ZUS dopłaca 336,16 zł do rachunków. Sprawdź, czy pieniądze należą się także Tobie
336,16 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego i bez względu na wysokość emerytury. Tyle od 1 marca 2026 roku wynosi ryczałt energetyczny. Pieniądze mogą znacząco odciążyć domowy budżet, ale jest jeden bardzo ważny warunek. Świadczenie nie przysługuje wszystkim seniorom.
Przy rosnących kosztach utrzymania mieszkania ponad 300 zł miesięcznie może mieć duże znaczenie. W Warszawie i innych dużych miastach, gdzie do rachunków za energię dochodzą wysokie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, dodatkowe świadczenie może być szczególnie odczuwalne.
Co ważne, w tym przypadku ZUS nie sprawdza wysokości dochodów. O prawie do pieniędzy decyduje zupełnie inne kryterium.
336,16 zł miesięcznie. Nowa kwota obowiązuje od marca
Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Kwotę oficjalnie ogłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie z 20 stycznia 2026 roku. Informację potwierdza również ZUS.
W skali pełnego roku daje to:
336,16 zł x 12 miesięcy = 4033,92 zł.
To już kwota, której trudno nie zauważyć w domowym budżecie. W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe może pokryć znaczną część rocznych wydatków związanych z energią.
Ryczałt energetyczny jest związany z kosztami korzystania z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Jego konstrukcja wynika z przepisów dotyczących szczególnych grup osób uprawnionych.
Nie ma kryterium dochodowego
To jedna z najważniejszych informacji dotyczących tego świadczenia. Prawo do ryczałtu energetycznego nie jest uzależnione od wysokości dochodu.
Nie obowiązuje więc typowy mechanizm znany z wielu świadczeń socjalnych, w którym przekroczenie określonego progu powoduje utratę prawa do pieniędzy.
Jednocześnie działa to również w drugą stronę. Sam fakt otrzymywania niskiej emerytury albo ponoszenia wysokich kosztów energii nie wystarczy, aby otrzymać 336,16 zł.
Kluczowe znaczenie ma status osoby ubiegającej się o świadczenie.
Tu jest najważniejszy warunek. Pieniądze nie należą się każdemu emerytowi
Nazwa świadczenia może sugerować powszechną dopłatę do rachunków. Tak jednak nie jest.
ZUS wskazuje zamknięty katalog osób, których dotyczy ryczałt energetyczny. Są to przede wszystkim:
kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani oraz wdowy i wdowcy po wskazanych osobach.
W przypadku żołnierzy zastępczej służby wojskowej przepisy dotyczą osób przymusowo zatrudnianych między innymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu oraz batalionach budowlanych.
To bardzo ważne rozróżnienie. Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem dla wszystkich seniorów. Samo ukończenie określonego wieku, pobieranie emerytury czy wysoki rachunek za prąd nie tworzą prawa do tych pieniędzy.
Wdowa lub wdowiec również mogą mieć prawo do pieniędzy
To właśnie ta grupa powinna szczególnie dokładnie sprawdzić swoje dokumenty.
ZUS wskazuje bowiem wśród osób objętych świadczeniem także wdowy i wdowców po osobach uprawnionych. W określonych przypadkach śmierć osoby posiadającej szczególne uprawnienia nie oznacza więc automatycznie, że możliwość otrzymywania ryczałtu znika.
Może się zatem zdarzyć, że senior od lat pobiera emeryturę lub rentę, ale nie zdaje sobie sprawy, że status zmarłego małżonka może mieć znaczenie przy ustalaniu dodatkowych uprawnień.
Dlatego zamiast kierować się wyłącznie nazwą świadczenia, najlepiej sprawdzić dokumentację dotyczącą kombatanckich lub innych szczególnych uprawnień.
Nie trzeba przedstawiać rachunku za prąd
Ryczałtu energetycznego nie należy mylić z klasycznym zwrotem części konkretnej faktury.
Nie działa to na zasadzie: przedstawiamy rachunek za energię na określoną kwotę, a ZUS zwraca jego część.
Świadczenie ma ustaloną miesięczną wysokość. Od 1 marca 2026 roku jest to 336,16 zł.
Oznacza to, że wysokość faktycznego rachunku za prąd czy gaz nie decyduje o miesięcznej kwocie ryczałtu.
Potrzebny jest wniosek ERK
Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia powinna złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.
ZUS udostępnia obecnie formularz ERK, opisany jako wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Aktualna wersja formularza została zaktualizowana 27 marca 2025 roku.
Sam formularz może jednak nie wystarczyć. Konieczne są dokumenty potwierdzające, że dana osoba rzeczywiście należy do grupy uprawnionej.
Jakie dokumenty mogą być potrzebne?
W przypadku kombatantów i osób represjonowanych ZUS wskazuje między innymi decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza odpowiednie okresy działalności kombatanckiej lub represji.
Wdowa lub wdowiec powinni dysponować dokumentem potwierdzającym odpowiednie uprawnienia po zmarłej osobie.
W przypadku żołnierzy zastępczej służby wojskowej znaczenie mają dokumenty potwierdzające okres oraz charakter przymusowego zatrudnienia.
Dokładny zestaw dokumentów zależy więc od tego, z jakiego tytułu dana osoba ubiega się o świadczenie.
Ponad 4000 zł w ciągu roku
Comiesięczna kwota może wydawać się niewielka, ale roczna suma pokazuje rzeczywistą skalę świadczenia.
Przy obecnej stawce otrzymujemy:
3 miesiące – 1008,48 zł
6 miesięcy – 2016,96 zł
12 miesięcy – 4033,92 zł
W gospodarstwie emeryta lub rencisty ponad 4000 zł rocznie może stanowić realne wsparcie w pokrywaniu kosztów utrzymania mieszkania.
Kwota może się zmieniać
336,16 zł nie jest kwotą ustaloną raz na zawsze. Wysokość ryczałtu jest okresowo ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oficjalny komunikat opublikowany w Monitorze Polskim potwierdza, że kwota 336,16 zł obowiązuje od 1 marca 2026 roku. Dlatego osoby już pobierające świadczenie powinny zwracać uwagę na informacje publikowane przy kolejnych zmianach wysokości świadczeń.
Podstawa prawna ryczałtu energetycznego
Ryczałt nie jest uznaniową pomocą przyznawaną przez ZUS. Prawo do niego wynika z przepisów.
Podstawę prawną stanowi przede wszystkim ustawa z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
W przypadku żołnierzy zastępczej służby wojskowej zastosowanie ma również ustawa z 2 września 1994 roku dotycząca świadczeń i uprawnień osób przymusowo zatrudnianych między innymi w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. ZUS wymienia te akty w oficjalnej informacji dotyczącej ryczałtu energetycznego.
Kwotę obowiązującą od marca 2026 roku określa natomiast komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 20 stycznia 2026 roku, opublikowany w Monitorze Polskim pod pozycją 104.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i zastanawiasz się nad ryczałtem energetycznym, nie zaczynaj od sprawdzania wysokości swojej emerytury. W tym świadczeniu wysokość dochodu nie jest najważniejszym kryterium.
Najpierw sprawdź, czy Ty albo zmarły małżonek posiadacie status należący do jednej z grup wymienionych przez ZUS.
Szczególnie ważne może być to dla wdów i wdowców, którzy posiadają dokumenty dotyczące kombatanckiej przeszłości małżonka, ale nigdy nie sprawdzali, czy wiążą się z nimi dodatkowe świadczenia.
Jeżeli należysz do grupy uprawnionej, sprawdź formularz ERK oraz dokumenty wymagane przez ZUS. W razie wątpliwości można również skontaktować się bezpośrednio z Zakładem lub udać się do jego placówki.
Stawka obowiązująca od 1 marca 2026 roku wynosi 336,16 zł miesięcznie, czyli 4033,92 zł przy pobieraniu świadczenia przez pełne 12 miesięcy.
Najważniejsze jest jednak jedno: nie jest to nowa powszechna dopłata do rachunków ani świadczenie dla każdego seniora. To ryczałt przeznaczony dla ściśle określonych w przepisach grup. Jeśli jednak spełniamy te warunki, warto sprawdzić swoje uprawnienia, ponieważ w skali roku mówimy już o kwocie przekraczającej 4000 zł.
[1]: https://www.zus.pl/ryczalt-energetyczny?utm_source=chatgpt.com „Ryczałt energetyczny – ZUS”
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.