili są w służbie, czy poza nią.
Zdarzenie potwierdziło Biuro Prasowe Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Sprawa została przejęta przez Żandarmerię Wojskową, na miejscu wykonano niezbędne czynności, a dalsze działania będzie prowadziła prokuratura – przekazał rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej ppłk Tomasz Wiktorowicz.
Przyczyna śmierci nieznana – kluczowa będzie sekcja zwłok
Na obecnym etapie nie są znane ani dokładna przyczyna, ani pełne okoliczności śmierci mężczyzny. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Kluczowe znaczenie dla ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu będzie miała sekcja zwłok, której wyniki nie są jeszcze znane.
Warszawski Targówek to dzielnica, w której stacjonuje m.in. Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej – formacja, która przejęła czynności w tej sprawie.
