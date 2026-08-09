ZUS dopłaca do prądu i gazu. 336,16 zł co miesiąc, ale trzeba złożyć wniosek
336,16 zł miesięcznie i ponad 4000 zł w ciągu roku. ZUS wypłaca ryczałt energetyczny, który ma pomagać w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazowej i cieplnej. Co istotne, przy przyznawaniu pieniędzy nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie oznacza to jednak, że świadczenie może otrzymać każdy emeryt. Przepisy dokładnie określają grupy uprawnionych.
Przy rosnących kosztach utrzymania domu dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie może mieć duże znaczenie. Problem w tym, że ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym. Sam wiek, niska emerytura czy wysokie rachunki za energię nie wystarczą, aby ZUS przyznał pieniądze.
336,16 zł miesięcznie z ZUS. Tyle wynosi ryczałt energetyczny
Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Jest to świadczenie przeznaczone dla ściśle określonych w przepisach osób.
Jego konstrukcja różni się od wielu innych form pomocy. ZUS nie uzależnia prawa do ryczałtu od wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.
Oznacza to, że osoba spełniająca ustawowe warunki może otrzymywać świadczenie niezależnie od tego, czy pobiera niską, czy stosunkowo wysoką emeryturę.
Nie ma tutaj kryterium dochodowego. Jest za to kryterium dotyczące statusu osoby ubiegającej się o pieniądze.
Nie każdy emeryt dostanie 336,16 zł
To najważniejsza informacja dla osób, które spotykają się z określeniem „dopłata ZUS do prądu i gazu”. Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem przysługującym wszystkim seniorom.
Prawo do niego mają między innymi kombatanci oraz inne osoby posiadające uprawnienia określone w odpowiednich przepisach.
Świadczenie może również przysługiwać żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani między innymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych.
W określonych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych.
Wdowa lub wdowiec również mogą mieć prawo do pieniędzy
To właśnie ta grupa powinna szczególnie dokładnie sprawdzić swoje dokumenty. Prawo do ryczałtu może bowiem dotyczyć również członków rodzin osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
Świadczenie może przysługiwać wdowom i wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych, jeżeli są emerytami lub rencistami.
Przepisy przewidują również możliwość otrzymywania pieniędzy przez określone osoby pozostałe po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.
Dlatego przed rezygnacją ze składania wniosku dobrze sprawdzić dokumentację dotyczącą zmarłego małżonka. W konkretnym przypadku może ona otworzyć drogę do comiesięcznej wypłaty.
Dochód nie decyduje. To bardzo ważna zasada
Wiele świadczeń socjalnych kojarzymy z limitami dochodów. Przekroczenie określonej kwoty może powodować utratę prawa do pomocy albo zmniejszenie jej wysokości.
W przypadku ryczałtu energetycznego mechanizm jest inny.
Wysokość emerytury lub renty nie jest podstawowym kryterium przyznania świadczenia. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego statusu wynikającego z przepisów i przedstawienie wymaganych dokumentów.
Działa to jednak również w drugą stronę. Osoba otrzymująca bardzo niską emeryturę nie uzyska automatycznie prawa do ryczałtu tylko ze względu na trudną sytuację finansową.
Ponad 4000 zł w ciągu roku
Miesięczna kwota wynosząca 336,16 zł zaczyna wyglądać znacznie poważniej, kiedy spojrzymy na świadczenie w perspektywie całego roku.
Przy niezmienionej miesięcznej stawce przez 12 miesięcy daje to:
336,16 zł x 12 = 4033,92 zł.
Oznacza to ponad 4000 zł w ciągu roku. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego taka kwota może stanowić zauważalne wsparcie przy opłacaniu rachunków.
W ciągu 6 miesięcy byłoby to 2016,96 zł, a w ciągu 3 miesięcy 1008,48 zł, przy założeniu tej samej miesięcznej stawki.
Kwota ryczałtu może się zmieniać
336,16 zł nie jest stawką ustaloną raz na zawsze. Wysokość ryczałtu energetycznego podlega zmianom.
Osoby, które mają już przyznane świadczenie, nie muszą każdego roku składać nowego wniosku wyłącznie po to, aby otrzymać zmienioną kwotę.
To istotne szczególnie dla starszych osób, które mogą obawiać się konieczności ponownego przechodzenia przez procedury urzędowe.
Trzeba złożyć wniosek. Jest specjalny formularz ZUS
Osoba spełniająca warunki, która nie otrzymuje jeszcze ryczałtu, powinna wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Służy do tego wniosek ZUS-ERK o przyznanie ryczałtu energetycznego.
Samo wypełnienie formularza może jednak nie wystarczyć. Konieczne jest udokumentowanie prawa do świadczenia.
Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od podstawy, na której dana osoba ubiega się o pieniądze.
Jakie dokumenty mogą być potrzebne?
W przypadku kombatantów i osób represjonowanych znaczenie ma dokumentacja potwierdzająca posiadane uprawnienia, w tym odpowiednia decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osoby ubiegające się o świadczenie jako wdowa lub wdowiec muszą natomiast wykazać odpowiednie uprawnienia wynikające ze statusu zmarłego małżonka.
W przypadku byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej znaczenie mają dokumenty potwierdzające okres i charakter przymusowego zatrudnienia.
W praktyce przed złożeniem formularza dobrze więc zgromadzić dokumenty potwierdzające konkretną podstawę prawną do otrzymywania świadczenia.
Nie trzeba przedstawiać wysokich rachunków za prąd
Ryczałtu energetycznego nie należy mylić z klasycznym zwrotem części rachunku. Nie chodzi o sytuację, w której przedstawiamy fakturę za energię, a ZUS oddaje określony procent wydanej kwoty.
Świadczenie ma charakter ryczałtowy. Oznacza to, że jego wysokość nie jest ustalana indywidualnie na podstawie tego, ile dana osoba zapłaciła w konkretnym miesiącu za energię.
To ważne, ponieważ osoba uprawniona nie musi mieć wyjątkowo wysokiego rachunku, żeby otrzymać świadczenie.
Podstawa prawna świadczenia
Ryczałt energetyczny jest świadczeniem wynikającym z przepisów dotyczących kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Podstawą prawną jest między innymi ustawa z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
To właśnie dlatego krąg osób mogących otrzymać pieniądze jest ograniczony. Ryczałt nie został skonstruowany jako powszechna dopłata do energii dla wszystkich emerytów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, sama wysokość Twojego świadczenia nie przesądza o prawie do 336,16 zł miesięcznie. Najpierw trzeba sprawdzić, czy należysz do jednej z grup wskazanych w przepisach.
Szczególnie istotne może być to dla kombatantów, osób represjonowanych, byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz wdów i wdowców po osobach posiadających odpowiednie uprawnienia.
Jeżeli spełniasz warunki, sprawdź dokumenty i formularz ZUS-ERK. Przy obecnej stawce świadczenie wynosi 336,16 zł miesięcznie, co przy 12 miesiącach wypłat odpowiada kwocie 4033,92 zł.
Najważniejsze jest jednak to, czego nie należy robić: nie zakładaj, że świadczenie należy się każdemu seniorowi tylko dlatego, że płaci rachunki za prąd lub gaz. To wsparcie dla konkretnych grup określonych w ustawie. Jeżeli jednak do jednej z nich należysz, warto sprawdzić swoje uprawnienia, ponieważ w grę wchodzi regularna comiesięczna wypłata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.