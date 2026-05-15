ZUS może obciąć Ci emeryturę o 989 zł – bez ostrzeżenia i bez decyzji z wyprzedzeniem. Wystarczy jedna rzecz
ZUS nie dzwoni i nie pisze. A potem przychodzi rozliczenie i okazuje się, że przez rok pobierał świadczenie w za wysokiej kwocie – i teraz musi oddać nawet trzy lata wstecz. To nie jest scenariusz z pogranicza fikcji. To standardowa procedura, o której ZUS przypomina od marca 2026 roku wraz z nowymi progami dorabiania.
Kogo dotyczy limit i kogo nie dotyczy wcale?
Zanim padną liczby – kluczowe rozróżnienie, które większość mediów pomija: limity dorabiania dotyczą wyłącznie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli kobieta skończyła 60 lat lub mężczyzna 65 lat i pobiera standardową emeryturę – może zarabiać ile chce, ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia z powodu dodatkowych dochodów.
Limity obejmują natomiast:
Osoby na wcześniejszej emeryturze (w tym emerytury pomostowe), osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej) oraz pobierające renty rodzinne – o ile nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Łącznie to kilkaset tysięcy Polaków aktywnych zawodowo mimo pobierania świadczeń.
Jeden wyjątek działa w drugą stronę: osiągnięcie wieku emerytalnego nie chroni w stu procentach. Emeryt, który kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy co przed przejściem na emeryturę, ma zawieszone prawo do świadczenia bez względu na wysokość zarobków – dopóki nie rozwiąże tego stosunku pracy.
Trzy progi, trzy skutki – nowe kwoty od 1 marca 2026 roku
Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. i komunikatu Prezesa ZUS z 12 lutego 2026 r. przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 r. wyniosło 9 197,79 zł brutto. To ta kwota wyznacza progi – które zmieniają się co kwartał, gdy ZUS ogłasza nowe przeciętne wynagrodzenie.
|Miesięczny przychód brutto
|Skutek dla świadczenia
|Zmiana względem poprzednich progów
|Do 6 438,50 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia)
|Brak skutków – emerytura wypłacana w pełnej wysokości
|+298,30 zł względem poprzedniego progu
|Od 6 438,50 zł do 11 957,20 zł (między 70% a 130%)
|Zmniejszenie o kwotę przekroczenia dolnego progu – do ustawowego maksimum
|+553,90 zł na górnej granicy
|Powyżej 11 957,20 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia)
|Zawieszenie wypłaty świadczenia w całości
|–
Mechanizm zmniejszenia jest proporcjonalny: jeśli zarobisz 7 000 zł, a dolny próg to 6 438,50 zł – ZUS obetnie emeryturę o 561,50 zł. Jeśli zarobisz 8 000 zł – obetnie o 1 561,50 zł. Ale nie więcej niż ustawowe maksimum.
Maksymalne kwoty zmniejszenia – ile ZUS może zabrać
|Rodzaj świadczenia
|Maks. zmniejszenie od 1 marca 2026 r.
|Poprzednie maksimum (do 28 lutego 2026 r.)
|Emerytura / renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
|989,41 zł/mies.
|939,61 zł/mies.
|Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
|742,10 zł/mies.
|704,75 zł/mies.
|Renta rodzinna (jedna osoba uprawniona)
|841,05 zł/mies.
|798,72 zł/mies.
Ustawowe maksimum zmniejszenia to jednocześnie ochrona. Nawet jeśli zarobisz 15 000 zł i przekroczysz dolny próg o 8 561,50 zł – ZUS nie może obciąć emerytury o więcej niż 989,41 zł miesięcznie. Powyżej górnego progu 11 957,20 zł zamiast dalszego zmniejszania – po prostu zawiesza całą wypłatę.
Pułapka nr 1: ZUS nie uprzedza z wyprzedzeniem
System działa retrospektywnie i właśnie tu tkwi największe ryzyko. Procedura wygląda tak: wcześniejszy emeryt informuje ZUS o podjęciu pracy i szacowanych przychodach. ZUS na bieżąco wypłaca świadczenie – ewentualnie w obniżonej kwocie, jeśli zadeklarowane przychody przekraczają dolny próg. Do końca lutego każdego roku emeryt musi dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy lub własne oświadczenie o faktycznych przychodach za rok poprzedni. Dopiero wtedy ZUS rozlicza, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.
Jeśli okaże się, że emerytura była wypłacana w kwocie za wysokiej – ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. I tu zaczyna się problem czasowy:
Gdy emeryt poinformował ZUS o przychodach (złożył formularz EROP i dostarczał zaświadczenia) – zwrot dotyczy tylko ostatniego roku rozliczeniowego.
Gdy emeryt nie poinformował ZUS – zwrot może objąć nawet trzy lata wstecz. Przy emerytach zarabiających więcej niż próg przez dłuższy czas, ta kwota może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Formularz EROP jest dostępny w placówkach ZUS, na zus.pl i w portalu eZUS.
Pułapka nr 2: emerytura minimalna a podwyżka w pracy
Osoby, których emerytura jest podwyższona do kwoty minimalnej – od 1 marca 2026 r. wynoszącej 1 978,49 zł brutto – wpadają w osobną pułapkę. Jeśli taki emeryt zarobi więcej niż wynosi dopłata do minimum, ZUS wypłaci emeryturę bez tego podwyższenia – czyli de facto ją zmniejszy, choć formalnie nie stosuje mechanizmu „zmniejszenia o kwotę przekroczenia”. Skutek praktyczny jest taki sam: przelew jest niższy.
Co zmieni się od czerwca 2026 roku
Progi dorabiania są aktualizowane przy każdym kwartalnym ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2026 roku ZUS ponownie podniesie oba limity – na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale 2026 r. Jeśli wynagrodzenia nadal rosną, dolny próg „bezpieczny” będzie wyższy niż obecne 6 438,50 zł. To dobra wiadomość dla pracujących wcześniejszych emerytów – ale nie zdejmuje z nich obowiązku śledzenia aktualnych progów.
Co to oznacza dla Ciebie? Zanim weźmiesz dodatkowe zlecenie, policz progi
Sprawdź, czy jesteś objęty limitami. Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i nie osiągnąłeś jeszcze 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) – limity Cię dotyczą. Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny – możesz dorabiać bez ograniczeń.
Zgłoś każde podjęcie pracy do ZUS formularzem EROP. To najważniejsza czynność chroniąca przed zwrotem za trzy lata wstecz. Formularz dostępny jest online na eZUS.gov.pl. Zgłoś przychody szacunkowo – i zaktualizuj, jeśli realny zarobek okaże się wyższy niż przewidywałeś.
Pilnuj terminu 28 lutego każdego roku. To ostatni dzień na dostarczenie zaświadczenia o przychodach za rok poprzedni. Zaświadczenie wystawia pracodawca lub składa je sam emeryt prowadzący działalność.
Przelicz swój planowany zarobek przed podpisaniem umowy. Bezpieczna granica od 1 marca 2026 r. to 6 438,50 zł brutto miesięcznie. Przy umowie zlecenia lub umowie o dzieło liczy się przychód brutto przed opodatkowaniem. Jeśli planujesz zarobić np. 7 000 zł miesięcznie – ZUS obetnie emeryturę o ok. 561 zł. Warto wiedzieć to z góry, nie po fakcie.
Przy emeryturze podwyższonej do minimum – każda podwyżka w pracy może kosztować więcej, niż przyniesie. Jeśli Twoja emerytura jest dopłacana do kwoty 1 978,49 zł, a dodatkowe zarobki przekroczą wartość dopłaty – ZUS automatycznie odejmie podwyższenie. Policz, czy praca w tym zakresie Ci się opłaca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.