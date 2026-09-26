ZUS masowo wyśle listy do seniorów. Korespondencje dostanie aż 6,29 mln osób. Wysyłka ruszy w październiku
We wrześniu pieniądze trafiły na konta i zostały dostarczone przekazami pocztowymi, a teraz rozpoczyna się druga część całej operacji. ZUS wyśle ponad 6,29 mln decyzji dotyczących przyznania czternastej emerytury. Pierwsze przesyłki mają ruszyć już na początku października i trafią do wszystkich osób, którym Zakład przyznał tegoroczne dodatkowe świadczenie. Otrzymanie takiego dokumentu nie oznacza kolejnej wypłaty – decyzja będzie formalnym potwierdzeniem przyznania i wysokości czternastki.
ZUS zakończył wypłatę czternastek. Teraz rozpocznie wielką wysyłkę decyzji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował 25 września, że tegoroczna akcja wypłaty czternastych emerytur jest już praktycznie zakończona. ZUS rozpatrzył dokładnie 6 239 985 spraw, które dotyczyły 6 298 632 osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych czternastek przekroczyła 9,2 mld zł brutto, a świadczeniobiorcy otrzymali lub w najbliższych dniach otrzymają ponad 7,5 mld zł netto. Większość emerytów i rencistów ma więc pieniądze już za sobą, ale formalny dokument potwierdzający rozliczenie dopiero do nich dotrze.
Jak informuje ZUS, akcja wysyłki decyzji rozpocznie się na początku października. Zakład przygotuje ponad 6,29 mln dokumentów, czyli decyzję ma otrzymać każda osoba, której przyznano dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Skala operacji jest ogromna, bo liczba przesyłek odpowiada populacji kilku największych polskich miast razem wziętych. Dla odbiorcy najważniejsza informacja jest jednak znacznie prostsza: jeżeli czternastka została już wypłacona, nie trzeba składać żadnego dodatkowego formularza tylko dlatego, że decyzja dotrze dopiero później.
List z ZUS może przyjść już po wypłacie pieniędzy. To normalna kolejność
Niektórzy świadczeniobiorcy mogą być zaskoczeni, gdy w październiku otrzymają korespondencję dotyczącą pieniędzy, które pojawiły się na ich koncie kilka tygodni wcześniej. Nie oznacza to ponownego przeliczania świadczenia ani rozpoczęcia nowego postępowania. Czternasta emerytura została przyznana z urzędu, dlatego seniorzy i renciści nie musieli wcześniej wysyłać wniosku i czekać na decyzję przed wypłatą. ZUS najpierw obliczył należną kwotę i przekazał pieniądze razem ze świadczeniem podstawowym, a teraz będzie dostarczał formalne decyzje dotyczące dokonanych wypłat.
W dokumencie będzie można przede wszystkim sprawdzić, czy świadczenie zostało przyznane w pełnej wysokości, czy zostało pomniejszone ze względu na wysokość podstawowej emerytury lub renty. Ma to znaczenie szczególnie dla osób otrzymujących więcej niż 2900 zł brutto miesięcznie, ponieważ w ich przypadku działała zasada „złotówka za złotówkę”. Im bardziej świadczenie podstawowe przekraczało próg, tym niższa była czternastka. Decyzja pozwoli więc zobaczyć, w jaki sposób ZUS ustalił konkretną kwotę.
Pełna czternastka wyniosła w tym roku 1978,49 zł brutto
W 2026 roku maksymalna wysokość czternastej emerytury wyniosła 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura obowiązująca od marcowej waloryzacji. Pełną kwotę otrzymały osoby, których podstawowa emerytura, renta lub inne świadczenie uwzględniane przy ustalaniu prawa do czternastki nie przekraczało 2900 zł brutto. ZUS nie wymagał od tych osób żadnego wniosku, ponieważ świadczenie zostało naliczone automatycznie na podstawie danych znajdujących się już w systemie.
Powyżej 2900 zł czternastka była stopniowo obniżana. Przykładowo osoba ze świadczeniem wynoszącym 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł, dlatego należna czternastka wynosiła 1378,49 zł brutto. Mechanizm działa do momentu, gdy wyliczona dodatkowa wypłata spadnie poniżej 50 zł. W 2026 roku oznacza to, że osoby otrzymujące świadczenia przekraczające 4828,49 zł brutto nie dostały czternastej emerytury. Takiego świadczenia nie przyznawano również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty miały zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Większość wypłat już zakończona. Została jeszcze jedna grupa
Czternastki były wypłacane razem z wrześniowymi emeryturami i rentami w standardowych terminach przypadających 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Z danych ZUS wynika, że szczególnie duża część całej operacji przypadła na 20 i 25 września. Tylko w tych 2 terminach dodatkowe pieniądze trafiły łącznie do prawie 2,45 mln osób. Zakład nie czekał przy tym do konkretnego dnia, jeżeli termin przypadał na dzień wolny – środki były kierowane odpowiednio wcześniej do banków i operatora pocztowego.
Do całkowitego zakończenia wypłat pozostała jeszcze niewielka w porównaniu z całą akcją grupa osób pobierających świadczenia przedemerytalne. ZUS podaje, że chodzi o około 23,6 tys. osób, którym przysługuje ponad 46,8 mln zł brutto. Pieniądze mają dotrzeć do nich najpóźniej 1 października. Dopiero wtedy tegoroczna operacja wypłacania czternastej emerytury zostanie całkowicie zamknięta, choć wysyłka milionów decyzji będzie jeszcze trwała.
Od czternastki pobierany jest podatek i składka zdrowotna
Kwota 1978,49 zł jest wartością brutto. Od czternastej emerytury ZUS pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy według zasad dotyczących danego świadczeniobiorcy, dlatego kwota faktycznie otrzymana na konto nie musi być identyczna u wszystkich osób pobierających pełną czternastkę. Właśnie dlatego przy porównywaniu wypłat nie powinno się patrzeć wyłącznie na to, ile pieniędzy otrzymał znajomy czy sąsiad. Sytuacja podatkowa poszczególnych świadczeniobiorców może być różna.
Jednocześnie czternasta emerytura jest chroniona przed potrąceniami i egzekucją. ZUS wskazuje również, że dodatkowe świadczenie nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od jego wysokości. Jest to istotne między innymi dla osób korzystających z innych form wsparcia, które obawiają się, że jednorazowa wrześniowa wypłata mogłaby sztucznie podwyższyć ich dochód i spowodować utratę pomocy.
Dostałeś mniej niż 1978,49 zł? Sama niższa kwota nie oznacza błędu ZUS
To może być najważniejsza informacja po otrzymaniu decyzji. Pełne 1978,49 zł brutto przysługiwało tylko do określonego progu świadczenia podstawowego. Osoba pobierająca więcej niż 2900 zł brutto mogła zgodnie z prawem otrzymać niższą czternastkę, ponieważ od maksymalnej kwoty odejmowano każdą złotówkę przekroczenia. Do tego kwota brutto z decyzji nie jest tym samym co przelew netto, który pojawił się na rachunku. Dopiero porównanie tych danych pozwala ocenić, czy wyliczenie rzeczywiście wygląda nieprawidłowo.
Jeżeli po otrzymaniu decyzji kwota nadal się nie zgadza albo świadczeniobiorca uważa, że ZUS przyjął błędne dane dotyczące jego emerytury lub renty, nie powinien ignorować dokumentu. Decyzja zawiera informacje dotyczące przyznania świadczenia oraz pouczenie o możliwości jej zakwestionowania. Warto wtedy zachować pismo i porównać wskazane w nim wartości z wysokością świadczenia podstawowego obowiązującą przy ustalaniu prawa do czternastki. Sama korespondencja wysyłana w październiku nie wymaga natomiast żadnej reakcji, jeżeli wszystkie dane i wyliczona kwota są prawidłowe.
Nie wyrzucaj decyzji od razu. Najpierw sprawdź 3 najważniejsze informacje
Po odebraniu korespondencji najlepiej sprawdzić przede wszystkim wysokość przyznanej czternastej emerytury, kwotę świadczenia podstawowego przyjętą przez ZUS oraz to, czy przy wyższej emeryturze prawidłowo zastosowano mechanizm „złotówka za złotówkę”. Nie trzeba natomiast zgłaszać się do urzędu tylko po to, aby potwierdzić odbiór pieniędzy. Świadczenie zostało przyznane i wypłacone automatycznie, a październikowy dokument jest decyzją dotyczącą operacji, która dla większości uprawnionych zakończyła się jeszcze we wrześniu.
Najważniejsze jest więc, aby nie pomylić nadchodzącej korespondencji z zapowiedzią następnego przelewu. Ponad 6,29 mln decyzji, które ZUS zacznie wysyłać na początku października, dotyczy tegorocznej czternastej emerytury, której łączna wartość przekroczyła 9,2 mld zł brutto. Większość tych pieniędzy znajduje się już na kontach emerytów i rencistów. Teraz ZUS będzie formalnie potwierdzał ich przyznanie w jednej z największych tegorocznych akcji korespondencyjnych skierowanych do świadczeniobiorców.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.