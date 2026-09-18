ZUS podał nowe kwoty. Zarobisz ponad tych pieniędzy i świadczenie może zostać zmniejszone
Od 1 września 2026 roku obowiązują nowe limity dorabiania do części emerytur i rent. Pierwsza granica wynosi 6463,20 zł brutto miesięcznie. Po jej przekroczeniu ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie. Przy przychodzie przekraczającym 12 003,10 zł brutto wypłata może zostać całkowicie zawieszona. Jest jednak bardzo ważny wyjątek: ograniczenia co do zasady nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny.
Nowe wartości wynikają z oficjalnego komunikatu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia. Są związane z przeciętnym wynagrodzeniem za drugi kwartał 2026 roku i obowiązują od 1 września. Komunikat został również ogłoszony w Monitorze Polskim.
Od września są dwie kwoty, których trzeba pilnować
ZUS ustalił dwa progi:
6463,20 zł brutto miesięcznie — 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
12 003,10 zł brutto miesięcznie — 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Jeżeli osoba objęta limitami osiąga przychód nieprzekraczający 6463,20 zł, dodatkowy zarobek nie powoduje zmniejszenia świadczenia.
Po przekroczeniu pierwszego progu zaczynają obowiązywać inne zasady.
Zarobisz więcej niż 6463,20 zł? ZUS może obniżyć wypłatę
Jeżeli miesięczny przychód jest wyższy niż 6463,20 zł, ale nie przekracza 12 003,10 zł, ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę.
Świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia pierwszego limitu, ale tylko do określonego maksimum. Od 1 marca 2026 roku maksymalne miesięczne zmniejszenie wynosi:
989,41 zł — w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
742,10 zł — w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
841,05 zł — w przypadku renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.
To oznacza, że samo przekroczenie 6463,20 zł nie powoduje automatycznie utraty całego świadczenia.
Po przekroczeniu 12 003,10 zł sytuacja zmienia się radykalnie
Druga granica jest znacznie ważniejsza.
Jeżeli przychód osoby objętej limitami przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie 12 003,10 zł brutto miesięcznie, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.
W praktyce system wygląda więc następująco:
do 6463,20 zł — świadczenie bez zmniejszenia,
powyżej 6463,20 zł do 12 003,10 zł — możliwe zmniejszenie,
powyżej 12 003,10 zł — możliwe zawieszenie wypłaty.
Limity od września są niższe niż latem
To może zaskoczyć osoby, które przyzwyczaiły się do kwot obowiązujących od czerwca.
Od 1 czerwca 2026 roku progi wynosiły odpowiednio 6694,10 zł i 12 431,80 zł. Od września pierwszy limit spadł więc o 230,90 zł, a drugi o 428,70 zł.
Kto w poprzednich miesiącach mieścił się tuż pod limitem, od września powinien więc ponownie policzyć swój przychód.
Nie każdy emeryt musi pilnować tych kwot
To najważniejsze zastrzeżenie.
Emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny — 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny — może co do zasady dorabiać bez ograniczeń wynikających z progów 70 i 130 proc. ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi jego emerytury z powodu wysokości dodatkowego przychodu.
Limity mają więc największe znaczenie przede wszystkim dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i określone renty, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
ZUS wskazuje, że mechanizm zmniejszenia lub zawieszenia może dotyczyć m.in. emerytury, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz określonych rent.
Jest wyjątek także po osiągnięciu wieku emerytalnego
ZUS zwraca uwagę na szczególną sytuację osób, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuują bez rozwiązania stosunku pracy zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.
W takim przypadku wypłata emerytury może pozostać zawieszona niezależnie od wysokości zarobków, dopóki stosunek pracy nie zostanie rozwiązany i emeryt nie wystąpi o podjęcie wypłaty.
Nie należy więc utożsamiać zasady „po 60/65 roku życia można zarabiać bez limitu” z brakiem jakichkolwiek innych warunków dotyczących rozpoczęcia wypłaty emerytury.
ZUS trzeba poinformować o dodatkowych zarobkach
Osoba pobierająca świadczenie objęte ograniczeniami powinna zawiadomić ZUS o podjęciu pracy i przewidywanej wysokości przychodu.
Zakład wskazuje do tego formularz EROP – oświadczenie o osiąganiu przychodu. Ostateczne rozliczenie świadczenia następuje po zakończeniu roku kalendarzowego.
Ma to znaczenie, ponieważ w razie przekroczenia limitów ZUS może później rozliczyć świadczenie również za wcześniejszy okres.
Kogo dotyczą te zasady?
Najprostsza reguła jest następująca:
jeżeli pobierasz wcześniejszą emeryturę albo rentę i jednocześnie pracujesz, sprawdź od września swoje miesięczne przychody.
Pierwszą granicą jest 6463,20 zł brutto, a drugą 12 003,10 zł brutto.
Jeżeli natomiast pobierasz zwykłą emeryturę i masz już ukończone 60 lat jako kobieta lub 65 lat jako mężczyzna, limity związane z 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia co do zasady Cię nie dotyczą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.