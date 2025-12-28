Zrób to zdjęcie przed północą 31 grudnia. Inaczej twój rachunek za prąd może cię niemile zaskoczyć
W ferworze przygotowań do Sylwestra i planowania noworocznych postanowień, łatwo zapomnieć o jednej, prostej czynności, która zajmuje mniej niż minutę, a może uratować domowy budżet przed zamrożeniem kilkuset złotych na wiele miesięcy. Liczniki energii elektrycznej i gazu w naszych domach kręcą się nieustannie, a 31 grudnia to data graniczna, zamykająca rok rozliczeniowy. Jeśli nie przekażesz operatorowi faktycznego stanu licznika, system zrobi to za ciebie – szacując twoje zużycie na podstawie algorytmów. Niestety, w sezonie zimowym te szacunki bywają drastycznie zawyżone. Czy chcesz kredytować gigantów energetycznych własnymi pieniędzmi, czekając na zwrot nadpłaty aż do wiosny?
Koniec roku to w energetyce moment newralgiczny. To nie tylko zmiana daty w kalendarzu, ale często moment wejścia w życie nowych taryf, wygasania tarcz ochronnych czy zmiany stawek VAT i akcyzy. Aby system bilingowy operatora wiedział, ile prądu zużyłeś „po starej, tańszej cenie”, a ile już „po nowej”, musi znać stan licznika na dzień 31 grudnia. W idealnym świecie inkasent zapukałby do każdych drzwi w Sylwestra. W rzeczywistości jest to niemożliwe. Dlatego systemy informatyczne firm energetycznych (PGE, Tauron, Enea, Energa i inne) generują tzw. odczyty szacunkowe.
Mechanizm jest prosty: komputer analizuje twoje zużycie z poprzednich lat i zakłada, że w tym roku zużyłeś tyle samo. Problem w tym, że rok 2025 mógł być dla ciebie inny. Może wyjechałeś na święta i nie było cię w domu? Może wymieniłeś sprzęt na energooszczędny? A może po prostu oszczędzałeś? System tego nie wie. On widzi tylko, że jest zima, więc zakłada wysokie zużycie. Efekt? Faktura prognozowa, która zwala z nóg.
Pułapka „prognozy”. Dlaczego płacimy za prąd, którego nie zużyliśmy?
Faktury oparte na prognozach to zmora polskich konsumentów. Wielu z nas płaci rachunki automatycznie, nie wnikając w to, czy litera przy pozycji rozliczeniowej to „R” (rzeczywiste) czy „S/P” (szacunkowe/prognozowane). Tymczasem różnice mogą być kolosalne. W okresie zimowym, gdy dni są krótkie i zużywamy więcej światła, systemy energetyczne mają tendencję do „dmuchania na zimne”. Zakładają maksymalne możliwe zużycie dla danego gospodarstwa domowego.
Jeśli otrzymasz fakturę opartą na zawyżonej prognozie, masz obowiązek ją opłacić. Oczywiście, nadpłata nie przepada – zostanie zaliczona na poczet przyszłych rachunków, gdy w końcu podasz rzeczywisty stan licznika (np. za pół roku). Ale w dobie inflacji, zamrażanie 300, 500 czy 1000 złotych na koncie firmy energetycznej jest działaniem na własną szkodę. Te pieniądze mogłyby pracować na twoim koncie oszczędnościowym lub pokryć bieżące wydatki. Odzyskanie nadpłaty w gotówce jest procedurą skomplikowaną i czasochłonną.
31 grudnia – dlaczego ta data jest tak ważna?
W tym roku sytuacja jest specyficzna. Wiele gospodarstw domowych wciąż korzysta z limitów zamrożonych cen prądu (do określonego pułapu zużycia, np. 2000 lub 3000 kWh). Przekroczenie tego limitu oznacza wejście w stawkę maksymalną, która jest znacznie wyższa. Precyzyjne rozliczenie roku 2025 jest kluczowe, aby „domknąć” limity.
Jeśli nie podasz stanu licznika, a system oszacuje, że zużyłeś więcej niż w rzeczywistości, może „sztucznie” wypchnąć cię poza limit taniego prądu jeszcze w starym roku. Zapłacisz wyższą stawkę za energię, której fizycznie nie pobrałeś. Odkręcenie tego (korekta faktury) będzie wymagało reklamacji, pism i nerwów. Wystarczy jeden SMS lub kliknięcie w aplikacji 31 grudnia, by zamknąć temat definitywnie i sprawiedliwie.
Fotowoltaika i prosumenci. Net-billing nie wybacza błędów
Jeszcze ważniejsza jest ta kwestia dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych, zwłaszcza tych rozliczających się w nowym systemie net-bilingu. Wartość energii wprowadzanej do sieci i pobieranej z niej zależy od cen rynkowych i okresów rozliczeniowych. Koniec roku to czas bilansowania depozytu prosumenckiego.
Dla prosumentów brak odczytu rzeczywistego może oznaczać błędne naliczenie wartości energii w wirtualnym portfelu. Jeśli system przyjmie błędne założenia co do autokonsumpcji i poboru w grudniu (miesiącu, w którym produkcja jest minimalna, a pobór maksymalny), bilans finansowy może wyjść na duży minus, zmuszając prosumenta do dopłaty gotówkowej, której mógłby uniknąć lub ją zminimalizować przy dokładnych danych. Właściciele instalacji PV powinni traktować 31 grudnia jako „dzień inwentaryzacji” swojej elektrowni.
Gazomierze też się liczą. Sezon grzewczy w pełni
Nie zapominajmy o gazie. Dla osób ogrzewających domy „błękitnym paliwem”, grudzień jest jednym z najdroższych miesięcy w roku. To tutaj kwoty na rachunkach są najwyższe, a pomyłki w prognozach – najbardziej dotkliwe finansowo. Taryfy gazowe również ulegają zmianom, a stawki VAT czy opłaty dystrybucyjne są modyfikowane z początkiem roku.
Podanie stanu gazomierza jest równie proste, co licznika prądu. Większość dostawców (np. PGNiG/Orlen) udostępnia aplikacje mobilne, gdzie wystarczy wpisać cyfry z czarnych pól liczydła. Zlekceważenie tego obowiązku w szczycie sezonu grzewczego to proszenie się o fakturę korygującą, która przyjdzie w najmniej odpowiednim momencie.
Jak to zrobić, by nie wisieć na infolinii?
Czasy, gdy trzeba było dzwonić na infolinię i słuchać melodyjki przez 40 minut, minęły (choć ta opcja nadal istnieje). Dziś operatorzy sami zachęcają do korzystania z kanałów cyfrowych. Dlaczego? Bo to dla nich też jest tańsze.
Najszybsza metoda to aplikacja mobilna twojego dostawcy (Mój Tauron, Moje PGE, eBOK). Logujesz się, wybierasz „Podaj stan licznika”, wpisujesz wynik i gotowe. Wiele firm umożliwia też wysyłkę stanu licznika przez SMS (w odpowiednim formacie, np. numer_klienta#stan_licznika) lub przez formularz na stronie internetowej bez logowania. Ważne, by zrobić to w odpowiednim „okienku transferowym”. Zazwyczaj systemy przyjmują odczyty na koniec miesiąca w dniach od 28 do 3 lub 4 dnia kolejnego miesiąca. Jednak odczyt z datą 31 grudnia jest najbardziej wiarygodny dla zamknięcia roku.
Co to oznacza dla Ciebie? (HCU – Helpful Content)
Zamiast stresować się wysokim rachunkiem w styczniu, weź sprawy w swoje ręce. Oto krótka instrukcja, jak przeprowadzić „domowy spis liczników”:
1. Zlokalizuj liczniki i zrób zdjęcie
Idź do skrzynki licznikowej (na klatce, w granicy działki lub w przedpokoju). Zrób wyraźne zdjęcie tarczy licznika telefonem. Ważne, by widoczny był numer seryjny licznika i bieżące wskazaniena (tylko czarne cyfry, czerwonych/po przecinku zazwyczaj się nie podaje). Zdjęcie to twój dowód. W razie sporu z operatorem, metadane zdjęcia (data i godzina wykonania) są niezbitym argumentem w reklamacji.
2. Sprawdź, kto jest twoim operatorem dystrybucyjnym (OSD)
Pamiętaj, że stan licznika podajemy do OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), a niekoniecznie do sprzedawcy prądu (choć często jest to ta sama grupa kapitałowa). Jeśli masz wątpliwości, sprawdź ostatnią fakturę. Tam znajdziesz informację, gdzie i w jaki sposób podać odczyt.
3. Ustaw przypomnienie w telefonie na 31 grudnia, godz. 12:00
Nie zostawiaj tego na noc sylwestrową. W południe światło dzienne ułatwi odczyt (w piwnicach bywa ciemno), a serwery operatorów nie będą jeszcze przeciążone. Wieczorem systemy mogą działać wolniej.
4. Wykorzystaj eBOK lub aplikację
Jeśli jeszcze nie masz konta w elektronicznym biurze obsługi klienta, załóż je. To zajmuje 5 minut. Dzięki temu będziesz miał podgląd historii zużycia i pewność, że odczyt wprowadzony 31 grudnia został przyjęty do systemu. Unikniesz też opłaty za „papierową fakturę”, którą niektórzy operatorzy doliczają przy tradycyjnej obsłudze.
W 2026 roku oszczędzanie energii to nie tylko gaszenie światła, ale też pilnowanie rozliczeń. Nie pozwól, by algorytm decydował o zawartości twojego portfela. Twoje zużycie to twoja sprawa – i twoje pieniądze.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.