ZUS podniesie wypłaty od 1 stycznia. Drugie świadczenie skoczy z 15 do 25 proc. Nie trzeba składać nowego wniosku
Od 1 stycznia 2027 roku zmieni się sposób wypłacania renty wdowiej. Osoby uprawnione będą mogły otrzymywać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz już nie 15, lecz 25 proc. drugiego. ZUS podaje, że w czerwcu 2026 roku z renty wdowiej korzystało 993,4 tys. osób, a średnia dodatkowa kwota wynikająca z obecnego 15-procentowego udziału wynosiła 379,10 zł miesięcznie. Podwyższenie udziału nastąpi z urzędu – osoby już pobierające świadczenia w zbiegu nie będą musiały składać nowego wniosku tylko po to, aby przejść z 15 na 25 proc.
Zmiana została zapisana w przepisach od początku działania renty wdowiej. Obecne 15 proc. jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym do końca 2026 roku. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie o 10 punktów procentowych.
Dziś 15 proc., od stycznia 25 proc.
Renta wdowia nie jest osobnym świadczeniem. To możliwość łączenia własnej emerytury lub określonej renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.
Osoba uprawniona może otrzymywać:
100 proc. własnego świadczenia i część renty rodzinnej
albo
100 proc. renty rodzinnej i część własnego świadczenia.
Do 31 grudnia 2026 roku ta druga część wynosi 15 proc. Od 1 stycznia 2027 roku będzie to 25 proc.
To oznacza, że u osób, które nadal będą spełniać warunki, miesięczna wypłata może wyraźnie wzrosnąć.
Średnio dostają dziś dodatkowe 379,10 zł
ZUS podał bardzo ciekawą liczbę.
Średnia dodatkowa kwota wypłacana obecnie dzięki 15-procentowemu udziałowi drugiego świadczenia wynosi 379,10 zł miesięcznie.
Można na tej podstawie pokazać czysto matematyczny przykład.
Jeżeli drugie świadczenie wynosi około 2527,33 zł, to:
15 proc. = około 379,10 zł,
natomiast:
25 proc. = około 631,83 zł.
Różnica wyniosłaby więc około 252,73 zł miesięcznie więcej.
To jednak tylko ilustracja. Nie oznacza, że od stycznia każdy dostanie dokładnie 252,73 zł podwyżki. Faktyczna kwota zależy od wysokości obu świadczeń oraz od ustawowego limitu.
Jedna emerytura 3000 zł, druga 2000 zł. Ile może być od stycznia?
Jeszcze łatwiej zobaczyć zmianę na prostym przykładzie.
Załóżmy, że osoba ma prawo do świadczenia własnego w wysokości 3000 zł brutto oraz drugiego świadczenia wynoszącego 2000 zł brutto.
Do końca 2026 roku może otrzymywać:
3000 zł + 15 proc. z 2000 zł = 3300 zł.
Od stycznia:
3000 zł + 25 proc. z 2000 zł = 3500 zł.
Różnica wyniosłaby 200 zł brutto miesięcznie, o ile w konkretnym przypadku nie zadziała limit maksymalnej łącznej wypłaty.
Im wyższe drugie świadczenie, tym większe może być znaczenie przejścia z 15 na 25 proc.
Jest jednak górny limit
I tutaj znajduje się bardzo ważny haczyk.
Łączna kwota świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł, dlatego obecny limit renty wdowiej to 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń przekroczy tę wartość, ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę przekroczenia.
Dlatego osoby mające stosunkowo wysokie świadczenia mogą nie odczuć pełnego efektu przejścia z 15 na 25 proc.
ZUS zrobi to automatycznie
To dobra wiadomość dla osób, które już otrzymują rentę wdowią.
ZUS oficjalnie informuje, że od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podniesiona do 25 proc.
Oznacza to, że obecny świadczeniobiorca nie musi składać kolejnego wniosku wyłącznie dlatego, że zmienia się procent.
Inna sytuacja dotyczy osoby, która spełnia warunki do renty wdowiej, ale dotychczas w ogóle o nią nie wystąpiła. W takim przypadku nadal trzeba złożyć odpowiedni wniosek.
Prawie milion osób już korzysta
Skala programu jest duża.
Według informacji ZUS z 12 sierpnia, w czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało 993,4 tys. osób. Od uruchomienia wypłat przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.
Dlatego styczniowa zmiana może dotyczyć ogromnej grupy seniorów, choć liczba faktycznie uprawnionych na początku 2027 roku będzie zależała od tego, czy nadal spełniają ustawowe warunki.
Kto może korzystać z renty wdowiej?
ZUS wymaga jednoczesnego spełnienia kilku warunków. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Do śmierci współmałżonka musiała istnieć wspólność małżeńska.
Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku musi powstać nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.
Osoba korzystająca z rozwiązania nie może również pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.
Od stycznia warto sprawdzić nową kwotę
Najważniejsza zmiana jest więc prosta:
31 grudnia 2026 roku kończy się etap 15 proc., a od 1 stycznia 2027 roku zaczyna obowiązywać 25 proc. drugiego świadczenia.
Dla części osób może to oznaczać kilkaset złotych więcej miesięcznie, ale kwota będzie indywidualna. Zależy przede wszystkim od wartości świadczenia wypłacanego w części oraz od limitu maksymalnej łącznej wypłaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.