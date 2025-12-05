ZUS: Kiedy mogą zawiesić Twoją emeryturę albo rentę. Zasady, których nie znają wszyscy
Nie każda osoba pobierająca emeryturę czy rentę może dorabiać do świadczenia bez konsekwencji. W niektórych sytuacjach ZUS ma prawo zmniejszyć albo wstrzymać wypłatę. Warto znać te przypadki, bo dotyczą setek tysięcy seniorów i rencistów.
Dlaczego i kiedy ZUS może zawiesić wypłatę
-
Jeśli osoby pobierające świadczenie dorabiają i ich przychód przekracza określone limity.
-
W sytuacji, gdy emeryt/rencista kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy bez rozwiązania wcześniejszej umowy — nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego.
-
Gdy przychód mieści się w średnim zakresie, ZUS może zmniejszyć świadczenie; przekroczenie wyższego progu skutkuje zawieszeniem.
Jak działają progi dochodowe
Zgodnie z informacjami ZUS:
-
Jeśli zarobki dorabiającego świadczeniobiorcy nie przekraczają 70 % przeciętnego wynagrodzenia — emerytura/renta zostaje wypłacona w pełnej wysokości.
-
Gdy dochód mieści się między 70 % a 130 % przeciętnej — ZUS może obniżyć świadczenie.
-
Przekroczenie 130 % przeciętnego wynagrodzenia oznacza możliwość zawieszenia wypłaty.
Na kogo to działa: kto musi uważać
-
Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę, ale kontynuują pracę na etacie lub umowie zlecenie.
-
Emeryci/renciści przed osiągnięciem „pełnego wieku emerytalnego” — to oni podlegają limitom dorabiania.
-
Osoby, które pracują u tego samego pracodawcy, u którego były zatrudnione przed przejściem na emeryturę — wtedy praca nie może trwać bez zmiany umowy.
Co trzeba zrobić, żeby nie stracić świadczenia
-
Sprawdzić, czy dodatkowy dochód nie przekracza aktualnych limitów (70% / 130% średniej krajowej).
-
W razie podjęcia pracy — rozwiązać starą umowę i podpisać nową, jeśli zamierzasz pobierać emeryturę + pracować.
-
Monitorować swoje zarobki — szczególnie przy pracy na umowie zlecenie lub sezonowej.
-
Być przygotowanym na to, że wypłata może być zmniejszona lub zawieszona, jeśli progi zostaną przekroczone.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i myślisz o dodatkowej pracy — musisz być świadomy ryzyka. Dorabianie może obniżyć albo nawet zawiesić Twoje świadczenie. Warto dokładnie przeliczyć przychód i sprawdzić, jaką masz umowę — tylko wtedy możesz uniknąć niespodziewanej przerwy w wypłacie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.