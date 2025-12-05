ZUS: Kiedy mogą zawiesić Twoją emeryturę albo rentę. Zasady, których nie znają wszyscy

5 grudnia 2025 16:46 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Nie każda osoba pobierająca emeryturę czy rentę może dorabiać do świadczenia bez konsekwencji. W niektórych sytuacjach ZUS ma prawo zmniejszyć albo wstrzymać wypłatę. Warto znać te przypadki, bo dotyczą setek tysięcy seniorów i rencistów.

Dlaczego i kiedy ZUS może zawiesić wypłatę

  • Jeśli osoby pobierające świadczenie dorabiają i ich przychód przekracza określone limity.

  • W sytuacji, gdy emeryt/rencista kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy bez rozwiązania wcześniejszej umowy — nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  • Gdy przychód mieści się w średnim zakresie, ZUS może zmniejszyć świadczenie; przekroczenie wyższego progu skutkuje zawieszeniem.

Jak działają progi dochodowe

Zgodnie z informacjami ZUS:

  • Jeśli zarobki dorabiającego świadczeniobiorcy nie przekraczają 70 % przeciętnego wynagrodzenia — emerytura/renta zostaje wypłacona w pełnej wysokości.

  • Gdy dochód mieści się między 70 % a 130 % przeciętnej — ZUS może obniżyć świadczenie.

  • Przekroczenie 130 % przeciętnego wynagrodzenia oznacza możliwość zawieszenia wypłaty.

Na kogo to działa: kto musi uważać

  • Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę, ale kontynuują pracę na etacie lub umowie zlecenie.

  • Emeryci/renciści przed osiągnięciem „pełnego wieku emerytalnego” — to oni podlegają limitom dorabiania.

  • Osoby, które pracują u tego samego pracodawcy, u którego były zatrudnione przed przejściem na emeryturę — wtedy praca nie może trwać bez zmiany umowy.

Co trzeba zrobić, żeby nie stracić świadczenia

  • Sprawdzić, czy dodatkowy dochód nie przekracza aktualnych limitów (70% / 130% średniej krajowej).

  • W razie podjęcia pracy — rozwiązać starą umowę i podpisać nową, jeśli zamierzasz pobierać emeryturę + pracować.

  • Monitorować swoje zarobki — szczególnie przy pracy na umowie zlecenie lub sezonowej.

  • Być przygotowanym na to, że wypłata może być zmniejszona lub zawieszona, jeśli progi zostaną przekroczone.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i myślisz o dodatkowej pracy — musisz być świadomy ryzyka. Dorabianie może obniżyć albo nawet zawiesić Twoje świadczenie. Warto dokładnie przeliczyć przychód i sprawdzić, jaką masz umowę — tylko wtedy możesz uniknąć niespodziewanej przerwy w wypłacie.

